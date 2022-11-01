Tom Brady'den boşanan Gisele Bündchen, evlenmeden önce yaptığı sözleşme sayesinde 400 milyon dolar alacak





ALDATSA YANARDI!

Bu sözleşmeye göre Tom Brady, eşinin moda sektöründen elde ettiği servetinden tek kuruş pay alamayacak. Ancak yine sözleşmeye göre; Tom Brady, eşine ihanet etmediği için dünyaca ünlü mankene herhangi bir tazminat ödemeyecek. Brezilyalı model ise evlilikleri boyunca elde edilen dört mülkün üçünün sahibi olacak. Bu arada ünlü çiftin boşanma nedeninin Tom Brady'nin Şubat ayında Amerikan futbolunu bırakmasının ardından bu kararından vazgeçerek tekrar lige dönmesi olduğu düşünülüyor.