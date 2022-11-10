Wanda Nara ve Mauro İcardi çifti Galatasaray maçını tribünden beraber izledi | Saklambaç haberleri

Magazin basınında geniş yankı uyandıran Wanda Nara ve Mauro İcardi çifti önceki gün yan yana geldi. Yakın zamanda "Ayrıldık" demeçleri veren Nara'nın, eşi İcardi'yle maç izlemesi "Barıştılar" yorumları yaptırdı. Wanda Nara'nın İstanbul'da kalması ve yaptığı "Yeni ev" paylaşımları dikkat çekti. Alışverişe de çıkan Nara İstanbul'da eşinin yanında kalacak gibi duruyor. İcardi'nin adı ayrılık iddialarında ardından oyuncu Devrim Özkan'la birlikte anılmıştı. Öte yandan Galatasaray'ın maçlarını kaçırmayan Özkan'ın maça gelmemesi de dikkat çekti.
HEDEF KARADENİZ
Müge Boz, önceki gün eşi Caner Erdeniz'le Etiler'deydi. Güzel oyuncu, "Yıllar önce Karadeniz'e gitmiştim ve oradaki yaylaları gezme şansım olmuştu. Kızım Vina'yı da Karadeniz'in güzelliği ve insanıyla tanıştırmak istiyorum" dedi. (Aydın HAMZA)
SİYAH KUĞU
Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul'da düzenlenen özel bir kozmetik firmasının gecesinde sahne aldı. Yaklaşık iki saat kaldığı sahnede göğüs ve karın dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran ünlü sanatçı için "Siyah kuğu" yorumları yapıldı.