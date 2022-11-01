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    Tom Brady'den boşanan Gisele Bündchen, evlenmeden önce yaptığı sözleşme sayesinde 400 milyon dolar alacak

    Gisele Bündchen ile Tom Brady’nin boşanmasından sonra gözler 733 milyon dolarlık toplam servete çevrildi. Evlenmeden önce sözleşme yapan Brezilyalı model, 400 milyon dolarlık servetinin her kuruşunu garanti altına almış.

    Ana kraliçe

    Geçtiğimiz gün 13 yıllık evliliklerini noktalayarak dünya gündemine gelen Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin servetlerini nasıl paylaşacakları da merak konusu olmuştu. İki çocukları hatırına son derece saygılı bir şekilde boşanan dünyaca ünlü çiftin, servetinin toplam 733 milyon dolar olduğu söyleniyor. 400 milyon dolar servetle Victoria's Secret'ın eski meleği, Amerikan futbolu yıldızına göre daha zengin... Çocuklarının velayetini ortak alan Gisele Bündchen ile Tom Brady, evlenmeden önce yapılan sözleşmeye uyacak.



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    Bu sözleşmeye göre Tom Brady, eşinin moda sektöründen elde ettiği servetinden tek kuruş pay alamayacak. Ancak yine sözleşmeye göre; Tom Brady, eşine ihanet etmediği için dünyaca ünlü mankene herhangi bir tazminat ödemeyecek. Brezilyalı model ise evlilikleri boyunca elde edilen dört mülkün üçünün sahibi olacak. Bu arada ünlü çiftin boşanma nedeninin Tom Brady'nin Şubat ayında Amerikan futbolunu bırakmasının ardından bu kararından vazgeçerek tekrar lige dönmesi olduğu düşünülüyor.



    45 yaşındaki Brady ve 42 yaşındaki Bündchen'in iki çocuğu var: 12 yaşındaki oğlu Benjamin ve 9 yaşındaki kızı Vivian.
        Yürek Çıkmazı
        Haberler Saklambaç Tom Brady'den boşanan Gisele Bündchen, evlenmeden önce yaptığı sözleşme sayesinde 400 milyon dolar alacak
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