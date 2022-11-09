Barış Akarsu’nun öyküsünü anlatan filmde merhum sanatçıyı canlandıran İsmail Ege Şaşmaz ile Akarsu ailesi yan yana geldi

Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filminin basın toplantısı, önceki gün düzenlendi. Akarsu'yu başarılı bir şekilde canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın merhum sanatçının babası Selahattin Akarsu ve kardeşi Nesrin Akarsu ile yan yana gelmesi, ortaya duygusal anlar çıkardı. Şaşmaz, "Barış'ın anısına layık olmaya çalıştık" derken Akarsu'nun kardeşi Nesrin Hanım, şunları söyledi:
'EGE BENİM MANEVİ OĞLUM'
"Ege'de abimi gördüm. Barış Akarsu'yu Ege'den daha iyi ancak abim oynardı." Toplantı için Amasra'dan gelen baba Akarsu ise gözyaşlarıyla şöyle konuştu: "Evlat acısı kadar zor, katlanılacak bir acı yoktur. Bizi oğlumun sevenleri, Barışseverler, binlerce kişi yurt içinden ve dışından bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ege artık benim manevi oğlum oldu."
İNSANLIK VASİYETİ
KADROSUNDA Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları Ali Seçkiner Alıcı ile Erkan Can'ın yer aldığı Bülent Şakrak'ın yazıp Erkan Kolçak Köstendil'in yönettiği, Tamirhane filminin galası önceki akşam Levent'eki bir sinemada yapıldı. Filmin galasına, birbirinden ünlü isimler akın etti.