Ünlü şarkıcı Hadise, kız çocukları için bir sanat akademisi kuracak

Hadise, son dönemde tam bir 'kadın hakları savunucusu' olup çıktı. Mehmet Dinçerler'den de "özgürlüğümüzü kısıtlayamaz" diye boşanıp adeta kadınların idolü haline gelen ünlü şarkıcı, anlamlı bir projeyi hayata geçirmek için planlara başladı.