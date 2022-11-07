Barıştıkları iddia edilmişti! Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinden akılları karıştıran hareketler

Hande Erçel'le Kerem Bürsin'in adı yeniden beraber anılırken yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde aşk soruları karşısında "Burası yeri değil" demişti. Bürsin'in Hande Erçel'i yeğeni Mavi'nin rahatsızlığı nedeniyle aradığını söylemesiyle alevlenen barışma dedikoduları, gündem oldu. Ancak ikili cephesinde yaşanan yeni gelişmeler akılları karıştırdı. Hande Erçel'in ablası Gamze'nin eşi Caner Yıldırım, bir dönem arasından su sızmayan Kerem Bürsin'i takipten çıktı.
ENİŞTEYİ KIZDIRDI
İddiaya göre güzel oyuncunun eniştesi, Bürsin'i kızının hastalığını yeniden gündeme getirmekle suçlayıp onunla olan tüm ilişkisini kesti. Önceki gün de yakışıklı oyuncunun çok yakın dostu olan Yasemin Özilhan, Hande Erçel'i Instagram'dan takipten çıktı. Dedikodulara göre sosyetik güzelin Erçel'i takipten çıkma nedeni Kerem Bürsin'in ricası. Yakışıklı oyuncu, "Hande ile çıkan dedikodulardan çok sıkıldım" diyerek sosyetik dostuna dert yandı.
İkilinin dizi setinde başlayan aşklarının proje bitimiyle sona ermesi, "Reklam aşkı mı?" dedirtmişti.