Mezar taşı! Dilan Çiçek Deniz’den sürekli alışveriş linki paylaşan ünlülere gönderme

Birçok ünlü ve sosyetik, sosyal medyadan servet kazanırken bazıları binlerce TL'yi elinin tersiyle itiyor. Cansu Dere, kendisine gelen 'link paylaşımı' teklifini post başına 180 bin TL teklif edilmesine rağmen reddederken yine Meryem Uzerli, Serenay Sarıkaya ve Dilan Çiçek Deniz, mini bir serveti 'link asla paylaşmam' diyerek geri çeviriyor.