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    ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Oğuzhan Çoban yeni yaşını kutladı

    Reytingleri alt üst eden ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Besim karakterini canlandıran Oğuzhan Çoban, geçtiğimiz akşam yakın dostlarıyla doğum gününü kutladı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Ekim TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Yeni yaşını kutladı

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Besim'i oyuncu Oğuzhan Çoban, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekanda doğum gününü kutladı. Çoban'ın doğum gününe dizideki rol arkadaşı Burcu Binici, oyuncu Mehmet Çelik ve yakın dostları katıldı.



    KARAVAN GÜZELİ "SAMSAK
    Döveci" ile herkesin sevgisini kazanan Elif Buse Doğan, 'Unutamazsın' adlı yeni şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Güzel şarkıcıya klipte "Mandalin" isimli turuncu bir karavan eşlik etti.



    YÜRÜYEN KARİZMA
    ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Levent'teki bir AVM'deydi. Her zamanki gibi tercihi siyah kıyafetlerden yana kullanan başarılı oyuncu, yine karizmasıyla dikkat çekti.



        FOTO ZARAFET
        Arzum Onan, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Her zamanki güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştıran başarılı oyuncu, gazetecilere "Kısa bir alışveriş yaptım. Her şey yolunda" demekle yetindi.

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        Eren Holding
        Haberler Saklambaç ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Oğuzhan Çoban yeni yaşını kutladı
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