Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cezayir’in düşmanları artıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'da Erkan Can, ‘Ekabir’ rolüyle ilk kez seyirciyle buluşacak

    ATV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle soluksuz izlenecek. Diziye ‘Ekabir’ rolüyle dahil olan Erkan Can da ilk kez seyirciyle buluşacak. İşte sizler için derlediğimiz 1 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Cezayir’in düşmanları artıyor

    Yeni sezona fırtına gibi başlayan "Ben Bu Cihana Sığmazam", bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek yeni bölümüyle yine soluksuz izlenecek. Kadrosu, hikayesi ve aksiyon sahneleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan dizinin yeni bölüm konusu şöyle; Lokman'ın cenazesi gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür. Cezayir, çatışma sırasında ezeli düşmanı Sabit'in oğlunu öldürür. Sabit, intikam yemini eder ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim der. Sabit'e karşı, Cezayir, Asım ve Ekabir'le bir ittifak kurabilmenin yollarını arar.

    Başrolünde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in olduğu diziye 'Ekabir' rolüyle dahil olan Erkan Can, bu akşam ilk kez seyirciyle buluşacak.



    TAM NOT ALDI
    Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu: Merhaba" filmi için geriye sayım başladı. 18 Kasım'da vizyona girecek filmde merhum sanatçıya hayat veren İsmail Ege Şaşmaz'ı, bu önemli role, ünlü müzisyen Eser Taşkıran ve oyuncu koçu Bahar Kerimoğlu hazırladı.



    TURP GİBİ
    Kenan Doğulu, önceki gün Ulus'taki bir hastaneye girerken görüntülendi. Objektiflere tebessüm edip muhabirleri selamlayan şarkıcı, sağlık durumu sorulunca "Ben gayet sağlıklıyım, yakın bir arkadaşımı hasta ziyaretine geldim" dedi. (Aydın HAMZA)



        GURURLU YONCİMİK
        Yonca Evcimik, Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'na katıldı. 7. Altın Lale Ödül Töreni'nde onur ödülü alan usta sanatçı, "Bu özel günde hem Cumhuriyet Balosu'nda yer almaktan ve ödül ile onurlandırılmaktan gurur duydum" dedi.



        BEBEK SAVAŞI!
        Esra Sönmezer, bundan yedi ay önce ölen kedisi Bebek için başlattığı hukuk savaşını sürdürmekte kararlı! Kök hücre tedavisi gördüğü sırada ölen kedisi Bebek'in ölümünün şaibeli olduğunu ifade eden güzel oyuncu, şunları söyledi: "Kök hücre konusunu aydınlatmak üzere emsal bir dava açtım. Bebek için hukuk mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Aralık ayında ilk duruşmamız var. Dilleri yok diye hayvanlar sahipsiz değiller."



        YÜZDE YÜZ DOĞAL
        Yılların eskitemediği isimlerden Nefise Karatay, estetiğe karşı olduğunu açıkladı. "Formumu spor yaparak koruyorum. Estetik müdahale sevmem" diyen 46 yaşındaki güzel sunucu, "Bir kez botoks yaptırdım ve pişman oldum. Genç görünmemin sırrı ise ne botoks ne de dolgu. Düzenli olarak yüz yogası ve vitamin iğneleri yaptırıyorum."



            AVM'YE RENK KATTI
            Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün iş toplantısı için gittiği Levent'teki bir AVM'de objektiflerimize takıldı. Vizyondaki filmi "Kim Bu Aiile?" ile adından söz ettiren Yeşilçay, aldığı olumlu yorumlar karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.



            ÇAĞRIYA KULAK VERDİ
            Geçtiğimiz ay dünya evine giren Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Hafta sonunu kendilerine ayıran çifte, köpekleri de eşlik etti. Yoldan geçen engelli aracın mini rampada zorlandığını gören Başak Gümülcinelioğlu, eşine "Yardım edelim mi?" deyince Çağrı Çıtanak engelli vatandaşın imdadına koştu. (Aydın HAMZA)



            YILDIZLI VEDA
            Magazin dünyasının ünlü isimleri, Bodrum'daki The Edition otelinin sezona kapanış davetinde buluştu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Özge Özprinçci ile Burak Yamantürk ve Ece Sükan, davetin son gecesinde Dj Berk Büyükakın'ının müzikleriyle geç saatlere kadar devam etti.



