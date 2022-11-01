Lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken Nazlı Sabancı'nın, aynı elbiseyi ikinci kez giyerek paylaşması takipçilerini şaşırttı

Hacı Sabancı ile evlenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Nazlı Sabancı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Sık sık lüks yaşantısıyla gündeme gelen sosyetik güzel, önceki gün mavi elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Nazlı Sabancı'yı takip edenlerin gözünden aynı kıyafete daha önce giymiş olması kaçmadı. Sosyetik güzel, ilk kez 31 Aralık 2021 akşamı giydiği 12 bin TL'lik elbisesini 10 Ekim'de de bir arkadaşının yaş günü partisi için tercih etmişti. Nazlı Sabancı, önceki gün de bu yaş gününde çekilen karelerini sosyal medyadan tekrar paylaşınca takipçilerinin takdirini kazandı.