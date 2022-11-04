Son dönemlerde verdiği konserler ve yaptığı danslarla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a adeta nazar değdi. Gece yarısı tansiyon problemi nedeniyle dengesini düşen 76 yaşındaki sanatçı, hastaneye kaldırıldıktan sonra 7 saat süren bir ameliyata alındı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Süperstar, bir süre konserlerine ara verecek. Tedavisi yaklaşık iki ay sürecek olan Ajda Pekkan, dört konserine de çıkamayacak.
3 MİLYONA DA ÇIKABİLİR!
İstanbul'da bir mekanda bu cumartesi sahnesi olan Pekkan ilk kaybını burada yaşayacak. Kasım ayında iki konser anlaşması daha bulunan Süperstar, bunlarda da sahne alamayacak. Aralık ayının başında da konser anlaşması bulunan ünlü sanatçı, toplam dört konserinden yaklaşık 2 milyon TL kaybedecek. Pekkan, tedavisi nedeniyle yılbaşında da sahne alamazsa kaybı 3 milyon TL'ye çıkacak.
KIRIK MI, ÇATLAK MI?
Ajda Pekkan'ın kalçasının çatlak olmadığı ve kırık olduğu da söylentiler arasında. İddialara göre kalçasında kırık oluşan sanatçının tedavi süreci daha da uzun sürecek. Ve Ajda Pekkan'ın kalçasındaki kırık yaklaşık 3 ayda kaynayabilecek. Bu durumda Süperstar'ın Kıbrıs'taki Yılbaşı konserine kadar iyileşmesi zor gözüküyor.