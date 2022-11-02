'Şahin'in gururlu uçuşu! Tülin Şahin, başbakanlarla ve birçok ünlü isimle podyuma çıktı | Saklambaç haberleri





'KİM'İ KASTETTTİ

Son dönem eleştiri oklarının hedefinde olan ve Yahudi karşıtı söylemleri yüzünden 2 milyar dolar kaybeden Kanye West, "Bilinmeyen güçler hayatımı mahvetmeye çalışıyor" demişti. Kanye'nin bu sözleriyle yıllar önce yapılan bir büyüyü kast ettiği iddia edildi. Buna göre Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'ın aile büyükleri, gelecek nesil kadınlarının güzel ve zengin olması için büyü yaptırdı. EFSANE DEDİKODU

Büyünün bir diğer kısmı ise Kardashian Ailesi'nden ayrılan tüm erkeklerin maddi anlamda çok büyük zarara uğramasıydı. Kanye West de bu sözleriyle yıllardır dilden dile dolaşan bu efsaneye gönderme yaptı.