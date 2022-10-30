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    "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yıldızı Pelin Akil kızlarıyla objektifler karşısına geçti!

    ATV'nin bu sezona fırtına gibi başlayan dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yıldızı Pelin Akil, kızlarıyla objektifler karşısına geçti. Ortaya çıkan kareler mest etti. İşte sizler için derlediğimiz 30 Ekim Saklambaç haberleri...

    Pelin Akil harikalar diyarında

    ATV'nin bu sezona fırtına gibi başlayan dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yıldızı Pelin Akil, aynı zamanda sosyal medyanın da en sevilen isimlerinden. Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile evliliğinden ikiz kızları olan güzel oyuncu, ünlü bir moda markasıyla iş birliği yaptı. Marka için kızları Lina ve Alin ile objektif karşısına geçen Pelin Akil, ortaya çıkan karelerle mest etti. Güzel oyuncu ile sevimli kızlarının fotoğraflarına "Masal gibi" yorumları yağdı.



    45 YAŞ BAKIM
    Aşk hayatı doludizgin devam eden Demet Şener kendini yenilemeye devam ediyor. Bakım yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaşan ünlü manken "Biz başladık bakımımıza" notunu düştü. Peş peşe paylaşımlar yapan güzel manken, cilt masajı ve saç bakımı yaptırdıktan sonra dişlerini de beyazlattı.



    GİZLİ ÇAPKIN!
    2020'de kendisi gibi oyuncu Bahar Şahin'le bir dargın bir barışık aşk yaşayan Cenan Adıgüzel'in adı, daha sonra da bir diğer güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anılmıştı. Son dönemde ise özel hayatında sessiz olan başarılı oyuncu, gönlünü yine kendi sektöründen bir isme kaptırdı. 28 yaşındaki Cenan Adıgüzel, yaklaşık bir aydan beri güzel oyuncu Deniz Işın ile birlikte. Oyuncu çift, ortak dostları sayesinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.



        'DİLLİRGA' NEŞESİ
        11 Kasım'da vizyonda olacak olan yılın aile komedisi "Müstakbel Damat", film müziğiyle de merakı artırdı. Filmin soundtrack şarkısı Dillirga, Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu tarafından seslendirildi. Kıbrıs'ta yaşanan bir kız isteme hikayesini konu alan Müstakbel Damat filminin oyuncularından İlker Ayrık ve Hande Soral, şarkıya eşlik ederken de stüdyoda eğlenceli anlar yaşadı.



        DOĞUŞTAN ŞANSLI
        Instagram'daki paylaşımları ve 643 bin takipçisi sayesinde markaların iş birliği yapmak için peşinden koştuğu Melodi Elbirliler Türkmen, şimdilerde bambaşka bir heyecan yaşıyor. Eylül 2021'de ünlü şef Arda Türkmen ile dünya evine giren fenomen, kızına kavuşmak için gün sayıyor. Yıllardır sosyal medyadaki şöhreti sayesinde tatilinden kozmetik ürünlerine kadar birçok şeyi yaptığı iş birlikleri sayesinde bedavaya getiren Melodi Elbirliler Türkmen'in bebek alışverişinde de durum pek farklı değildi. Melodi Elbirliler Türkmen, son olarak kızının 20 bin TL'lik pusetine iş birliği sayesinde bedelsiz olarak kavuştu. Instagram fenomeninin kızı için de "Doğuştan şanslı" yorumları yapıldı.



        MUTLAKA OKUYUN
        Lacivert Dergi, 95. sayısında "Kadınlık- Erkeklik" dosyasıyla raflarda yerini alıyor. Kadınlık- Erkeklik dosyasında Dr. Şöhret Karaduman ile "Cinsiyetsiz toplumcuların hedefinde çocuklar var" cinsiyet kimliği kavramını detaylıca konuştuğumuz bir röportaj yer alırken dosya diğer birçok söyleşi ile destekleniyor.



            SPORTİF NUR
            Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün bir AVM'deydi. Yemek sonrası objektiflere yansıyan güzel oyuncu, sportif görüntüsüyle dikkat çekti. Güzel oyuncu, kısa bir alışverişin ardından gününü noktaladı.



            'KIZLAR NEREDESİNİZ?'
            Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, Özgü Namal'ın son halini görünce twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Özgü Namal ve Sanem Çelik'e ekranda görmek isteyen Yeşilçay, "Bugün Özgü Namal'ı gördüm! Ne kadar özledim O'nu seyretmeyi... Mesela Sanem Çelik'i de özledim. Hadi kızlar neredesiniz?" tweeti attı.



            ALTIN GECE
            10. Boğaziçi Film Festivali'nin, önceki akşam gerçekleştirilen ödül töreninde "Altın Yunus" ödülünü alan isimler belli oldu. Festivalde Merve Dizdar, "Kar ve Ayı" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve Berkay Ateş, "Karanlık Gece" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.



                DELİ ZELİHA HEYECANI
                Güçlü kadrosuyla dikkat çeken, atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Yılın en iddialı dizisine 7. Bölüm itibariyle Sevil Akı dahil oldu. Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye dahil olan Sevil Akı, Pelin Akil'in (Firuze Turan) halası Deli Zeliha karakterine hayat verecek.



                MFÖ, VADİ'Yİ SALLADI
                Üç yıldır Türkiye'nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı, Turkcell Vadi, sezonun son kapanış konserini MFÖ ile gerçekleştirdi. Muhteşem 3'lü konser performansları ile Türk müzik tarihinin en efsane gruplarından biri olduklarını gösterdiler.



                ESKİ DOSTLAR BULUŞTU
                Başarılı oyuncu Sebahat Kumaş, önceki akşam Etiler'de yakın dostu iş insanı Muhammed Gömük ile bir araya geldi. Önce yemek yiyen ikili, ardından koyu bir sohbete daldı. Güzel oyuncu, "Bugün tatil günüm. Bende Muhammed ile bir araya geldim. Uzun zamandır bir araya gelememiştik" dedi. Kumaş, bazı zamanlarda yağlı boya resimleri de çizdiğini sözlerine ekledi.



                    KURUÇEŞME KIRMIZI-BEYAZ
                    Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam ünlü sanatçı Hakan Altun ile renklendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını hayranlarıyla birlikte Kuruçeşme Sahnesi'nde kutlayan Hakan Altun, İstanbul'un eşsiz manzarasında unutulmayacak bir geceye imza attı. Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşayan Altun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonun güzel geçtiğine değinen ünlü sanatçı, vereceği konser ile ilgili konuştu. Altun, "Bu sezon Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde son gecem. 29 Ekim'den bir gün önce burada hep birlikte marşlar söyleyeceğiz yani ön kutlama gibi bir şey yapacağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli silah arkadaşlarına bu güzel vatanı bize emanet ettikleri için sonsuz teşekkür ederiz." sözlerine yer verdi.

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                    Meteoroloji 5 günlük tahmini yaptı bölge bölge uyardı
                    Haberler Saklambaç "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yıldızı Pelin Akil kızlarıyla objektifler karşısına geçti!
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