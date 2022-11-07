Barıştıkları iddia edilmişti! Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinden akılları karıştıran hareketler





ENİŞTEYİ KIZDIRDI

İddiaya göre güzel oyuncunun eniştesi, Bürsin'i kızının hastalığını yeniden gündeme getirmekle suçlayıp onunla olan tüm ilişkisini kesti. Önceki gün de yakışıklı oyuncunun çok yakın dostu olan Yasemin Özilhan, Hande Erçel'i Instagram'dan takipten çıktı. Dedikodulara göre sosyetik güzelin Erçel'i takipten çıkma nedeni Kerem Bürsin'in ricası. Yakışıklı oyuncu, "Hande ile çıkan dedikodulardan çok sıkıldım" diyerek sosyetik dostuna dert yandı.