ATV'nin bu sezona fırtına gibi başlayan dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yıldızı Pelin Akil, aynı zamanda sosyal medyanın da en sevilen isimlerinden. Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile evliliğinden ikiz kızları olan güzel oyuncu, ünlü bir moda markasıyla iş birliği yaptı. Marka için kızları Lina ve Alin ile objektif karşısına geçen Pelin Akil, ortaya çıkan karelerle mest etti. Güzel oyuncu ile sevimli kızlarının fotoğraflarına "Masal gibi" yorumları yağdı.
45 YAŞ BAKIM
Aşk hayatı doludizgin devam eden Demet Şener kendini yenilemeye devam ediyor. Bakım yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaşan ünlü manken "Biz başladık bakımımıza" notunu düştü. Peş peşe paylaşımlar yapan güzel manken, cilt masajı ve saç bakımı yaptırdıktan sonra dişlerini de beyazlattı.
GİZLİ ÇAPKIN!
2020'de kendisi gibi oyuncu Bahar Şahin'le bir dargın bir barışık aşk yaşayan Cenan Adıgüzel'in adı, daha sonra da bir diğer güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anılmıştı. Son dönemde ise özel hayatında sessiz olan başarılı oyuncu, gönlünü yine kendi sektöründen bir isme kaptırdı. 28 yaşındaki Cenan Adıgüzel, yaklaşık bir aydan beri güzel oyuncu Deniz Işın ile birlikte. Oyuncu çift, ortak dostları sayesinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.