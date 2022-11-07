Örnek sanatçı! Tolgahan Sayışman, sinema salonu kapatıp huzur evi sakinleriyle film seyretti | Saklambaç haberleri

Kariyeri kadar örnek aile yaşantısıyla da takdir toplayan Tolgahan Sayışman, bir kez daha alkışları topladı. Sayışman, hem oynayıp hem de yapımcılığını üstlendiği 'Aynasız Haluk' filmini bir salon kapatarak huzur evi sakinleriyle beraber izledi. Gazetecilerin sorularına içtenlikle cevap veren Sayışman, şunları söyledi:
'YİNE YAPACAĞIZ'
"Filmden ziyade güzel bir aktivite olsun istedim büyüklerimiz için. Farklı yerlerde güzel vakit geçirmek en çok büyüklerimizin ihtiyacı. Sözleştik, kendileriyle bu buluşmaları sıklaştıracağız."
SEDA 'TOGG'ADI!
Seda Üren, magazin dünyasındaki bazı isimlere gönderme yaptı. Bazı ünlülerin sahneye çıkmadan besmele çektiği için kendisiyle dalga geçtiğini söyleyen ünlü sanatçı, bazı kesime de ateş püskürdü. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'a övgüler yağdıran Seda Üren, "Arabamı satıp ilk iş kendime bir TOGG alacağım" dedi.
TALİHSİZ KENAN
Ege Çubukçu ve Kenan Doğulu, hareketli ve sıcacık bir aşk şarkısı olan "What's Love"ın klibi için birlikte kamera karşısına geçti. Klip, ilk buluşması için Ege Çubukçu'nun şef rolünü canlandırdığı restorana giden Kenan Doğulu'nun yaşadığı aksilikleri konu alıyor.