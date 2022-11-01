Tom Brady'den boşanan Gisele Bündchen, evlenmeden önce yaptığı sözleşme sayesinde 400 milyon dolar alacak

Geçtiğimiz gün 13 yıllık evliliklerini noktalayarak dünya gündemine gelen Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin servetlerini nasıl paylaşacakları da merak konusu olmuştu. İki çocukları hatırına son derece saygılı bir şekilde boşanan dünyaca ünlü çiftin, servetinin toplam 733 milyon dolar olduğu söyleniyor. 400 milyon dolar servetle Victoria's Secret'ın eski meleği, Amerikan futbolu yıldızına göre daha zengin... Çocuklarının velayetini ortak alan Gisele Bündchen ile Tom Brady, evlenmeden önce yapılan sözleşmeye uyacak.
ALDATSA YANARDI!
Bu sözleşmeye göre Tom Brady, eşinin moda sektöründen elde ettiği servetinden tek kuruş pay alamayacak. Ancak yine sözleşmeye göre; Tom Brady, eşine ihanet etmediği için dünyaca ünlü mankene herhangi bir tazminat ödemeyecek. Brezilyalı model ise evlilikleri boyunca elde edilen dört mülkün üçünün sahibi olacak. Bu arada ünlü çiftin boşanma nedeninin Tom Brady'nin Şubat ayında Amerikan futbolunu bırakmasının ardından bu kararından vazgeçerek tekrar lige dönmesi olduğu düşünülüyor.