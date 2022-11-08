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    Lüks hayatını sosyal medyadan gözler önüne seren Şeyma Subaşı'ndan fıkra gibi paylaşım | Saklambaç haberleri

    Lüks hayatıyla sık sık hava atan Şeyma Subaşı, “İnsanların sadece statü peşinde koşmalarını görmek çok üzücü” sözleriyle sosyal medyada alay konusu oldu. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 8 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    ŞEYMA FIKRASI!

    Bildiğimiz tek işi lüks hayatıyla sosyal medyada hava atmak olan Şeyma Subaşı'ndan fıkra gibi paylaşım! Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan genç kadın, sosyal medyasından şunları yazdı:

    "KENDİNDEN BAHSETMİŞ"
    "İnsanların statü peşinde koşmalarını görmek üzücü. Statü olmadan depresyona girecek insanlar var ama hayat anlamsız amaçlarla harcanmak için çok kısa." Subaşı için "Kendisinden bahsetmiş" yorumları yapıldı.



    ÇİÇEK GİBİ NAZİK
    Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Cihangir'de dostlarıyla buluştu. Mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenen güzel oyuncu, basın mensuplarını fazla bekletmemek için dışarıya çıkıp poz verdi. Kendisine birçok teklifin geldiğini söyleyen Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla da beğeni topladı. (Doğan
    SAVAŞ)



    BİNBİR SURAT KARAN
    Fahriye Evcen, önceki gün oğluyla eğlenceli dakikalar paylaştı. Güzel oyuncunun, Karan ile paylaştığı bu fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı. Annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit'in izinden giden minik Karan, yüzünü şekilden ş ekle soktuğu halleriyle "Oyunculuk genlerinde var" yorumları yaptırdı.



        'AFFETMEM'
        Demet Şener, önceki gün sevgilisi Tolga Arman'la Etiler'de görüntülendi. Yakın dostu Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiaları hatırlatılan Şener, şunları söyledi: "Ebru'yla ya da üçüncü şahıslarla ilgili konuşmam çok doğru değil. Olayın tam gerçeği nedir bilmeden bununla ilgili yorum yapmam". Demet Şener, "Siz şiddete maruz kalsanız geri dönüşü olur mu?" sorusuna ise net bir yanıt verdi: "Asla affetmem." (Aydın HAMZA)



        BABA OCAĞI
        Pop müziğin ünlü ismi Bengü, hafta sonunu eşi Selim Selimoğlu'nun memleketi Rize'de geçirdi. Kariyerindeki başarısının yanı sıra aile yaşantısıyla da örnek olan ünlü şarkıcı, iki çocuğuna da baba ocağını gezdirmenin keyfini sürdü. Karadeniz'in eşsiz doğasına bir kez daha hayran kalan Bengü, ailesiyle de Rize tatilinden böyle poz vermeyi ihmal etmedi.



        ŞÜKRÜ'NÜN YILDIZI
        Son dönemde genç kızların sevgilisi haline gelen Şükrü Özyıldız'ın gizli saklı yürüttüğü ilişkisi, gün yüzüne çıktı. Gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe'ye kaptıran Özyıldız, sevgilisiyle ilk kez önceki gün Etiler'de görüntülendi. Mekan içerisinde ara ara Şükrü Özyıldız'ın yanağını okşadığı görülen Cebe, mekan çıkışında yakışıklı oyuncuyla kol kola objektiflere takıldı. Ancak Büşra Cebe, objektiflerin kendilerine yöneltildiğini fark edince panikleyip sevgilisinin kolunu bıraktı. "Yakalandık" dediği duyulan Cebe'nin aksine Şükrü Özyıldız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. (Aydın HAMZA)



            ANA-OĞUL KEYFİ
            ATV'nin fenomen dizisi 'Kardeşlerim' ile yıldızı yeniden parlayan Ahu Yağtu, önceki gün tüm vaktini oğluna ayırdı. Güzel oyuncu, Kemal'le yaptığı kahve ve dondurma sırasında çektiği bu selfie'yi paylaştı.



            ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN
            Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliğinden iki kızı olan Sinem Kobal, önceki gün Lalin'in ikinci yaş gününü kutladı. Büyük kızı için evde bir parti organize eden güzel oyuncu, rengarenk balonlarla verdiği bu pozunu da sosyal medyasından paylaştı. Sinem Kobal'ın bu karesine "Çocuklar gibi şen" yorumu yapıldı.



