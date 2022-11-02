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    'Şahin'in gururlu uçuşu! Tülin Şahin, başbakanlarla ve birçok ünlü isimle podyuma çıktı | Saklambaç haberleri

    Tülin Şahin, önceki gün doğup büyüdüğü Danimarka’da Başbakan Mette Frederiksen ve daha birçok ünlü isimle aynı podyumu paylaştı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 2 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    ’Şahin’in gururlu uçuşu

    Tülin Şahin, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta 'Sürdürülebilir Moda' temalı iki ayrı defilede podyuma çıktı. Şahin'e defilelerde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, eski başbakanlardan Mogens Lykketoft, eski Çevre Bakanı ve parlamenter Ida Auken ile Danimarka'nın önemli oyuncuları ve sanatçıları eşlik etti. Danimarka'da doğup, büyüyen top model Tülin Şahin, ülkenin en önemli isimleriyle beraber podyumdan tüm dünyaya 'sürdürülebilirlik' mesajı verdi.



    'İKİ ÜLKEYE DE MİNNETTARIM'
    "Şu anda midemde kelebekler uçuşuyor" diyen ünlü model, "Hem Türkiye'nin hem de Danimarka'nın değerlerini çok güzel taşıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her iki ülkeye de bana kattıklarından dolayı minnettarım" sözleriyle de mutluluğunu dile getirdi.



    'KİM'İ KASTETTTİ
    Son dönem eleştiri oklarının hedefinde olan ve Yahudi karşıtı söylemleri yüzünden 2 milyar dolar kaybeden Kanye West, "Bilinmeyen güçler hayatımı mahvetmeye çalışıyor" demişti. Kanye'nin bu sözleriyle yıllar önce yapılan bir büyüyü kast ettiği iddia edildi. Buna göre Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'ın aile büyükleri, gelecek nesil kadınlarının güzel ve zengin olması için büyü yaptırdı. EFSANE DEDİKODU
    Büyünün bir diğer kısmı ise Kardashian Ailesi'nden ayrılan tüm erkeklerin maddi anlamda çok büyük zarara uğramasıydı. Kanye West de bu sözleriyle yıllardır dilden dile dolaşan bu efsaneye gönderme yaptı.



        FOTO-SERVET!
        Linet; Lady Gaga gibi birçok starın tasarımcılığını yapan Alon Livne ile anlaştı. Son fotoğraf çekiminde ünlü tasarımcının kıyafetlerini tercih eden sanatçı, stil danışmanı ve ekibini İsrail'den özel uçakla Türkiye'ye getirtti. Linet'e fotoğraf çekimi 80 bin dolar yani 1 milyon 500 bin TL'ye mal oldu.



        KADINLARIN ŞARKISI
        "Aşk Olsun" ile yakaladığı çıkışı "Dumbala" ile sürdüren Ayla Balyemez, bir single daha hazırladı. Başarılı şarkıcı, "Senorita" adlı parçası için "Kendi değerini bilen, dişiliğini iyi ve kötü yanlarıyla kabul edenlerin şarkısı" diye tanımladı.



        PELİN NEŞESİ
        Şimdilerde ATV'nin başarılı dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"daki rolüyle adından söz ettiren Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla Hollanda'ya gitti. Ailece keyifli anlar geçiren güzel oyuncu, dün sosyal medyayı renklendirdi. Sabah kahvaltısında karpuz giyen kızını taklit eden Pelin Akil, güzeller güzeli kızı gibi saçlarını da iki yandan toplayıp verdiği pozla yüzleri gülümsetti.



            REKORA KOŞUYOR
            Pop müziğin dev ismi Hande Yener, 2022'de dur durak bilmedi. Bir günde iki ayrı şehirde dahi konser veren ünlü popçu, Eylül ve Ekim aylarında radyo ve TV'lerde en çok şarkısı çalan kadın pop star oldu. Hande Yener, 2022'deki konser sayısıyla da rekor kırdı.



            ATEŞ PARÇASI
            İvana Sert, önceki gün oğlunun yeni yaşını memleketi Belgrad'da kutladı. Kutlamada Ateş'in cici babası Sezer Dermenci de vardı. Ateş'in kendi babası Yurdal Sert'ten çok cici babasına benzemesi, son derece şaşırtıcıydı.



            DÜĞÜN DEPRESYONU
            Geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak, samimi açıklamalar yaptı. "Evlendikten sonra ilk bir hafta depresyona girdim. 'Acaba fotoğraflarda güzel çıktım mı?' diye sürekli kendi kendime konuştum" diyen ünlü şarkıcı, gelinliğiyle ilgili yapılan bazı sert eleştirilere de çok üzüldüğünü açıkladı. (Doğan SAVAŞ)



                DEV KONSER
                Serdar Ortaç, senfonik konserle bir ilke imza attı. Önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde şarkılarını ilk kez seslendiren Ortaç, performansıyla müzikseverlerin ruhuna işledi. 100 kişilik dev senfoni orkestrası ile göz dolduran ünlü popçu, hayranlarını müziğe doyurdu.



                AYRILIK YARADI
                Mehmet Dinçerler'le boşanmanın üzüntüsünü çabuk atlatan Hadise, önceki gün sosyal medyasından bu fotoğrafını yayınladı. Yakın bir dostunun tasarladığı kıyafetle son derece şık görünün popçunun güzelliği de beğeni topladı.



                KEYFİ ŞAHANE
                Geçtiğimiz günlerde Berkin Gökbudak ile ilişkisi için "Şahane gidiyor" diyen Aslı Enver'in mutluluğu yüzüne yansıdı. Önceki gün sosyal medyasından bu karesini paylaşan güzel oyuncuya "Aşk yaramış" yorumu yağdı.



                    İNŞAATIN YILDIZI!
                    Meltem Miraloğlu, oyunculuk hayali için ABD'ye gidip burada kendisinden 32 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmişti. Oyuncu film setleri hayaliyle gittiği Amerikan rüyası, inşaatta bitti. Şimdiki adıyla Meltem Grady'nin ABD'de oyunculuk yapamadığı için inşaatlarda çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

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                    Ekmek fabrikasını çalıştırmadık çünkü gerek yoktu
                    Haberler Saklambaç 'Şahin'in gururlu uçuşu! Tülin Şahin, başbakanlarla ve birçok ünlü isimle podyuma çıktı | Saklambaç haberleri
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