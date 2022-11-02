Son dönemde sosyal medyayla ilgili sık sık sert ifadeler kullanan hatta fenomenleri 'çöp' olarak tanımlayan Okan Bayülgen'in dilinde bu kez magazin dünyasının üç ünlü ismi vardı. Sivri diliyle sık sık polemiklerin fitilini ateşleyen ünlü şovmenin son cümleleri ise yenilir yutulur cinsten değil!
Sözlerine "Kendilerine çok saygı duyduğum için bu kişilerin isimlerin söylemiyorum" diyerek başlayan Okan Bayülgen, TV programında ekrana önce Melis Sezen'in evde dans ederken çekip Instagram'da paylaştığı videosunu getirdi.
"BANYODAN ÇIKTIM, NASILIM!"
"Ambulans çağırmadan hemen öncesi" diyen Bayülgen, ardından Demet Özdemir'in yine evde dans ederken çekip paylaştığı videoyu yayınlayıp ardından şu ifadeleri kullandı: "Bu nedir ya! Menajerler mi tavsiye ediyor? 'Mutlaka her sabah kalkar kalkmaz bir dans videosu koy' diye. Sen yıllarca gazetecilerden kaçtın, 'Hayır hayır çekmeyin' diyerek. Şimdi herkes 'Banyodan çıktım, nasılım?' diye fotoğraflar koyuyor. Bir teşhircilik. Bana ne senin dansından! Bu bir dans değil, bu bir gösteri."