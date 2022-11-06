Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise 'yüzük' meselesiyle ilgili sorulara yanıt vermedi | Saklambaç haberleri

Hadise, önceki gün Etiler'deydi. Spor giyimi ile dikkat çeken Hadise, kafasındaki şapka ile makyajı olmadığı için yüzünü gizledi. Koşar adım aracına doğru yönlenen şarkıcı, o esnada kendisine yöneltilen iddialar hakkındaki soruların hiçbirisine yanıt vermeyerek duymazdan geldi. Hadise'nin, eski eşi Mehmet Dinçerler'in evlenmeden önce kendisine aldığı imitasyon yüzüğü satarak, hayvan derneklerine bağışladığı söylenmişti. Şarkıcının parmaklarında hiçbir yüzük olmaması da dikkat çekti. (Doğan SAVAŞ)
ASABİYİM BEN!
Geçtiğimiz günlerde çıktığı bir sahnede çekilen dekolteli fotoğraflarının ardından Defne Samyeli'nin göğüs estetiği yaptırdığı iddiaları çıkmıştı. Samyeli, bu iddialar sorulunca yalanlamadı ve "Mantıklı sorular sorun, ben de cevaplayayım" diyerek aniden sinirlendi! (Doğan SAVAŞ)
'HER ŞEYİ ONAYLAMAM'
Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Proje okuduğunu söyleyen oyuncu, "Ben öyle her şeyi kabul edip hemen onaylama taraftarı değilim. Doğru projede olmayı tercih ediyorum" diye konuştu.