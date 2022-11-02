



"BANYODAN ÇIKTIM, NASILIM!"

"Ambulans çağırmadan hemen öncesi" diyen Bayülgen, ardından Demet Özdemir'in yine evde dans ederken çekip paylaştığı videoyu yayınlayıp ardından şu ifadeleri kullandı: "Bu nedir ya! Menajerler mi tavsiye ediyor? 'Mutlaka her sabah kalkar kalkmaz bir dans videosu koy' diye. Sen yıllarca gazetecilerden kaçtın, 'Hayır hayır çekmeyin' diyerek. Şimdi herkes 'Banyodan çıktım, nasılım?' diye fotoğraflar koyuyor. Bir teşhircilik. Bana ne senin dansından! Bu bir dans değil, bu bir gösteri."