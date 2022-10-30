



KURUÇEŞME KIRMIZI-BEYAZ

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam ünlü sanatçı Hakan Altun ile renklendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını hayranlarıyla birlikte Kuruçeşme Sahnesi'nde kutlayan Hakan Altun, İstanbul'un eşsiz manzarasında unutulmayacak bir geceye imza attı. Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşayan Altun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonun güzel geçtiğine değinen ünlü sanatçı, vereceği konser ile ilgili konuştu. Altun, "Bu sezon Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde son gecem. 29 Ekim'den bir gün önce burada hep birlikte marşlar söyleyeceğiz yani ön kutlama gibi bir şey yapacağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli silah arkadaşlarına bu güzel vatanı bize emanet ettikleri için sonsuz teşekkür ederiz." sözlerine yer verdi.



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