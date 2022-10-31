Çağatay Bank! Bir diziden bölüm başına 500 bin TL alan Çağatay Ulusoy toplamda 8 milyon TL kazandı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Çağatay Ulusoy, sessiz sedasız zengin oldu. Dijital bir platformla anlaşma imzalayan ünlü oyuncu, konuşulanlara göre diziden bölüm başına 500 bin TL aldı. Sekizer bölümden 2 sezonu çekilen dizinin 16 bölümü tamamlandı. Böylece Çağatay Ulusoy'un kazandığı para 8 milyon TL oldu.
ANASININ KIZI
Tam bir hayvan sever olan Ceyda Ateş, minik kızını da kendisi gibi yetiştiriyor. Uzun yıllardır eşi Buğra Toplusoy ile ABD'de yaşayan güzel oyuncu, önceki gün kızı Talya ile hayvanat bahçesine gitti. Ceyda Ateş ve minik kızı, hayvanları elleriyle besledi.
DOĞAL TEPKİ!
Bir dönem podyumlara damgasını vuran Doğa Bekleriz, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya gitti. Eski manken, bir Starbucks kafesinin önünden geçerken ise gözlerine inanamadı. Kahve zincirine ait Türkiye'deki tüm kafelerin tıka basa dolu olduğunu hatırlatan Doğa Bekleriz, "Almanya'daki kafe boş çünkü onların yapacak daha iyi işleri var" diyerek tepkisini ortaya koydu.