Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cihangir'de iki güzelle buluşan Ata Demirer, mekandan 14 saat sonra ayrıldı | Saklambaç haberleri

    Ata Demirer, önceki gün Cihangir’deki bir mekana saat 11’de oturdu. İki güzelle buluşan komedyen, mekandan tam 14 saat sonra ayrıldı! İşte sizler için derlediğimiz 4 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    14 saatlik rekor!

    Ata Demirer, kendi rekorunu kırdı! Daha önce aynı mekanda sekiz ve 13 saat oturma rekorunu elinde bulunduran komedyen, önceki gün de Cihangir'deki bir mekana saat 11 sularında giriş yaptı. Tek başına geldiği mekanda daha sonra iki güzelle buluşan Ata Demirer, dışarıya gece saat 01.30 civarında çıktı. Komedyen, 14 saat aynı mekanda oturarak kırılması güç bir rekora imza attı.



    GÜÇLÜKLE YÜRÜYEBİLDİ
    Alkolü fazla kaçıran komedyen, düşmemek için demir korkuluklara tutundu. (Aydın HAMZA)



    RENKLİ ÜÇLÜ
    Son dönemin en popüler isimlerinden Deren Talu, Ege Kökenli ve Pelin Karahan, bir şampuan markası için buluştu. Objektiflere renkli kıyafetleriyle poz veren üç güzel isim, ortaya bu renkli kareleri çıkardı. İnternette "Hangisi güzel?" anketleri başlarken çoğunluğun yanıtı "Hepsi birbirinden güzel" şeklindeydi.



        AŞK UYUMU
        Magazin dünyasının en beğenilen isimleri arasında gösterilen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti bir davete katıldı. Geçtiğimiz yaz İtalya'da rüya gibi bir düğünle evlenen ikilinin trençkot uyumu hayranları tarafından tam not aldı.



        BERRAK GÜLDÜRDÜ
        Berrak Tüzünataç, önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda arkadaşları ile birlikte 38. yaşını kutladı. Göğsündeki gül detayı dikkat çeken oyuncu, "Arkadaşımın bana hediyesi. Bununla görüntü vermek istedim. Çok güzel değil mi?" diyerek kahkaha attı. (Doğan SAVAŞ)



        SUŞİ İTİRAFI
        Önceki akşam bir açılışa katılan Yağmur Tanrısevsin, yeni diziyle ekrana döneceğini müjdeledi. Katıldığı restoran açılışında suşi yemeyi çok sevdiğini de söyleyen güzel oyuncu, "Yapmayı denedim ama çok zor" diyerek de itirafta bulundu. (Aydın HAMZA)



            USTA BULUŞMA
            'Kutsal Damacana 4'ün kadrosunda Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu, Sevgi ve Cemil karakterleriyle yer aldı. Filmde iki oyuncu, konaklarına şeytan musallat olan zengin bir çifti canlandırdı. 20 Ocak 2023'te vizyona girecek olan film, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin komikhikayesini konu alıyor.



            BABASININ OĞLU
            Türk halk müziğinin usta yorumcusu Fatih Kısaparmak ile Şebnem Kısaparmak'ın 17 yaşındaki oğulları Kaan Kısaparmak, ilk albümü "Eğilmem"i müzik severlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. "Eğilmem" albümü önemli bir özelliğe sahip... Albüm, başarılı sanatçıların çalışmalarının yanı sıra aile dayanışmasının da anlamlı bir örneğini oluşturuyor.



            GÜZELLİĞİN YAŞI YOK!
            Ünlü tasarımcı Gökay Gündoğdu'nun, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'nın sanat ve kültür hayatındaki Osmanlı etkisini tarifleyen "Turquerie" temasını merkezine aldığı yeni koleksiyonu, önceki akşam özel bir davetle görücüye çıktı. Davete katılanlar şıklıklarıyla dikkat çekerken gözler üç isimdeydi. Ahu Yağtu, Ece Sükan ve Elif Dürüst, görüntüleriyle "Güzelliğin yaşı yoktur" yorumları yaptırdı.



                TİKTOK FENOMALİ
                Sosyal medyayı hayatının odak noktasına koyan Mehmet Ali Erbil, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zannetti. Erbil oldukça heyecanlanıp kendisini de İngilizce olarak tanıtmaya çalıştı. Ancak karşısındaki Ronaldo değil, sahte video kullanan başka bir kullanıcıydı. Bu komik olay karşısında dayanamayan kızı Yasmin Erbil de babasına "Ne olur kapat artık Tiktok'u ya ne olur" diyerek yalvardı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü
                Haberler Saklambaç Cihangir'de iki güzelle buluşan Ata Demirer, mekandan 14 saat sonra ayrıldı | Saklambaç haberleri
                    SON DAKİKA