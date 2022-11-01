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    Lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken Nazlı Sabancı'nın, aynı elbiseyi ikinci kez giyerek paylaşması takipçilerini şaşırttı

    Lüks paylaşımlarıyla sık sık eleştirilen Nazlı Sabancı, bu kez ters köşe yaptı. Sosyetik güzel, yıl başında aldığı 12 bin TL’lik elbisesini ikinci kez giyip bunu da herkesle paylaşarak ‘tüketim çılgınlığına dur’ mesajı verdi.

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    Hacı Sabancı ile evlenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Nazlı Sabancı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Sık sık lüks yaşantısıyla gündeme gelen sosyetik güzel, önceki gün mavi elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Nazlı Sabancı'yı takip edenlerin gözünden aynı kıyafete daha önce giymiş olması kaçmadı. Sosyetik güzel, ilk kez 31 Aralık 2021 akşamı giydiği 12 bin TL'lik elbisesini 10 Ekim'de de bir arkadaşının yaş günü partisi için tercih etmişti. Nazlı Sabancı, önceki gün de bu yaş gününde çekilen karelerini sosyal medyadan tekrar paylaşınca takipçilerinin takdirini kazandı.



    Hacı Sabancı ile evlenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Nazlı Sabancı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Sık sık lüks yaşantısıyla gündeme gelen sosyetik güzel, önceki gün mavi elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Nazlı Sabancı'yı takip edenlerin gözünden aynı kıyafete daha önce giymiş olması kaçmadı. Sosyetik güzel, ilk kez 31 Aralık 2021 akşamı giydiği 12 bin TL'lik elbisesini 10 Ekim'de de bir arkadaşının yaş günü partisi için tercih etmişti. Nazlı Sabancı, önceki gün de bu yaş gününde çekilen karelerini sosyal medyadan tekrar paylaşınca takipçilerinin takdirini kazandı.



    Nazlı Sabancı, elbiseyi ilk kez 31 Aralık 2021 akşamında giyip eşi Hacı Sabancı ile böyle poz vermişti.



        Sosyetik güzel, aynı kıyafetini 10 Ekim'de de giyip bunu paylaşmaktan her normal insan gibi çekinmedi.



        Pınar Sabancı, diğer birçok sosyetiğin aksine halen devam eden eğitimi ve sürekli kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle adından söz ettiriyor.



        Son dönemde lüks yaşantıyla en çok eleştirilen isimlerin başında Yasemin Özilhan geliyor. Lüks tutkusuna rağmen "Pazardan giyiniyorum" gibi açıklamalarıyla tepki çeken Özilhan'ın aksine Pınar Sabancı, sosyete dünyasının en mütevazı isimlerinin başında geliyor. Nazlı Sabancı'nın da sık sık Pınar Hanım'dan ilham aldığı konuşuluyor.

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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Saklambaç Lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken Nazlı Sabancı'nın, aynı elbiseyi ikinci kez giyerek paylaşması takipçilerini şaşırttı
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