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    Wanda Nara ve Mauro İcardi çifti Galatasaray maçını tribünden beraber izledi | Saklambaç haberleri

    Wanda Nara ve Mauro İcardi çifti geçtiğimiz gün Galatasaray maçını tribünden izleyerek “Ayrılsak da beraberiz” pozu verdi. İşte sizler için derlediğimiz 10 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Wanda ’Devrim’ yaptı

    Magazin basınında geniş yankı uyandıran Wanda Nara ve Mauro İcardi çifti önceki gün yan yana geldi. Yakın zamanda "Ayrıldık" demeçleri veren Nara'nın, eşi İcardi'yle maç izlemesi "Barıştılar" yorumları yaptırdı. Wanda Nara'nın İstanbul'da kalması ve yaptığı "Yeni ev" paylaşımları dikkat çekti. Alışverişe de çıkan Nara İstanbul'da eşinin yanında kalacak gibi duruyor. İcardi'nin adı ayrılık iddialarında ardından oyuncu Devrim Özkan'la birlikte anılmıştı. Öte yandan Galatasaray'ın maçlarını kaçırmayan Özkan'ın maça gelmemesi de dikkat çekti.



    HEDEF KARADENİZ
    Müge Boz, önceki gün eşi Caner Erdeniz'le Etiler'deydi. Güzel oyuncu, "Yıllar önce Karadeniz'e gitmiştim ve oradaki yaylaları gezme şansım olmuştu. Kızım Vina'yı da Karadeniz'in güzelliği ve insanıyla tanıştırmak istiyorum" dedi. (Aydın HAMZA)



    SİYAH KUĞU
    Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul'da düzenlenen özel bir kozmetik firmasının gecesinde sahne aldı. Yaklaşık iki saat kaldığı sahnede göğüs ve karın dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran ünlü sanatçı için "Siyah kuğu" yorumları yapıldı.



        HASTALIK VIZ GELDİ
        Deniz Seki, önceki akşam İzmir'de sahne aldı. Hasta olduğu için gündüzden kaldığı otel odasında serum yiyen ve iyileşemeden işinin başına dönen Seki, bu haliyle bile eğlenceli bir geceye imza atmayı başardı. Deniz Seki, aldığı kilolarla da dikkat çekti.



        HANDE REKORU
        Instagram'daki 27.6 milyon takipçisiyle Türkiye'nin en fazla takip edilen aktrisi olan Hande Erçel, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Jean kombiniyle göz kamaştıran güzel oyuncunun bu paylaşımı, 21 saatte 1.5 milyondan fazla beğeni aldı.



        TEMİZ BULUŞMA
        Bir giyim markasının düzenlediği çevre etkinliğine katılan Ebru Şallı, dalış rekortmeni Şahika Ercümen ile bir araya geldi. Ercümen'in dip temizliği yaparak destek olduğu etkinlikte 30 dakikada toplam 50 kg atık toplandı.



            BİR BAŞKA GÖKHAN
            Gökhan Tepe, yeni şarkısı 'Aşık Kalbin Biliyor' ile müzik listelerini sallamaya hazırlanıyor. Projesinin kapak çekimlerinde Safa Gülsoy'un objektifinin karşısına geçen Tepe, yeni tarzıyla beğeni topladı.



            ŞAMPİYON DEMET
            Demet Akalın, önceki gün bir AVM'de "The NBA Exhibition" deneyim sergisini gezmeyi ve yeteneklerini denemeyi ihmal etmedi. 57 numara ayakkabıları görünce şaşıran Akalın, basketbol oynamayı da ihmal etmedi. Sergi kapsamında Larry O'Brien NBA Şampiyonluk Kupası'na kaldıran Akalın, eğlenceli anlar yaşadı.



            ZİRVENİN GEDİKLİSİ
            Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', önceki akşam atv'de ekrana gelen heyecan dolu sekizinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" sekizinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %16,36 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sekizinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!



                BÜYÜK DEĞİŞİM
                ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak", bu akşam sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle fark yaratan dizinin bu akşamki bölüm konusu şöyle: Boşanmaktan vazgeçtiği için protokolü yırtıp atan Güzide, Yeşim'le mücadele edebileceğini düşünse de rakibinin yalan söyleme kabiliyeti ve kurduğu oyunlar gittikçe daha çok canını sıkmaktadır. Kızından darbe üstüne darbe yiyen Güzide, ister istemez kendisini sorgularken yaşadığı değişim aile fertlerini bir hayli şaşırtır.



                YARARIN SATIŞ
                Sanat Müziği'nin usta yorumcusu Muazzez Ersoy, yakın dönemde sahne ve televizyon konserlerinde giydiği kostümlerini geliri sivil toplum kuruluşlarına bağışlanmak üzere satışa çıkardı. İlk etapta 50 kostümün satışa sunulacağı iş birliğinde her kostüm için sembolik bir rakam belirlendi.



                SOSYAL YALAN!
                Son dönemin parlayan yıldızlarından Aslı Turanlı, Avis Mag dergisine samimi açıklamalarda bulundu. "En sevdiğim halimdeyim" diyen 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayla ilgili de şunları söyledi: "Sosyal medyayı sevmiyor değilim, kendimi dengelemeye çalışıyorum. Çok fazla içine düştüğünde o dünyadan çıkamazmışım gibi geliyor. Telefon benim için sadece iş."

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                Haberler Saklambaç Wanda Nara ve Mauro İcardi çifti Galatasaray maçını tribünden beraber izledi | Saklambaç haberleri
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