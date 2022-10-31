Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ünlü sanatçılar verdikleri konserlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sevenleriyle yaşadı

    Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı, yurtta coşkuyla kutlandı. Ünlü sanatçılar da farklı şehirlerde verdikleri konserlerle bayram coşkusunu sevenleriyle birlikte yaşadı.

    Sahnede coşku

    DERYA ULUĞ: MEMLEKET AŞKINA
    Derya Uluğ, memleketi İzmir'deki 29 Ekim konserinde siyah deri takımıyla göz kamaştırdı.



    AJDA PEKKAN: SÜPER KONSER
    Kuruçeşme, önceki akşam Ajda Pekkan ışığıyla parladı. "29 Ekim'de sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diyen Süperstar, Cumhuriyet Bayramı ruhunu kıyafetine yansıtan kırmızı payetli takımıyla mest etti.

    Ajda Pekkan, kostümleriyle yine farkını konuşturdu.



    GÜLBEN ERGEN: MARŞLI KAPANIŞ
    Gülben Ergen, 29 Ekim'de İzmir ve İstanbul'da iki ayrı konser verdi. Ergen, her iki sahnesinin de kapanışını "Memleketim" şarkısı, "İzmir Marşı" ve "Onuncu Yıl Marşı" ile yaptı.

    Gülben Ergen, kısa kestirdiği saçlarıyla göz doldurdu.



        HÜLYA AVŞAR: YILDIZ HÜLYA
        Önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne alan Hülya Avşar, buğulu sesi ve kusursuz güzelliği ile herkesi kendine yine hayran bıraktI. Avşar, yıldız detaylı siyah elbisesiyle 29 Ekim ruhunu da kıyafetine taşıdı.

        Avşar Kızı, yine güzelliğiyle büyüledi.



        FATİH ERKOÇ: KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI
        Pop müziğin usta ismi Fatih Erkoç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kıbrıs'ta konser verdi. Erkoç, sağlık durumuyla ilgili "Kötü günleri geride bıraktık, bunda sevenlerimin çok büyük katkısı var" dedi.



        ZEYNEP BASTIK: ZEYNEP KOROSU
        Pop müziğin ünlü ismi Zeynep Bastık, Manavgat'ta 70 bin kişiye konser verdi. 2 saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.

        Zeynep Bastık, enerjisiyle yine herkese unutulmaz bir gece yaşattı.



            OĞUZHAN KOÇ: 2 ŞEHİR 2 KUTLAMA
            Cumhuriyet Bayramı'nı 2 ayrı şehirde kutladı. Kahramanmaraş'ta sahneye çıkan popçu, ardından İstanbul Kartal'daki hayranlarıyla buluştu.
            Oğuzhan Koç, iki ayrı konseriyle binlere seslendi.



            SİBEL CAN: CANDAN KUTLAMA
            Sibel Can, 29 Ekim'deki Kıbrıs sahnesinde "Daha nice yüzyıllar göreceğiz. Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle alkış topladı. Ünlü sanatçı, Amor Gariboviç imzalı kostümüyle de beğeni topladı.



            ZİYNET SALİ: ATEŞ GİBİ
            Ziynet Sali, 29 Ekim'de Antalya'da sahne aldı. Güzel sanatçı, kırmızı rugan kostümüyle göz doldurdu.



                BENGÜ: SOĞUK VIZ GELDİ
                Bengü, Cumhuriyet'in 99. yılını Nevşehir'de kutladı. 10 bin kişi termometrelerin eksi 1 dereceyi göstermesine rağmen ünlü popçunun konserine akın etti.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Yılmaz Özdil’in Togg hazımsızlığı
                Haberler Saklambaç Ünlü sanatçılar verdikleri konserlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sevenleriyle yaşadı
                    SON DAKİKA