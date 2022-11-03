Güzide hayatına yeniden başlıyor! 'Aldatmak' yeni bölümüyle bu akşam yayında

Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar. Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye kararlıdır. Bu zorlu günlerde ailesinin yanı sıra destekçisi Sezai olur. New York bileti bulununca yalanı ortaya çıkan ve annesiyle yüzleşmekten kaçan Oylum'u babası yeni yalanlarla kurtarır. Bunun sonucunda Oylum sırları yüzünden babasına ve onun yeni ailesine daha ılımlı yaklaşmaya mecbur kalır. Oylum davranışlarının hem annesiyle arasındaki duvarı güçlendirdiğinin hem de onu Tolga'dan uzaklaştırdığının farkında değildir. Eve gelen belgelerle istifası ortaya çıkan Ozan, annesinin tavrına şaşırır. Babasından aldığı parayla rahatlamıştır ancak iyi niyetine güvendiği Oltan'ın asıl niyeti henüz ortaya çıkmamıştır. Güzide, herkese karşı anlayışlı olmaya çalışırken sabrı yeterince sınandıktan sonra bile bu iyi niyetini korumayı başarabilecek midir?
KASABA GÜZELİ
Ekranların aranan yüzü Aslı Enver bir dergi için kamera karşısına geçti. Hem iş hem de aşk hayatında mutlu bir grafik çizen güzel oyuncunun Karadağ'da bir kasabada verdiği pozlar çok beğenildi.
KOMEDİYLE DÖNÜYOR
Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Çiğdem Batur, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Dijitalde yer alacak yapım için ay sonunda Altan Erkekli ve Nükhet Duru ile birlikte kamera karşısına geçeceğinin müjdesini veren Batur, "Bu ay sonunda çekimlere başlıyoruz" dedi