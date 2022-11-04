Cihangir'de iki güzelle buluşan Ata Demirer, mekandan 14 saat sonra ayrıldı | Saklambaç haberleri





TİKTOK FENOMALİ

Sosyal medyayı hayatının odak noktasına koyan Mehmet Ali Erbil, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zannetti. Erbil oldukça heyecanlanıp kendisini de İngilizce olarak tanıtmaya çalıştı. Ancak karşısındaki Ronaldo değil, sahte video kullanan başka bir kullanıcıydı. Bu komik olay karşısında dayanamayan kızı Yasmin Erbil de babasına "Ne olur kapat artık Tiktok'u ya ne olur" diyerek yalvardı.

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