Çağatay Bank! Bir diziden bölüm başına 500 bin TL alan Çağatay Ulusoy toplamda 8 milyon TL kazandı





YUMURTADAN POLEMİK ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına basan Özge Ulusoy'dan Instagram aracılığıyla kendisine yöneltilen "Yumurtalarınızı dondurma konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Her kadın anne olmak ya da bunu istemek zorunda değil. Gerçekten istemeden anne olup çocuklarıyla zerre kadar ilgilenmeyen kadınlarla dolu etraf. Belki sadece kendin için yaşamak da harika bir fikirdir."