            GÜNEŞ İŞİNİ BİLİYOR!
            Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Çağla Şıkel, önceki gün de bu paylaşımı yaptı. Ünlü mankenin yüzüne akşam güneşi vururken paylaştığı bu kareye takipçilerinden "Akşam güneşi, güzele vurur derler. Güneş işini biliyor" iltifatları yağdı.



                SAHNE DEPARI
                Betül Demir, yaklaşık iki aylık bir aranın ardından önceki akşam İstanbullu hayranlarının karşısına çıktı. "Stüdyodan çıktığımda muhteşem bir trafik vardı. Yarım saat aracımın gelmesini bekledikten sonra sıkılıp yürümeye karar verdim" diyen güzel şarkıcı, ekledi: "Uzun ince bir yolda 4 kilometreye yakın koşar adım yürümüşüm. Sahneye zor yetiştim."



                MİSS GİBİ UYANDI
                Şevval Şahin, dün yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Sabah saat 08.00'de çektiği bu pozunu Instagram'da paylaşan Miss Turkey 2018 Güzeli'ne "Biz sabahın o saatindeki halimizi koysak, herkes korkudan Instagram'ı kapatır" şeklinde esprili yorumlar yağdı.



                TAN ATEŞİ YAKTI!
                Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla bu yıl Mayıs ayında başlayan 2022 yaz turnesinin İstanbul ayağında 17. kez Harbiye sahnesindeydi. Ünlü sanatçı, geçen yıl 16 konserle kırdığı rekorunu bu yıl 19 konserle egale edecek. Tan Taşçı, "Kasım ateşini yaktık, siz üşümeyin yeter" diyerek Harbiye'de sahne almaya devam ediyor.



                    ATV'YE GÜVENİYORUZ
                    MediaCat ve IPSOS işbirliğinde 10 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen, tüketiciler nezdinde ünlülerin güvenilirlik düzeyini raporlamak amacıyla Türkiye'nin en güvenilir bulduğu ünlülerin listelendiği araştırma, 'Lütfen her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz?' sorusuna yanıt aradı. "Müge Anlı'yla Tatlı Sert"in sunucusu Müge Anlı ve Kim "Milyoner Olmak İster?"in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bu yıl yine beraber listenin tepesindeki yerlerini korudu. "Türkiye'nin En Çok Güvenilen 20 Ünlüsü" listesinde Müge Anlı ikinci olurken, Kenan İmirzalıoğlu ise üçüncü sırada yer aldı.



                    VIP BORÇLULAR
                    Dünyanın en zengin yıldızlarının borç listesi ortaya çıktı. Toplam servetleri 1.8 milyar dolar olan Beyonce ile Jay-Z, en fazla ev kredisi borcu ödeyen yıldızların ilk sırasında. 2017'de Los Angeles'ta 88 milyon dolarlık bir malikane satın alan ünlü çift, bunun için tam 52.8 milyon dolar kredi çekti. Beyonce ile Jay-Z, bunun için de aylık 226.901 dolarlık bir ödeme yapıyor. Jennifer Lopez de 28 milyon dolara aldığı Beverly Hills'teki malikanesi için tam 14 milyon dolar kredi kullandı. Ben Affleck ile evli olan Lopez'in ödediği aylık borcu da tam 59 bin dolar!



                    CEZAYİR KURALLARI
                    Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerin zirvesinde yer alan "Ben Bu Cihana Sığmazam", bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana geliyor. Rekorlar kıran dizinin bu akşamki konusu şöyle: Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kalır. Canan, Gülendam'a Firuze'nin bebeği aldırmayı düşündüğünü söyler. Cezayir, ailesini toplayarak bundan sonra bir süre dışarı çıkmamaları gerektiğini söyler.



                        SAHNEDE KUTLAMA
                        Ünlü müzisyen Murat Evgin, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Evgin, gecenin ilerleyen saatlerinde hayranlarından gelen gitar şeklinde sürpriz pastayla doğum gününü sahnede kutladı. Sanatçıyı izleyenler arasında İspanya ve ABD'den gelen hayranları da vardı.

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                        Haberler Saklambaç Lüks hayatını sosyal medyadan gözler önüne seren Şeyma Subaşı'ndan fıkra gibi paylaşım | Saklambaç haberleri
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