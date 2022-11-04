



3 MİLYONA DA ÇIKABİLİR!

İstanbul'da bir mekanda bu cumartesi sahnesi olan Pekkan ilk kaybını burada yaşayacak. Kasım ayında iki konser anlaşması daha bulunan Süperstar, bunlarda da sahne alamayacak. Aralık ayının başında da konser anlaşması bulunan ünlü sanatçı, toplam dört konserinden yaklaşık 2 milyon TL kaybedecek. Pekkan, tedavisi nedeniyle yılbaşında da sahne alamazsa kaybı 3 milyon TL'ye çıkacak.