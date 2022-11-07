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    Mezar taşı! Dilan Çiçek Deniz’den sürekli alışveriş linki paylaşan ünlülere gönderme

    Dilan Çiçek Deniz’den Instagram’da sürekli alışveriş linki paylaşıp cebini dolduran ünlülere gönderme! Güzel oyuncu, “Mezar taşı temizleyicisi”ni paylaşıp “Benim linkler” diye yazdı.

    Mezar taşı!

    Birçok ünlü ve sosyetik, sosyal medyadan servet kazanırken bazıları binlerce TL'yi elinin tersiyle itiyor. Cansu Dere, kendisine gelen 'link paylaşımı' teklifini post başına 180 bin TL teklif edilmesine rağmen reddederken yine Meryem Uzerli, Serenay Sarıkaya ve Dilan Çiçek Deniz, mini bir serveti 'link asla paylaşmam' diyerek geri çeviriyor.



    ÇİÇEK'TEN MEZAR TAŞI!
    Çiçek, önceki gün de "Mezar taşı temizleyicisi"ni paylaşıp "Benim linkler" yazarak da takipçilerini link gönderileriyle boğan ünlülere taşını attı. Öte yandan sosyal medyada cebini dolduran ünlülerin başında Burcu Esmersoy, Rachel Araz ve Özge Ulusoy geliyor. Bu üçlü, paylaşımlarıyla beğeni toplarken birçok oyuncu, sürekli link vererek takipçilerini bezdiriyor.



    Meryem Uzerli, gelen binlerce TL'lik reklam paylaşımlarını sürekli reddediyor.

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