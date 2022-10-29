Başak Dizer, 39 yaşına basan ve baba olarak ilk yaş gününü kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ'a el yapımı kolye hediye etti

Başarılı oyunculuğu kadar aile hayatıyla da takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim'de 39 yaşına bastı. Nisan'da oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan ünlü oyuncuya eşinden çok özel bir sürpriz geldi.
Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ve oğullarıyla Bodrum'da olan güzel anne, yakışıklı aktöre 15 bin dolar değerinde el yapımı bir kolye hediye etti.
YAKLAŞIK 280 BİN TL
Başak Dizer Tatlıtuğ, yaklaşık değeri 280 bin TL olan kolyeyi müdavimi oldukları ve aynı zamanda yakın da dostlukları bulunan Şevan Bıçakçı'dan satın aldı.