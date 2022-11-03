Güzide hayatına yeniden başlıyor! 'Aldatmak' yeni bölümüyle bu akşam yayında





'HER KADIN İSTEDİĞİNİ GİYER'

Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile Etiler'de görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Berkay "Türkiye'yi gezeceğiz. Kış turnelerimiz bu ay başlıyor. Çalışmaya devam" dedi. Nükhet Duru'nun "Bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık" açıklaması sorulan ünlü şarkıcı şaşkın bir ifade ile "Beni hiç ilgilendirmez böyle şeyler. Her kadın istediğini giyer. Ne yorumdan ne de tepkiden haberim var" dedi.