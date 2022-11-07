Örnek sanatçı! Tolgahan Sayışman, sinema salonu kapatıp huzur evi sakinleriyle film seyretti | Saklambaç haberleri

Kariyeri kadar örnek aile yaşantısıyla da takdir toplayan Tolgahan Sayışman, bir kez daha alkışları topladı. Sayışman, hem oynayıp hem de yapımcılığını üstlendiği 'Aynasız Haluk' filmini bir salon kapatarak huzur evi sakinleriyle beraber izledi. Gazetecilerin sorularına içtenlikle cevap veren Sayışman, şunları söyledi:



'YİNE YAPACAĞIZ'

"Filmden ziyade güzel bir aktivite olsun istedim büyüklerimiz için. Farklı yerlerde güzel vakit geçirmek en çok büyüklerimizin ihtiyacı. Sözleştik, kendileriyle bu buluşmaları sıklaştıracağız."