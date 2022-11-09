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    Barış Akarsu’nun öyküsünü anlatan filmde merhum sanatçıyı canlandıran İsmail Ege Şaşmaz ile Akarsu ailesi yan yana geldi

    Barış Akarsu’nun hayatını anlatan filmin basın toplantısında merhum sanatçıya hayat veren İsmail Ege Şaşmaz ve Akarsu’nun ailesi buluşunca, duygusal anlar yaşandı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 9 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Ağlatan buluşma!

    Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filminin basın toplantısı, önceki gün düzenlendi. Akarsu'yu başarılı bir şekilde canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın merhum sanatçının babası Selahattin Akarsu ve kardeşi Nesrin Akarsu ile yan yana gelmesi, ortaya duygusal anlar çıkardı. Şaşmaz, "Barış'ın anısına layık olmaya çalıştık" derken Akarsu'nun kardeşi Nesrin Hanım, şunları söyledi:



    'EGE BENİM MANEVİ OĞLUM'
    "Ege'de abimi gördüm. Barış Akarsu'yu Ege'den daha iyi ancak abim oynardı." Toplantı için Amasra'dan gelen baba Akarsu ise gözyaşlarıyla şöyle konuştu: "Evlat acısı kadar zor, katlanılacak bir acı yoktur. Bizi oğlumun sevenleri, Barışseverler, binlerce kişi yurt içinden ve dışından bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ege artık benim manevi oğlum oldu."



    İNSANLIK VASİYETİ
    KADROSUNDA Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları Ali Seçkiner Alıcı ile Erkan Can'ın yer aldığı Bülent Şakrak'ın yazıp Erkan Kolçak Köstendil'in yönettiği, Tamirhane filminin galası önceki akşam Levent'eki bir sinemada yapıldı. Filmin galasına, birbirinden ünlü isimler akın etti.



        'TELİFİ HALKIN SEVGİSİ'
        Galaya katılan Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur, babasının vasiyetiyle ilgili sorulan soruya ise verdiği yanıtla, alkışları topladı: "Bize en büyük vasiyeti iyi insan olmak. Babamın filmleri bizim için kültürel miras. Halk onun telifini sevgisiyle verdi." (Doğan SAVAŞ)



        YOĞUN TALEP
        Selen Görgüzel, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş süresi boyunca yoğun bir telefon trafiği yaşayan Görgüzel, "Oldukça yoğun bir sahne teklifi var. Menajerimle 'hangisini seçelim?' diye karar vermekte güçlük çekiyoruz" dedi.



        KEYİFLER YERİNDE
        Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Telefonda bir video izleyen çift, gazetecilere teşekkür ederek alışveriş turlarına devam etti. Uzun süre el ele alışveriş yapan ünlü sanatçı ve eşi akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.



        İLHAMI SADRİ ALIŞIK
        Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, müziğe olan tutkusu için "Müzik bana iyi geliyor" dedi. Akbaba, "Hayatı nasıl yaşıyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Hayatı espriyle karışık Sadri Alışık modelinde yaşıyorum. En ciddi durumlarda dahi mutlu olacak, hayata tutunacak bir dal bulmaya çalışıyorum."



            'SİNİR' İTİRAFI
            Son şarkısı "Sen Yokken" ile bir kez daha zirveye çıkan Hande Ünsal'dan itiraf geldi. Ünsal, İrem Derici hakkında şunları söyledi. "Acemi Balık isimli şarkıyı cover'lamak istiyordum ama İrem benden önce davrandığı sinir olmuştum ona." Bu arada Hande Ünsal, magazin dünyasıyla ilgili de şöyle dedi: "Biraz taş gibi durmak lazım bu sektörde. Duygusallık ön planda olamamalı, gardını alarak devam etmek gerekiyor."



            YAMAN ÇOCUK 33 OLDU
            Yakışıklı oyuncu Can Yaman 33 yaşına bastı. Annesi Gülden Yaman oğlunun yeni yaşını sosyal medyadan kutladı. Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafını paylaşan annesi "Evladın güzeli... Varlığınla bana her zaman en güzel sevgiyi tattırdın... Hep gülerek, sevgiyle bak yaşama... İyi ki doğdun benim canım" notunu düştü.



            ÖZGÜR KIZ MERVE!
            Son dönemin popüler isimlerinden Merve Dizdar, Re Touch Mag Kasım sayısına birbirinden özel pozlar verdi. Röportajında hayatında birçok yenilik yaptığını söyleyen güzel oyuncu, şöyle konuştu: "Ben tatilci bir insan değilim çok ama bu yaz arabayla tek başıma uzun yol yaptım. Buradan aldığım cesaretle tek başıma Roma'ya gittim. Kendime 'aferin' dedim. Çok az söylerim böyle şeyleri."



                KURAL BOZDU!
                Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Arda Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Son olarak "Yıldızlara Bak" filminde yer alan ünlü oyuncu 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı. 42 yaşındaki oyuncu saçlarını üçe vurdurduğu halini paylaşarak "Ben hazırım" mesajını verdi.



                MİLYONLUKİLYONLUK KARE!
                Melis Sezen bir giyim firmasının reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu defa süper minili pozuyla adından söz ettirdi. Bordo bir elbise tercih eden güzel oyuncu adeta takipçilerini büyüledi. Melis Sezen'in iddialı paylaşımını ünlü isimler de yorumsuz bırakmadı.



