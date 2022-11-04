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    Ünlü şarkıcı Hadise, kız çocukları için bir sanat akademisi kuracak

    Hadise’den kız çocukları için güzel atılım... Ünlü şarkıcı, maddi durumu yetersiz kız çocuklarına müzik, tiyatro ve moda konusunda eğitim almaları için bir akademi kurmayı planlıyor.

    Akademi Hadise

    Hadise, son dönemde tam bir 'kadın hakları savunucusu' olup çıktı. Mehmet Dinçerler'den de "özgürlüğümüzü kısıtlayamaz" diye boşanıp adeta kadınların idolü haline gelen ünlü şarkıcı, anlamlı bir projeyi hayata geçirmek için planlara başladı.



    Şimdilik araştırma aşamasında olan bu projeye göre Hadise, sadece kız öğrencilerin okuyacağı bir sanat akademisi kurmayı planlıyor.



    Ünlü popçunun müzikten modaya, danstan tiyatroya kadar birçok farklı alanda eğitimler sunacağı sanat merkezinin kapıları öncelikli olarak maddi durumu yetersiz ve yetenekli kız çocuklarına açılacak.



        Ünlü popçu, 2023 yılı için de birçok farklı vakıf ve yardım kuruluşuyla kadınlar ve kız çocukları için sosyal sorumluluk projelerine imza atacak.

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