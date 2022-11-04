Milli çapkın! Edwina Sponza ile ayrılan İbrahim Kutluay, Gülcan Arslan ile bir davette yer aldı

On yıldır süren olaylı aşklarında sayısız kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın bir süredir aralarında kriz olduğu konuşuluyordu. Ayrılıp-barışma sayısını kendilerinin bile unuttuğu ünlü çift, dedikodulara göre birkaç gündür konuşmuyordu...
Bu iddialar magazin kulislerinde konuşulurken İbo'dan ilginç bir hamle geldi. Milli eski basketbolcu, önceki akşamki bir defilede boy gösterirken aynı davette daha önce de adının beraber anıldığı oyuncu Gülcan Arslan da vardı.
NİSAN'DA DA YAKINLAŞTILAR
47 yaşındaki İbrahim Kutluay'ın Nisan'da Edwina Sponza ile kriz yaşadığı dönemde yakınlaşan ikili, dedikodulara göre davetten beraber ayrıldı.
Bu arada 47 yaşındaki Kutluay ile 35 yaşındaki güzel oyuncunun Nisan ayındaki yakınlaşması, Gülcan Arslan'ın İbrahim Kutluay'ın evinden paylaşım yapmasıyla ortaya çıkmış ancak İbo, bu yakınlaşmadan dört gün sonra Sponza ile yeniden barışmıştı.