Sonbahar! Burcu Esmersoy, aşk hayatına ve sıkıntılarına ilişkin itiraflarda bulundu





TERAPİ GÖRMÜŞ

Güzel sunucu önceki açıklamalarında daha çok küçük yaştayken babasından şiddet gördüğünü söylemişti. Daha küçük yaşlarda bu olayların getirdiği sıkıntılarla yaşadığı aşklarda kendini değersiz gören ve terapi gördükten sonra kendi değerini daha çok anlayan Esmersoy, ilişkisinin çok farklı gittiğinin dikkatini çekti. Mutsuzluklarından kurtulan ve Nazım Akmandil'in onu değerli hissettirdiğini söyleyen ünlü isim, çok mutlu olduğunu dile getirdi.