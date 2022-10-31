Birçok ünlü TOGG sahibi olmak için sıraya girdi! İşte o ünlüler ve seçtikleri renkler...

Cumhuriyetimiz'in 99. yılını kutladığımız şu günlerde bir hayali gerçekleştirmenin gururunu ülkece yaşıyoruz. Bundan 61 yıl önce bir hayal vardı. Bir Türk yapımı otomobil hayali. 61 yıl sonra bu hayal, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
ÜNLÜ GÖRÜŞLERİ
Tolgahan Sayışman: Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG 'un ülkemiz için hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim. Büyük bir hayaldi, gerçekleşmiş oldu.