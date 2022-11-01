Cezayir’in düşmanları artıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'da Erkan Can, ‘Ekabir’ rolüyle ilk kez seyirciyle buluşacak





SİNAN KALAYI BASTI!

Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanan Burcu Kıratlı, Akçıl'ın Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığına dair sorulara şöyle demişti: "Aleyna, Sinan'a 'abi' diyordu. Aralarında ilişki olduğunu düşünmüyorum." Önceki akşam gazetecilerin soruları karşısında 'aşk itirafı' yapan Sinan Akçıl, eski eşine de sitem etti. "Burcu yalan söylüyor. Aleyna bana hiçbir zaman 'abi' falan demedi" diyen 40 yaşındaki ünlü müzisyen, 25 yaşındaki genç şarkıcıyla ilişkisini de ilk kez şu sözleriyle doğruladı: "Aleyna'nın her zaman da arkasındayım. Paris'te doğum günleri kutlanabilir. Bu gayet normal. Bu aşk haberlerinden rahatsız değilim. Güzel bir birlikteliğimiz olduğu doğru ve çok mutluyuz." (Doğan SAVAŞ)