Ünlü sanatçılar verdikleri konserlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sevenleriyle yaşadı

DERYA ULUĞ: MEMLEKET AŞKINA
Derya Uluğ, memleketi İzmir'deki 29 Ekim konserinde siyah deri takımıyla göz kamaştırdı.
AJDA PEKKAN: SÜPER KONSER
Kuruçeşme, önceki akşam Ajda Pekkan ışığıyla parladı. "29 Ekim'de sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diyen Süperstar, Cumhuriyet Bayramı ruhunu kıyafetine yansıtan kırmızı payetli takımıyla mest etti.
Ajda Pekkan, kostümleriyle yine farkını konuşturdu.
GÜLBEN ERGEN: MARŞLI KAPANIŞ
Gülben Ergen, 29 Ekim'de İzmir ve İstanbul'da iki ayrı konser verdi. Ergen, her iki sahnesinin de kapanışını "Memleketim" şarkısı, "İzmir Marşı" ve "Onuncu Yıl Marşı" ile yaptı.
Gülben Ergen, kısa kestirdiği saçlarıyla göz doldurdu.