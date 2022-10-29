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    Başak Dizer, 39 yaşına basan ve baba olarak ilk yaş gününü kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ'a el yapımı kolye hediye etti

    Kıvanç Tatlıtuğ, baba olarak ilk yaş gününü kutladı. Başak Dizer, 27 Ekim’de 39 yaşına basan ünlü oyuncuya 15 bin dolara el yapımı bir kolye hediye etti.

    Baba armağan

    Başarılı oyunculuğu kadar aile hayatıyla da takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim'de 39 yaşına bastı. Nisan'da oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan ünlü oyuncuya eşinden çok özel bir sürpriz geldi.



    Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ve oğullarıyla Bodrum'da olan güzel anne, yakışıklı aktöre 15 bin dolar değerinde el yapımı bir kolye hediye etti.



    YAKLAŞIK 280 BİN TL
    Başak Dizer Tatlıtuğ, yaklaşık değeri 280 bin TL olan kolyeyi müdavimi oldukları ve aynı zamanda yakın da dostlukları bulunan Şevan Bıçakçı'dan satın aldı.



        Kıvanç Tatlıtuğ için özel olarak hazırlanan kolyede çok sevdiği deniz figürleri bulunuyor.



        Şevan Bıçakçı, "Angels of the Sea" isimli bu kolyesini Kıvanç Tatlıtuğ için biraz daha farklı bir şekilde tasarladı.

        Dünya çapındaki hayranları da 39 yaşına basan oyuncu için birçok farklı dilde kutlama mesajı yayınladı.

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        Eren Holding
        Haberler Saklambaç Başak Dizer, 39 yaşına basan ve baba olarak ilk yaş gününü kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ'a el yapımı kolye hediye etti
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