Sonbahar! Burcu Esmersoy, aşk hayatına ve sıkıntılarına ilişkin itiraflarda bulundu

Burcu Esmersoy daha önce iki kez evlenmiş ve bu evlilikleri kısa sürmüştü. Hatta ilk eşi İtalyan Massimo Cusimano'dan şiddet gördüğü için boşanmıştı. Evliliklerinin yanı sıra birçok birliktelik yaşamış ve aşk hikayeleri yarım kalmıştı. Aşk hayatının çalkantılı ve uzun sürmemesinin nedenini geçmişte yaşadığı travmalara bağladı.
TERAPİ GÖRMÜŞ
Güzel sunucu önceki açıklamalarında daha çok küçük yaştayken babasından şiddet gördüğünü söylemişti. Daha küçük yaşlarda bu olayların getirdiği sıkıntılarla yaşadığı aşklarda kendini değersiz gören ve terapi gördükten sonra kendi değerini daha çok anlayan Esmersoy, ilişkisinin çok farklı gittiğinin dikkatini çekti. Mutsuzluklarından kurtulan ve Nazım Akmandil'in onu değerli hissettirdiğini söyleyen ünlü isim, çok mutlu olduğunu dile getirdi.
ONUN YERİ AYRI
46 yaşındaki Burcu Esmersoy, son aşkı Nazım Akmandil'i farklı bir yere koydu.