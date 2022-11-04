Cihangir'de iki güzelle buluşan Ata Demirer, mekandan 14 saat sonra ayrıldı | Saklambaç haberleri

Ata Demirer, kendi rekorunu kırdı! Daha önce aynı mekanda sekiz ve 13 saat oturma rekorunu elinde bulunduran komedyen, önceki gün de Cihangir'deki bir mekana saat 11 sularında giriş yaptı. Tek başına geldiği mekanda daha sonra iki güzelle buluşan Ata Demirer, dışarıya gece saat 01.30 civarında çıktı. Komedyen, 14 saat aynı mekanda oturarak kırılması güç bir rekora imza attı.
GÜÇLÜKLE YÜRÜYEBİLDİ
Alkolü fazla kaçıran komedyen, düşmemek için demir korkuluklara tutundu. (Aydın HAMZA)
RENKLİ ÜÇLÜ
Son dönemin en popüler isimlerinden Deren Talu, Ege Kökenli ve Pelin Karahan, bir şampuan markası için buluştu. Objektiflere renkli kıyafetleriyle poz veren üç güzel isim, ortaya bu renkli kareleri çıkardı. İnternette "Hangisi güzel?" anketleri başlarken çoğunluğun yanıtı "Hepsi birbirinden güzel" şeklindeydi.