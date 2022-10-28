Yıldızlı yatırım! Rachel Araz Kiresepi, 300 milyon TL'lik malikaneden sonra 15 milyon Sterlin'e ev alıyor





DEĞERİ 325 MİLYON TL

Şimdilerde özel bir davet için Londra'da olan Rachel Araz, konuşulanlara göre burada satın almak üzere olduğu ve değeri 15 milyon Sterlin'lik yeni dairesini de görme imkanı bulacak. Sosyetik güzel ile eşi Sami Kiresepi, satın alma işlemlerini tamamlamak üzere olduğu söylenen Knightsbridge bölgesinde bulunan yaklaşık 325 milyon TL'lik dubleks dairenin sahibi olunca da dünyaca ünlü yıldızlarla komşu olacak.