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    Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise 'yüzük' meselesiyle ilgili sorulara yanıt vermedi | Saklambaç haberleri

    Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Hadise bu kez Etiler’de görüntülendi! Sorular karşısında koşar adım uzaklaşan güzel sanatçı “yüzük” meselesine sessiz kaldı! İşte sizler derlediğimiz 6 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Yüzük ’Hadise’si!

    Hadise, önceki gün Etiler'deydi. Spor giyimi ile dikkat çeken Hadise, kafasındaki şapka ile makyajı olmadığı için yüzünü gizledi. Koşar adım aracına doğru yönlenen şarkıcı, o esnada kendisine yöneltilen iddialar hakkındaki soruların hiçbirisine yanıt vermeyerek duymazdan geldi. Hadise'nin, eski eşi Mehmet Dinçerler'in evlenmeden önce kendisine aldığı imitasyon yüzüğü satarak, hayvan derneklerine bağışladığı söylenmişti. Şarkıcının parmaklarında hiçbir yüzük olmaması da dikkat çekti. (Doğan SAVAŞ)



    ASABİYİM BEN!
    Geçtiğimiz günlerde çıktığı bir sahnede çekilen dekolteli fotoğraflarının ardından Defne Samyeli'nin göğüs estetiği yaptırdığı iddiaları çıkmıştı. Samyeli, bu iddialar sorulunca yalanlamadı ve "Mantıklı sorular sorun, ben de cevaplayayım" diyerek aniden sinirlendi! (Doğan SAVAŞ)



    'HER ŞEYİ ONAYLAMAM'
    Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Proje okuduğunu söyleyen oyuncu, "Ben öyle her şeyi kabul edip hemen onaylama taraftarı değilim. Doğru projede olmayı tercih ediyorum" diye konuştu.



        KIZ KIZA GEZİNTİ!
        Kız arkadaşıyla geldiği alışveriş merkezinden çıkarken gazeteciler tarafından görüntülenen Demet Akalın neşeli hali ile dikkat çekti. Ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen şarkıcı "Gölcük'ten arkadaşlarım geldi. Onlarla birlikte geziyoruz." demekle yetindi.



        GÜLBEN'İN SINAVI!
        Sahnesi ve şarkıları kadar anneliği ve sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. "Her şey yolunda çok güzel gidiyor. Bu hafta çocukların sınav haftası, onun için biraz yoğunuz" dedi.



        129 GÜN YARIM MİLYON SEYİRCİ!
        Büyüleyen Boğaz manzarasıyla gözde haline gelen devasa alan, dev konserler ve coşkulu kalabalıkla adından sık sık bahsettirdi. 129 günlük konser maratonunda yaklaşık 452 bin seyirciyi ağırlayan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri bir ilke imza attı. Türkiye'nin en uzun soluklu konser serisi 28 Mayıs'ta Afara Uğur Aslan ile başladı, 29 Ekim Süperstar Ajda Pekkan'ın unutulmaz finaliyle sona erdi. Pop müzik şöleninden arabesk rüzgarına, rap yıldızlarından gönülleri titreten türkülere, birbirinden farklı müzik tarzlarını tek bir noktada buluşturan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, birbirinden güzel konserlerle bu yıla damgasını vurdu. Tüm bunların yanı sıra sürpriz sahne şovları, özel repertuvarlar ile dinleyiciler muhteşem bir şölen yaşadı. Müzikseverler birbirinden renkli konserlerde, sevdiği sanatçılarla birlikte hem doyasıya eğlendi hem de hafızalardan çıkmayacak anlara şahitlik etti. Kuruçeşme Sahnesi'ne yıldız sanatçılar yağdı. İmparator İbrahim Tatlıses, Süperstar Ajda Pekkan, Emel Sayın, Hakan Altun, Hande Yener, Yıldız Tilbe, Muazzez Ersoy, Volkan Konak, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu, İzel, Çelik, Ercan, Levent Yüksel, MFÖ, Şevval Sam, Sabahat Akkiraz, Zeynep Bastık, Fahir Atakoğlu olmak üzere müziğin 82 dev ismini ağırladı. 7'den 70'e müzikseverlerin akınına uğrayan Kuruçeşme'de, 129 gün boyunca yarım milyona yakın dinleyici müziğin Emel Sayın tadını doyasıya çıkardı.



            DUBAI'DEN ÖDÜL!
            Güzelliği ve kıyafet seçimiyle de beğeni toplayan Birce Akalay, ödülünü alırken, "Burada olmak çok heyecan verici. Aynı zamanda yapımcılarıma bana inandıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığım herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



            İKİNCİ ŞOK!
            Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı. Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen Tatlıtuğ Ailesi'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz sene de öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. Çift bir önceki karantinasını ise İstanbul'da geçirmişti.



            YİNE YENİDEN!
            Uzun süredir birlikte olan çift geçtiğimiz dönemde yine evlilik yoluna girmiş fakat düğüne sayılı günler kala sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Geçtiğimiz aylarda İlişkilerine ikinci bir şans veren ikili tekrar evlilik arifesine girdi.

            Düğün hazırlıklarına sil baştan başlayan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı. Instagram hesabından düğün davetiyesini yayınlayan Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" notunu yazdı.



