Cezayir’in düşmanları artıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'da Erkan Can, ‘Ekabir’ rolüyle ilk kez seyirciyle buluşacak

Yeni sezona fırtına gibi başlayan "Ben Bu Cihana Sığmazam", bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek yeni bölümüyle yine soluksuz izlenecek. Kadrosu, hikayesi ve aksiyon sahneleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan dizinin yeni bölüm konusu şöyle; Lokman'ın cenazesi gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür. Cezayir, çatışma sırasında ezeli düşmanı Sabit'in oğlunu öldürür. Sabit, intikam yemini eder ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim der. Sabit'e karşı, Cezayir, Asım ve Ekabir'le bir ittifak kurabilmenin yollarını arar.
Başrolünde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in olduğu diziye 'Ekabir' rolüyle dahil olan Erkan Can, bu akşam ilk kez seyirciyle buluşacak.
TAM NOT ALDI
Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu: Merhaba" filmi için geriye sayım başladı. 18 Kasım'da vizyona girecek filmde merhum sanatçıya hayat veren İsmail Ege Şaşmaz'ı, bu önemli role, ünlü müzisyen Eser Taşkıran ve oyuncu koçu Bahar Kerimoğlu hazırladı.
TURP GİBİ
Kenan Doğulu, önceki gün Ulus'taki bir hastaneye girerken görüntülendi. Objektiflere tebessüm edip muhabirleri selamlayan şarkıcı, sağlık durumu sorulunca "Ben gayet sağlıklıyım, yakın bir arkadaşımı hasta ziyaretine geldim" dedi. (Aydın HAMZA)