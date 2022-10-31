Birçok ünlü TOGG sahibi olmak için sıraya girdi! İşte o ünlüler ve seçtikleri renkler...





DEV TEKLİF!

Serenay Sarıkaya, 2021 ile 2022 arasında üç farklı reklam anlaşması yapmış ve 12 milyon TL üzerinde bir rakamı cebe indirmişti. Şimdilerde yeni dizisi ile gündemde olan Sarıkaya'ya bir mücevher firmasında reklam teklifi gelmiş. Tabii ilk teklife olumsuz dönüş yapan Serenay Sarıkaya'ya daha sonra 7 milyon TL'lik bir anlaşma daha sunulmuş. 2023 yılı için sunulan anlaşmada "Bizim dışımızda hiçbir markanın reklamını yapılamaz" şartı varmış. Rakam büyük olsa da Serenay Sarıkaya, şimdilik teklife bu madde yüzünden olumlu dönüş yapmamış...

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