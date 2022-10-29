ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Oğuzhan Çoban yeni yaşını kutladı





YÜRÜYEN KARİZMA

ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Levent'teki bir AVM'deydi. Her zamanki gibi tercihi siyah kıyafetlerden yana kullanan başarılı oyuncu, yine karizmasıyla dikkat çekti.