ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Oğuzhan Çoban yeni yaşını kutladı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Besim'i oyuncu Oğuzhan Çoban, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekanda doğum gününü kutladı. Çoban'ın doğum gününe dizideki rol arkadaşı Burcu Binici, oyuncu Mehmet Çelik ve yakın dostları katıldı.
KARAVAN GÜZELİ "SAMSAK
Döveci" ile herkesin sevgisini kazanan Elif Buse Doğan, 'Unutamazsın' adlı yeni şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Güzel şarkıcıya klipte "Mandalin" isimli turuncu bir karavan eşlik etti.
YÜRÜYEN KARİZMA
ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Levent'teki bir AVM'deydi. Her zamanki gibi tercihi siyah kıyafetlerden yana kullanan başarılı oyuncu, yine karizmasıyla dikkat çekti.