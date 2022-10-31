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    Çağatay Bank! Bir diziden bölüm başına 500 bin TL alan Çağatay Ulusoy toplamda 8 milyon TL kazandı

    Dijital bir platformla anlaşma imzalayan Çağatay Ulusoy, bölüm başına 500 bin TL aldı. Ünlü oyuncunun kazandığı para tam 8 milyon TL oldu. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ekim TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Çağatay Bank

    Uzun süredir ortalarda görünmeyen Çağatay Ulusoy, sessiz sedasız zengin oldu. Dijital bir platformla anlaşma imzalayan ünlü oyuncu, konuşulanlara göre diziden bölüm başına 500 bin TL aldı. Sekizer bölümden 2 sezonu çekilen dizinin 16 bölümü tamamlandı. Böylece Çağatay Ulusoy'un kazandığı para 8 milyon TL oldu.



    ANASININ KIZI
    Tam bir hayvan sever olan Ceyda Ateş, minik kızını da kendisi gibi yetiştiriyor. Uzun yıllardır eşi Buğra Toplusoy ile ABD'de yaşayan güzel oyuncu, önceki gün kızı Talya ile hayvanat bahçesine gitti. Ceyda Ateş ve minik kızı, hayvanları elleriyle besledi.



    DOĞAL TEPKİ!
    Bir dönem podyumlara damgasını vuran Doğa Bekleriz, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya gitti. Eski manken, bir Starbucks kafesinin önünden geçerken ise gözlerine inanamadı. Kahve zincirine ait Türkiye'deki tüm kafelerin tıka basa dolu olduğunu hatırlatan Doğa Bekleriz, "Almanya'daki kafe boş çünkü onların yapacak daha iyi işleri var" diyerek tepkisini ortaya koydu.



        ELİF'E SÜRPRİZ HABER
        "Bir Küçük Gün Işığı", bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ATV'de ekrana geliyor. Fırat, Elif'e her şeyi anlatmak yaşamak isterken Ümran'ın yarattığı sorunlar yakasını bir türlü bırakmaz. Güneş'i yeniden evine kavuşturacağını düşünen Elif, hayatının tamamen değişeceğinden habersizdir.



        BU TARZ HATİCE
        Son dönem Instagram paylaşımlarına hız veren Hatice Şendil Sağyaşar, önceki gün de kural bozmadı. Siyah ve beyaz kombiniyle adeta şıklık dersi veren güzel oyuncuya takipçilerinden "Bu tarz Hatice" yorumları yapıldı.



        YUMURTADAN POLEMİK ÇIKTI
        Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına basan Özge Ulusoy'dan Instagram aracılığıyla kendisine yöneltilen "Yumurtalarınızı dondurma konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Her kadın anne olmak ya da bunu istemek zorunda değil. Gerçekten istemeden anne olup çocuklarıyla zerre kadar ilgilenmeyen kadınlarla dolu etraf. Belki sadece kendin için yaşamak da harika bir fikirdir."



            ÇİFTE SEVİNÇ
            Oğlunu kucağına almak için gün sayan Leyla Lydia Tuğutlu, yeni yaşını bu kareyle kutladı. 33 yaşına basan güzel oyuncu, paylaşımının altına "Hoş geldin yeni yaşım... Bu yıl bize sürprizlerle geldin ve ne çok şey öğrettin. Oğluşumla ilk doğum."



            'YAS'MİN
            İngiliz model ve oyuncu Yasmin Oukhellou, sevgilisi Jake McLean ile Bodrum'da kaza geçirdi. Biricik aşkını kaybetti. Kazanın üzerinden 3 ay geçti ama acısı dinmedi. "Geceleri uyanamıyorum. Jake'in yokluğuna hala alışamadım" dedi.

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            Haberler Saklambaç Çağatay Bank! Bir diziden bölüm başına 500 bin TL alan Çağatay Ulusoy toplamda 8 milyon TL kazandı
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