Ünlü sanatçılar verdikleri konserlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sevenleriyle yaşadı





GÜLBEN ERGEN: MARŞLI KAPANIŞ

Gülben Ergen, 29 Ekim'de İzmir ve İstanbul'da iki ayrı konser verdi. Ergen, her iki sahnesinin de kapanışını "Memleketim" şarkısı, "İzmir Marşı" ve "Onuncu Yıl Marşı" ile yaptı.



Gülben Ergen, kısa kestirdiği saçlarıyla göz doldurdu.