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    Güzide hayatına yeniden başlıyor! 'Aldatmak' yeni bölümüyle bu akşam yayında

    ATV’nin, ilgiyle izlenen dizisi “Aldatmak” bu akşam yedinci bölümüyle ekranlara geliyor... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 3 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Güzide hayatına yeniden başlıyor

    Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar. Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye kararlıdır. Bu zorlu günlerde ailesinin yanı sıra destekçisi Sezai olur. New York bileti bulununca yalanı ortaya çıkan ve annesiyle yüzleşmekten kaçan Oylum'u babası yeni yalanlarla kurtarır. Bunun sonucunda Oylum sırları yüzünden babasına ve onun yeni ailesine daha ılımlı yaklaşmaya mecbur kalır. Oylum davranışlarının hem annesiyle arasındaki duvarı güçlendirdiğinin hem de onu Tolga'dan uzaklaştırdığının farkında değildir. Eve gelen belgelerle istifası ortaya çıkan Ozan, annesinin tavrına şaşırır. Babasından aldığı parayla rahatlamıştır ancak iyi niyetine güvendiği Oltan'ın asıl niyeti henüz ortaya çıkmamıştır. Güzide, herkese karşı anlayışlı olmaya çalışırken sabrı yeterince sınandıktan sonra bile bu iyi niyetini korumayı başarabilecek midir?



    KASABA GÜZELİ
    Ekranların aranan yüzü Aslı Enver bir dergi için kamera karşısına geçti. Hem iş hem de aşk hayatında mutlu bir grafik çizen güzel oyuncunun Karadağ'da bir kasabada verdiği pozlar çok beğenildi.



    KOMEDİYLE DÖNÜYOR
    Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Çiğdem Batur, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Dijitalde yer alacak yapım için ay sonunda Altan Erkekli ve Nükhet Duru ile birlikte kamera karşısına geçeceğinin müjdesini veren Batur, "Bu ay sonunda çekimlere başlıyoruz" dedi



        DOSTLARIYLA BERABER
        Ece Erken önceki gün İstinye'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla birlikte mağazaları turlayan Erken, daha sonra dostlarıyla yemek yedi. Arkadaşlarına vakit ayıran Ece Erken'in uzun süre sonra neşeli hali görenleri sevindirdi.



        TEK BAŞINA ALIŞVERİŞ
        Tek başına bir AVM'ye gelen ve klasik giyim mağazalarını gezen Cem Davran, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Davran, muhabirlere teşekkür ettikten sonra alışveriş turuna devam etti.



        KOLEKSİYONER
        Ayşegül Afacan'ın koleksiyon lansmanı ünlü isimleri bir araya getirdi. Geçtiğimiz gün gerçekleşen etkinliğe, aralarında Arzu Sabancı, Gülden Yılmaz, Şebnem Çapa gibi isimlerinde yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.



            'HER KADIN İSTEDİĞİNİ GİYER'
            Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile Etiler'de görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Berkay "Türkiye'yi gezeceğiz. Kış turnelerimiz bu ay başlıyor. Çalışmaya devam" dedi. Nükhet Duru'nun "Bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık" açıklaması sorulan ünlü şarkıcı şaşkın bir ifade ile "Beni hiç ilgilendirmez böyle şeyler. Her kadın istediğini giyer. Ne yorumdan ne de tepkiden haberim var" dedi.



            KIŞA HAZIRLIK
            Seren Serengil önceki gün sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile objektiflere yansıdı. Baş başa yemek yiyen çift, güneşli havanın tadını çıkardı. Daha sonra alışveriş merkezine giren ikili mağazaları gezerek kış sezonu için alışveriş yaptı.



            BOTOKSLANDI
            Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yüzüne ve dudaklarına botoks yaptırdığı görülen oyuncunun, konuşmakta zorlandığı görüldü Yasemin Özilhan, "Hiç konuşmak istemiyorum" diyerek gelen soruları kibarca geri çevirip uzaklaştı. (Aydın HAMZA)



                NAZAR DEĞDİ
                Son dönemlerde yaptığı danslarla sosyal medyada çok konuşulan Ajda Pekkan'a nazar değdi. Evinde düşen 76 yaşındaki Süperstar'ın kalça kemiğinde çatlak meydana geldi. Apar topar ameliyata alına ünlü sanatçının kasım ayındaki konserleri de iptal oldu. Kötü haberi Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından menajeri duyurdu "Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim."



                İSPANYA GURURU
                Bir süredir ekranlardan uzak olan ve gelen senaryoları değerlendiren ünlü oyuncu Tuan Tunalı, İspanyol yapımı "La Passion Turca" dizisi kadrosuna dahil oldu. Sevilen oyuncu, dizinin Türkiye çekimleri için dün kamera karşısına geçti.



                ARACA SIĞMADI
                Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Acelesi olduğunu söyleyen Şıkel," Arkadaşlar çok geç kaldım, çocukları göz doktoruna götüreceğim" diye konuştu. Kuzey ve Uzay'ın sağlıklarının iyi olduğunu belirten Çağla Şıkel," Rutin kontrol" diye açıklama yapmadan geçmedi. Şıkel'i almaya gelen spor aracın arka bölümüne oturunca 1.80 boyuyla araca sığmakta zorlandığı anlar objektiflere böyle yansıdı. (Aydın HAMZA)



                    AİLE BOYU KEYİF
                    Atakan Arslan ve ailesinin keyifli günü... Bir eğlence merkezinde ailesiyle eğlenen ünlü oyuncu yeni projesi hakkında konuştu. Arslan " İnşallah kısa süre içerisinde güzel bir film projemiz olacak" dedi.



                    'BAG'NİK ATAK
                    Sosyetikleri Hermes paniği sardı! Çünkü dünyaca ünlü Fransız markası, zam kararı aldı. Gerekçe ise ülkedeki enerji kriziyle artan pahalılıktı. Fiyatların yüzde 10 yükseleceği açıklandı.

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                    Haberler Saklambaç Güzide hayatına yeniden başlıyor! 'Aldatmak' yeni bölümüyle bu akşam yayında
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