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    Teşhircilik! Okan Bayülgen'in sivri dilinden Demet Özdemir, Melis Sezen ve Merve Boluğur da nasibini aldı

    Okan Bayülgen, sivri dilini yine konuşturdu. Ünlü şovmen, evde dans ederken çekilen videolarını sosyal medyadan paylaşan Demet Özdemir ve Melis Sezen için “Bunun adı dans değil, teşhircilik” dedi.

    Teşhircilik!

    Son dönemde sosyal medyayla ilgili sık sık sert ifadeler kullanan hatta fenomenleri 'çöp' olarak tanımlayan Okan Bayülgen'in dilinde bu kez magazin dünyasının üç ünlü ismi vardı. Sivri diliyle sık sık polemiklerin fitilini ateşleyen ünlü şovmenin son cümleleri ise yenilir yutulur cinsten değil!



    Sözlerine "Kendilerine çok saygı duyduğum için bu kişilerin isimlerin söylemiyorum" diyerek başlayan Okan Bayülgen, TV programında ekrana önce Melis Sezen'in evde dans ederken çekip Instagram'da paylaştığı videosunu getirdi.



    "BANYODAN ÇIKTIM, NASILIM!"
    "Ambulans çağırmadan hemen öncesi" diyen Bayülgen, ardından Demet Özdemir'in yine evde dans ederken çekip paylaştığı videoyu yayınlayıp ardından şu ifadeleri kullandı: "Bu nedir ya! Menajerler mi tavsiye ediyor? 'Mutlaka her sabah kalkar kalkmaz bir dans videosu koy' diye. Sen yıllarca gazetecilerden kaçtın, 'Hayır hayır çekmeyin' diyerek. Şimdi herkes 'Banyodan çıktım, nasılım?' diye fotoğraflar koyuyor. Bir teşhircilik. Bana ne senin dansından! Bu bir dans değil, bu bir gösteri."



        Okan Bayülgen, kısa süre önce Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir için de şu yorumu yaptı:

        "EVLENMESİ ÇOK GARİP"
        "Kişilik fışkırtan insanların evlenmeleri çok garip oluyor. Evlenmek çünkü çok başka ve özel bir şey. Sonra bunlar kendi düğünlerinde dans etmeye başladılar. Ben en çok damatlara üzülüyorum."



        Ünlü şovmen, düğün paylaşımlarıyla olay yaratan Merve Boluğur için de "Demet Özdemir'den sonra evlenince onu kıskandı. Düğünü izlerken damada acıdım. Başka yorumlar da yapardım ama davalık olmak istemiyorum."

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        Haberler Saklambaç Teşhircilik! Okan Bayülgen'in sivri dilinden Demet Özdemir, Melis Sezen ve Merve Boluğur da nasibini aldı
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