                DAVAYI KAZANDI
                Duygu Özaslan, aylar önce bir e-ticaret sitesi için yaptığı paylaşımlarda '#işbirliği' yazısını görünür bir şekilde yazmadığı için 114 bin 326 TL ceza almıştı. Soluğu mahkemede alan Özaslan cezaya itiraz etmişti. Karara bağlanan davada sosyal medya fenomeni haklı çıktı. Özaslan instagramdan yaptığı paylaşımda "Cezanın iptaline yönelik açtığım dava sonuçlandı. Davayı kazandım. İşimi titizlikle ve kurallara uygun yapmaya devam edeceğim" dedi.



                    KIZ KIZA GEZDİ
                    Zeynep Bastık, önceki gece Cihangir ve ardından Nişantaşı'ndaki mekanları gezdi. Çıkışta gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, "Kızlarla eğlenceye çıktık. Bugünü kendimize ayırdık geziyoruz" dedi. Spor görüntüsüyle dikkat çeken ünlü sanatçı, daha aracına binerek evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



                    BABA HABER!
                    İngiltere'deki başarılı performansıyla gururumuz olan İlkay Gündoğan'dan müjdeli haber geldi. Mayıs ayında Fas asıllı İtalyan model Sara Gündoğan ile evlenen yıldız futbolcu, dün baba olacağını duyurdu. Güzel yenge de Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara "Bebek Gundo... Seni görmek için sabırsızlanıyoruz" diye yazdı. Ünlü çifte, tebrik mesajları yağdı.



                    ACI YOK ÖZGE!
                    Ünlü oyuncu Özge Gürel, şu sıralar spor salonundan çıkmıyor. Her zaman güzelliğiyle ön plana çıkan oyuncu bokstaki marifetlerini de sergiledi. Güzel oyuncu eldivenlerini taktı, ringe çıkarak poz verdi. #kendimidurduramıyorum etiketiyle paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni aldı. Hayranları fotoğrafın altına "Acı yok Özge" yorumları da yaptı.



                        SPORTİF SERKAN
                        Serkan Çayoğlu, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Spor tarzıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, alışveriş merkezindeki yabancı hayranlarından büyük ilgi gördü. Çayoğlu, sevenleriyle de tek tek fotoğraf çektirdi.



                        ÜÇ CEPHEDE SAVAŞ
                        ATV ekranlarında dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. 103'üncü bölümüyle nefesleri kesecek 'Kuruluş Osman'da, Osman Bey, düşmanı Olof'la yüzleşirken aynı zamanda Kantakuzenos'un hain planı ve Bengi Hatun'un iç isyanıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Osman Bey, hem altınların çalınmasından sorumlu tutulan Öktem Bey'i hem de kızı Alçiçek Hatun'u Aktemur Bey'i yaralamak suçundan yargılamak için mahkeme kuruyor.




                        DÖRT DÖRTLÜK BAŞARI
                        Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor. Abone sayısı 4 milyonu geçen dizi için fanları pastayı kesip Kardeşlerim'in sıkı takipçilerine teşekkür ettiler. Dizinin Ömer karakteri Yiğit Koçak, "3 sezondur bizi desteklemeye devam ediyorsunuz. İnşallah sizlerle birlikte daha nice maceralara yelken açarız." diyerek mutluluğunu belirtti. Daha önce 10. bölümde 1 Milyon aboneyi geçerek büyük bir başarı elde eden Kardeşlerim, 3. sezonunun başında da 4 Milyonu geçerek büyük bir başarıya daha imza attı.



                            ATEŞ BACAYI SARDI
                            ATV'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, önceki akşam yedinci bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı dizi, önceki gecenin en çok konuşulanları arasındaydı Dizinin bölüm etiketi olan #AşkDeliliktir, dizi başladıktan hemen sonra Twitter'da Trending Topics listesine girdi.



                            'BELLA'LI HASTALIK
                            Dünyaca ünlü top model Bella Hadid, son yaptığı Instagram paylaşımıyla takipçilerini telaşlandırdı. 26 yaşındaki model, hastane odasında çekilen fotoğraflarını paylaştı. Sırtı küçük ağrı kesici bantlarla kaplı olan Bella Hadid'in bir başka paylaşımında ise bacağındaki morluklar dikkat çekti. Sonra da kendisine verilen bir ünite kanın fotoğrafına yer veren ünlü modelin, yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle bu halde olduğu tahmin ediliyor.



                            LYME HASTALIĞI NEDİR?
                            Daha çok kene ya da sivrisinek ısırması sonucu insana geçen ve "Borrelia burgdorferi" adlı bakterinin yol açtığı bir hastalık. Hastalığı hedef organları cilt, merkezi sinir sistemi, göz ya da kalp gibi organlar. Hastalık alevlendiğinde eklemlerde şişlik ve sıvı birikimi oluyor ve hasta hareket etmekte zorlanıyor. Hastalığa Türkiye'de fazla tanı konulamıyor.

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                            Haberler Saklambaç Barış Akarsu’nun öyküsünü anlatan filmde merhum sanatçıyı canlandıran İsmail Ege Şaşmaz ile Akarsu ailesi yan yana geldi
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