                KADINLARIN ŞARKISI
                "Aşk Olsun" ile yakaladığı iddialı çıkışı "Dumbala" ile sürdüren Ayla Balyemez, bir single daha hazırladı. Başarılı şarkıcı, "Senorita" adlı parçasıyla Latin ve Afro pop melodilerini birleştirdi. Alya Balyemez, Senorita'yı "Kendi değerini bilen, dişiliğini iyi ve kötü yanlarıyla kabul edenlerin şarkısı" diye tanımladı.



                SİNAN KALAYI BASTI!
                Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanan Burcu Kıratlı, Akçıl'ın Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığına dair sorulara şöyle demişti: "Aleyna, Sinan'a 'abi' diyordu. Aralarında ilişki olduğunu düşünmüyorum." Önceki akşam gazetecilerin soruları karşısında 'aşk itirafı' yapan Sinan Akçıl, eski eşine de sitem etti. "Burcu yalan söylüyor. Aleyna bana hiçbir zaman 'abi' falan demedi" diyen 40 yaşındaki ünlü müzisyen, 25 yaşındaki genç şarkıcıyla ilişkisini de ilk kez şu sözleriyle doğruladı: "Aleyna'nın her zaman da arkasındayım. Paris'te doğum günleri kutlanabilir. Bu gayet normal. Bu aşk haberlerinden rahatsız değilim. Güzel bir birlikteliğimiz olduğu doğru ve çok mutluyuz." (Doğan SAVAŞ)



                AKIMA KAPILDI
                Hande Erçel, son dönemde sosyal medya kullanıcıları arasında popülerleşen kaş rengi açma akımına uydu. Kaşların rengini tamamen kaldırma gibi anlamlara gelen 'Eyebrow bleaching' akımı, Erçel'i iyice etkisi altına aldı. Geçtiğimiz günlerde de bu filtre ile kaşlarını yok eden güzel oyuncu, dün de "Hepimiz sevdik neden olmasın?" diyerek yine bu filtreyle yaptığı görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.



                    JOKER İLKAY
                    Her sene 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Bayramı) bu yıl da tüm dünyada renkli görüntülere sahne oldu. Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan da bu akıma ayak uydurdu. Eşiyle İngiltere'deki bir partiye katılan güzel yenge, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla olay oldu. İlkay Gündoğan Joker, Fas asıllı İtalyan yenge ise Harlay Quinn kılığına girerek katıldıkları partide dostlarını şaşırttı.



                    SOLDAKİ VİLDAN
                    Müzisyen Mehmet Erdem'le güzel bir evlilik yaşayan Vildan Atasever, paylaşımıyla güldürdü. Instagram'dan eşi Erdem'le fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, altına "Ben ve Mehmet (Soldaki ben)" yazarak esprili bir paylaşım yaptı.



                    HEDEF 12 ÇOCUK
                    İzzet Yıldızhan, önceki akşamki Kıbrıs konseri öncesinde çok konuşulacak bir açıklama yaptı. "Türkiye'nin yaş ortalamasını düşürmek için çocuk yapmaya devam edeceğim" diyen ünlü sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eddie Murphy'nin 10 çocuğu varmış. Sen kimsin ya! Artık 9 çocuğum var. İlk hedefim bu sayıyı 12'ye çıkarmak."



                        OLDU MU ŞİMDİ!
                        Orhan Aydın, önceki gece sabaha karşı kendinden yaşça çok küçük sevgilisi ile Asmalımescit'te görüntülendi. Neredeyse torunu yaşındaki esmer güzelle yakalanınca öfkelenen 75 yaşındaki oyuncu, muhabirlere "Oldu mu şimdi?" diye çıkıştı. Esmer güzel ise flaşların patlamasıyla hemen Aydın'ın yanından kaçtı. (Doğan SAVAŞ)



                        EŞREF SAATİMİZ GEÇTİ!
                        Ünlü popçu Berkay, önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Berkay'ı dinleyenler arasında atv'nin başarılı dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"da rol alan Burcu Binici de vardı. Evlendikten birkaç gün sonra DJ eşi Tankut Manas ile sıkıntılar yaşayan güzel oyuncu, kötü günleri geride bıraktıklarını söyleyip ekledi: "Herkesin bir eşref saati oluyor. Bu dönemde evlenmek çok zor. Boşananlara da hak veriyorum ama bizi ailelerimiz bir araya getirip barıştırdı.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Yürek Çıkmazı
                        Haberler Saklambaç Cezayir’in düşmanları artıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'da Erkan Can, ‘Ekabir’ rolüyle ilk kez seyirciyle buluşacak
                            SON DAKİKA