Barış Akarsu’nun öyküsünü anlatan filmde merhum sanatçıyı canlandıran İsmail Ege Şaşmaz ile Akarsu ailesi yan yana geldi





'SİNİR' İTİRAFI

Son şarkısı "Sen Yokken" ile bir kez daha zirveye çıkan Hande Ünsal'dan itiraf geldi. Ünsal, İrem Derici hakkında şunları söyledi. "Acemi Balık isimli şarkıyı cover'lamak istiyordum ama İrem benden önce davrandığı sinir olmuştum ona." Bu arada Hande Ünsal, magazin dünyasıyla ilgili de şöyle dedi: "Biraz taş gibi durmak lazım bu sektörde. Duygusallık ön planda olamamalı, gardını alarak devam etmek gerekiyor."