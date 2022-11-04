Milli çapkın! Edwina Sponza ile ayrılan İbrahim Kutluay, Gülcan Arslan ile bir davette yer aldı





NİSAN'DA DA YAKINLAŞTILAR

47 yaşındaki İbrahim Kutluay'ın Nisan'da Edwina Sponza ile kriz yaşadığı dönemde yakınlaşan ikili, dedikodulara göre davetten beraber ayrıldı.

Bu arada 47 yaşındaki Kutluay ile 35 yaşındaki güzel oyuncunun Nisan ayındaki yakınlaşması, Gülcan Arslan'ın İbrahim Kutluay'ın evinden paylaşım yapmasıyla ortaya çıkmış ancak İbo, bu yakınlaşmadan dört gün sonra Sponza ile yeniden barışmıştı.