                KOLEJLİ DİLAN!
                Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Dilan Çiçek Deniz paylaşımlarını sürdürüyor. Güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kolejli havasına büründü. Uzun çizmeli ve mini etekli pozlarını hayranlarının beğenisine sunan Deniz, takipçilerinden tam not aldı!



                BEN SADECE BİR AKSESUARIM
                Tuğba Özay, Ege bölgesindeki sıcak havayı fırsat bilip soluğu Göcek Koyu'nda aldı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran Özay, bu anlarınıda sosyal medya hesabından paylaştı. Kalp şeklinde bir taş bulup fotoğraf paylaşan eski manken, "Bu muhteşem doğada ben sadece bir aksesuarım" notunu düştü.



                'CORTLADIM BEN'
                10 gündür aralıklarla sürekli hastalığından şikayet eden Hazal Kaya, önceki gün sosyal medya hesabından isyan etti. Kaya, "Biz geçen hafta deli gibi hasta olduk. Tam toparlanmıştık. Yine cortladım ben" diyerek hikaye paylaştı.



                    ADIMINI SAĞLAM ATTI
                    Müzikal kariyerine sevilen duygusal şarkı "Sözüm Ona Sevdin"i kendine özgü sesi ve yorumuyla coverlayarak giriş yapan Osman Dağ, ilk single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu. Dağ, müzik sektörüne ilk adımını sözü ve müziği Ersay üner'e, düzenlemesi ise ünlü aranjör Erhan Bayrak tarafından yapılan şarkıyla adım attı.



                    TÜRKİYE BU MUCİZEYİ KONUŞUYOR
                    Evli ve bir çocuk annesi 18 yaşındaki Hayat Bayram'ın hikayesi stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Doğduğu gün bir aileye evlatlık verildiğini ifade eden Hayat, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol kısa süre içerisinde biyolojik anne ve babasını buldu. Dün yayınlanan programda canlı yayına bağlanan anne Hülya Demir, kızı için yayına geleceğini söyledi fakat stüdyoda bulunan anne, canlı yayına katılmadı. Hayat Bayram'ın babası İzzet Çember ise canlı yayına bağlanarak bir kızı olduğunu programda yeni öğrendiğini ve annesi Hülya Demir ile hala beraber olduklarını ifade etti. Biyolojik ailesinin bir türlü yanına gelmek istemediğine anlam veremeyen Hayat, babasının sen gel demesi üzerine "sizleri hiç tanımıyorum ve Esra Erol'un programında kendimi güvende hissediyorum" diyerek canlı yayına katılmalarını istedi. Ama Esra Erol gözü yaşlı genç kadının son dakika verdiği haberle yüzünü güldürdü. Kendisi gibi evlatlık verilen ağabeyi Alper'i Esra Erol buldu ve büyük kavuşmada gözyaşları sel oldu.



                    HEDEF İSPANYOL SİNEMASI
                    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in Doruk'ı Onur Seyit Yaran, önceki gün Etiler'de bulunan bir restorandan çıkarken görüntülendi. Dizi ile ilgili de konuşan oyuncu, "Dizi şahane gidiyor. Üçüncü sezondayız. Reytinglerimiz de çok güzel geliyor. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz" dedi.

                    "Modellikten oyunculuğa geçmek sizin için zor oldu mu?" sorusuna "Ben oyunculuk eğitimlerini aldım. Zaten hedefim oyunculuktu" dedi. Bunun yanı sıra İspanyolca eğitim aldığını da söyleyen oyuncu, "İspanyolca sevdiğim bir dil, inşallah bir gün İspanyol sinemasında olurum" diyerek aracını binip uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)



                        'HEP YEK 5' VİZYONDA
                        Milyonların severek izlediği efsane seri "Hep Yek 5" tekrar vizyondaki yerini aldı. Önceki akşam Mecidiyeköy'de gerçekleşen 'Hep Yek 5' filminin galası yapıldı. Gösterim öncesinde oyuncular ile basın mensupları bir araya gelerek ortaya renkli kareler çıktı.

                        Devam filmi olan 'Hep Yek 5' te komik sahneler olduğunu dile getiren Önder Açıkbaş, "Seriye sonradan dahil oldum ama hiç yabancılık çekmedim. Serinin en güzel ve en komik filmi bu oldu" dedi.



                        AİLE YEMEĞİ
                        Geride bıraktığımız Şubat ayında Roma'da nikah masasına oturan ve Marmaris'te bir düğün ile hayatlarını birleştiren Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, Sütşurup'un oğlu Yiğit ile birlikte önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Bir restoranda öğle yemeği yiyen aile, daha sonra alışveriş merkezine de girerek alışveriş yapmayı ihmal etmedi.



                        MAGANDA DEHŞETİ
                        Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, otomobiliyle giderken yol verme tartışması yaşadı. İki motosikletteki 4 erkeğin saldırısına uğradı. Trafik magandaları, Toprak'ın otomobilini yumrukladı. Aracın ön camını kırdı. Talihsiz kadın, canını zor kurtardı!

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                        Haberler Saklambaç Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise 'yüzük' meselesiyle ilgili sorulara yanıt vermedi | Saklambaç haberleri
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