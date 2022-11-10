Wanda Nara ve Mauro İcardi çifti Galatasaray maçını tribünden beraber izledi | Saklambaç haberleri





BÜYÜK DEĞİŞİM

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak", bu akşam sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle fark yaratan dizinin bu akşamki bölüm konusu şöyle: Boşanmaktan vazgeçtiği için protokolü yırtıp atan Güzide, Yeşim'le mücadele edebileceğini düşünse de rakibinin yalan söyleme kabiliyeti ve kurduğu oyunlar gittikçe daha çok canını sıkmaktadır. Kızından darbe üstüne darbe yiyen Güzide, ister istemez kendisini sorgularken yaşadığı değişim aile fertlerini bir hayli şaşırtır.