Lüks hayatını sosyal medyadan gözler önüne seren Şeyma Subaşı'ndan fıkra gibi paylaşım | Saklambaç haberleri

Bildiğimiz tek işi lüks hayatıyla sosyal medyada hava atmak olan Şeyma Subaşı'ndan fıkra gibi paylaşım! Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan genç kadın, sosyal medyasından şunları yazdı:
"KENDİNDEN BAHSETMİŞ"
"İnsanların statü peşinde koşmalarını görmek üzücü. Statü olmadan depresyona girecek insanlar var ama hayat anlamsız amaçlarla harcanmak için çok kısa." Subaşı için "Kendisinden bahsetmiş" yorumları yapıldı.
ÇİÇEK GİBİ NAZİK
Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Cihangir'de dostlarıyla buluştu. Mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenen güzel oyuncu, basın mensuplarını fazla bekletmemek için dışarıya çıkıp poz verdi. Kendisine birçok teklifin geldiğini söyleyen Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla da beğeni topladı. (Doğan
SAVAŞ)
BİNBİR SURAT KARAN
Fahriye Evcen, önceki gün oğluyla eğlenceli dakikalar paylaştı. Güzel oyuncunun, Karan ile paylaştığı bu fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı. Annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit'in izinden giden minik Karan, yüzünü şekilden ş ekle soktuğu halleriyle "Oyunculuk genlerinde var" yorumları yaptırdı.