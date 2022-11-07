Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasına Mauro Icardi talip oldu





BALTAYLA Tİ'YE ALDI!

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un geçtiğimiz günlerde kavga ettikleri iddiaları basına yansımıştı. Ebru Şallı ısrarla bu iddiaları yalanlamış ancak görgü tanıkları olayı doğrulamıştı. İkili geçtiğimiz hafta sonu arkadaşları ile Göcek'teki Hallowen partisine katıldılar. Uğur Akkuş, hakkında çıkan haberleri ti'ye alarak eşine baltayla vuruyormuş gibi poz verdi.



ÜNLÜ İŞ İNSANI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Sosyetenin önde gelen isimleri, geçtiğimiz gün bir ev partisine katılmış. Yeniköy'de çok ünlü sosyetik bir ismin evinde gerçekleşen partide büyük bir olayın eşiğinden dönülmüş. Burada alkolün tozunu fazlaca kaçıran sosyetik bir iş insanı, eğlendiği yerde yeri yığılmış. Sosyetik arkadaşları ünlü iş insanını hastaneye götürmek yerine parti yaptıkların evin üst katında bir odaya yatırarak eğlenmeye devam etmişler. HEPSİNİ SİLDİ!

Ertesi günü arkadaşlarının uyanmadığını gören bu sosyetik isimler, hemen ambulans çağırıp hastaneye kaldırmışlar arkadaşlarını. Hemen midesi yıkanan sosyetik iş adamı, yoğun bakıma alınmış. Şimdilerde evinde istirahat eden sosyetik isim, tüm arkadaşlarını sosyal medya da takip etmekten çıkarmış.

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