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    Örnek sanatçı! Tolgahan Sayışman, sinema salonu kapatıp huzur evi sakinleriyle film seyretti | Saklambaç haberleri

    Tolgahan Sayışman, önceki gün İstanbul’da bir sinema salonu kapatıp huzur evi sakinleriyle beraber “Aynasız Haluk” filmini seyretti. Keyif dolu iki saat geçiren Tolgahan Sayışman, film sonrası huzur evi sakinleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 7 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Örnek sanatçı

    Kariyeri kadar örnek aile yaşantısıyla da takdir toplayan Tolgahan Sayışman, bir kez daha alkışları topladı. Sayışman, hem oynayıp hem de yapımcılığını üstlendiği 'Aynasız Haluk' filmini bir salon kapatarak huzur evi sakinleriyle beraber izledi. Gazetecilerin sorularına içtenlikle cevap veren Sayışman, şunları söyledi:

    'YİNE YAPACAĞIZ'
    "Filmden ziyade güzel bir aktivite olsun istedim büyüklerimiz için. Farklı yerlerde güzel vakit geçirmek en çok büyüklerimizin ihtiyacı. Sözleştik, kendileriyle bu buluşmaları sıklaştıracağız."



    SEDA 'TOGG'ADI!
    Seda Üren, magazin dünyasındaki bazı isimlere gönderme yaptı. Bazı ünlülerin sahneye çıkmadan besmele çektiği için kendisiyle dalga geçtiğini söyleyen ünlü sanatçı, bazı kesime de ateş püskürdü. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'a övgüler yağdıran Seda Üren, "Arabamı satıp ilk iş kendime bir TOGG alacağım" dedi.



    TALİHSİZ KENAN
    Ege Çubukçu ve Kenan Doğulu, hareketli ve sıcacık bir aşk şarkısı olan "What's Love"ın klibi için birlikte kamera karşısına geçti. Klip, ilk buluşması için Ege Çubukçu'nun şef rolünü canlandırdığı restorana giden Kenan Doğulu'nun yaşadığı aksilikleri konu alıyor.



        ASENA İŞ BAŞINDA
        Asena, sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları ile kariyerini moda üzerine sürdürüyor. 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi öncesinde dikiş makinesinin başına geçen Asena, "Babaannem beni çocukken zorlabeyaz işe gönderdi. Babaanneciğimin bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda" dedi.



        SAHNEYE TRANSFER
        Onur Büyüktopçu, önceki gece Etiler'de taksi beklerken görüntülendi. "Sürprizim var" diyen Büyüktopçu, "Salı akşamından itibaren şarkıcılığa başlıyorum. Sahne alacağım ve çok heyecanlıyım" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        HARRAN'DA MÜZİK ŞÖLENİ
        "Mr. Dosso Dossi" kimliğiyle DJ setinin başına geçerek on binleri müziğin büyülü dünyasında buluşturan iş insanı Hikmet Eraslan, Şırnak'ın Cizre ilçesinden sonra şimdi de Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde muhteşem bir performansa imza attı.



            GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI
            Şanlıurfa'daki Harran Müzik Festivali'nde Eraslan'a sahnede Mustafa Sandal, Soner Sarıkabadayı, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş eşlik etti. Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 120 bin kişi, sahnelenen ışık ve lazer şovlarla da görsel bir şenlik yaşadılar.



            TAM GAZ AŞK
            Yaklaşık iki senedir birliktelik yaşayan Funda Eryiğit ile Berkun Oya, kural bozdu. Aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinen ikiliden güzel oyuncu, önceki akşam ünlü yönetmenle çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Funda Eryiğit'e bu paylaşımından hemen sonra klasikleşen "Evlilik ne zaman?" mesajları yağdı.



            'HAV'ALI PAYLAŞIM
            Son dönemin popüler isimlerinden Gülcan Arslan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, dün köpeğiyle arabada çektiği bu selfie pozunu Instagram'da paylaşırken havalı tarzıyla da dikkat çekti.


                FİRUZE MUTLULUĞU
                ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil, önceki akşam kızı Lina ile Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Dizi ile ilgili konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Reyting rekorları kırarak başladık, zaten oyuncu kadromuz çok güzel. Senaryomuz çok sağlam, o yüzden bütün ekip içinde bulunduğumuz işten çok mutluyuz." (Doğan SAVAŞ)



                SELVİLİ BOYLU
                Basketbolcular ile aşk yaşayan ünlü güzeller kervanına Zeynep Selvili de eklenmiş ve kalbini Birkan Batuk'a kaptırmıştı. Sosyetik güzel ve sevgilisi, önceki gün bu kareyle aşklarının tam gaz sürdüğünü ilan etti.



                EŞARP ŞIKLIĞI
                Son dönemde kıyafetlerinde ekonomiye gittiği söylenen Nazlı Sabancı, önceki akşam katıldığı bir davette şıklığıyla dikkat çekti. Sosyetik güzel, son dönemin modasına uyup eşarp-bluz tercih etti.



                    ŞANSLI ADAM! GELENEKSEL
                    11. LACMA Art + Film Galası, 05 Kasım günü Gucci sponsorluğunda Los Angeles'ta gerçekleşti. Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği galada kariyerini yurt dışında sürdüren ünlü fotoğrafçı Mert Alaş da vardı.

                    TÜRK ŞIKLIĞI
                    Alaş, gecede ünlü top model Kendall Jenner ve Kim Kardashian ile beraber poz vererek hem cinslerini kıskandırdı. Bu arada Kendall'ın iddialı kostümü, Paris'te yaşayan Türk tasarımcı Burç Akyol imzası taşıyordu.



                    STARTI İZMİR'DE VERDİ
                    BUndan 10 yıl önce katıldığı "O Ses Türkiye" yarışmasında adını duyuran Ayda Mosharraf, uzun bir aradan sonra ilk programını İzmir'de gerçekleştirdi. Yaşamını Londra'da sürdüren ve seneye Türkiye'ye dönmek istediğini belirten güzel şarkıcı, "Türkçe dersleri ve diksiyon eğitimi almam gerekiyor" dedi. (Ercan AKGÜN)



                    ALIŞVERİŞ KEYFİ
                    Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Murat Cevahir, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Sevgilisiyle alışveriş merkezine gelerek motordan inen başarılı iş insanı, güneşli günün keyfini çıkardı.



                        GÖZYAŞLARI SEL OLDU
                        Sevilen dizi "Kardeşlerim", Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, önceki akşam atv'de ekrana gelen bölümüyle sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşlerim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Emel'in kardeşlerine daha fazla yük olmamak için yetimhaneye gidip "Beni alın" demesi, milyonları ağlattı.



                        İLAN-I AŞK
                        Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan "Bir Küçük Gün Işığı", milyonları yine atv ekranına kilitleyecek. Dizinin bu akşamki konusu şöyle: Elif'in kaza gecesinin iç yüzünü öğrenmesi artık an meselesidir. Fırat, Elif'e her şeyi anlatıp artık yalansız yaşamak isterken Ümran'ın yarattığı sorunlar yakasını bırakmaz.

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                        Haberler Saklambaç Örnek sanatçı! Tolgahan Sayışman, sinema salonu kapatıp huzur evi sakinleriyle film seyretti | Saklambaç haberleri
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