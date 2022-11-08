Lüks hayatını sosyal medyadan gözler önüne seren Şeyma Subaşı'ndan fıkra gibi paylaşım | Saklambaç haberleri





VIP BORÇLULAR

Dünyanın en zengin yıldızlarının borç listesi ortaya çıktı. Toplam servetleri 1.8 milyar dolar olan Beyonce ile Jay-Z, en fazla ev kredisi borcu ödeyen yıldızların ilk sırasında. 2017'de Los Angeles'ta 88 milyon dolarlık bir malikane satın alan ünlü çift, bunun için tam 52.8 milyon dolar kredi çekti. Beyonce ile Jay-Z, bunun için de aylık 226.901 dolarlık bir ödeme yapıyor. Jennifer Lopez de 28 milyon dolara aldığı Beverly Hills'teki malikanesi için tam 14 milyon dolar kredi kullandı. Ben Affleck ile evli olan Lopez'in ödediği aylık borcu da tam 59 bin dolar!