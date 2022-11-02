Türkiye’nin kanalı zirvede! ATV, Ekim ayında da beş kategoride birinci oldu

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, birincilikle başladığı yeni yayın döneminde başarısını sürdürmeye devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ekim ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ABC1, Prime Time - Tüm Kişiler, Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.
DİZİ ATV'DE İZLENİR
Sabah kuşağının reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da ve gündemin nabzını tutan haber programları, Kim Milyoner Olmak İster?, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Bir Küçük Gün Işığı; Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Aldatmak ve Kardeşlerim, Türkiye'nin kanalını bir kez daha zirveye taşıdı.