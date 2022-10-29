Başak Dizer, 39 yaşına basan ve baba olarak ilk yaş gününü kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ'a el yapımı kolye hediye etti





Şevan Bıçakçı, "Angels of the Sea" isimli bu kolyesini Kıvanç Tatlıtuğ için biraz daha farklı bir şekilde tasarladı.



Dünya çapındaki hayranları da 39 yaşına basan oyuncu için birçok farklı dilde kutlama mesajı yayınladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN