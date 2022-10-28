Yıldızlı yatırım! Rachel Araz Kiresepi, 300 milyon TL'lik malikaneden sonra 15 milyon Sterlin'e ev alıyor

İstanbul'da değeri 300 milyon TL'lik bir villada yaşayan Rachel Araz Kiresepi'yle ilgili yine 'lüks bir dedikodu' kulislerde dolaşmaya başladı. Ünlü bir ilaç firmasının sahibi Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan ünlü sosyetik, Instagram sayesinde servetine servet ekledi.
Tek bir paylaşım başına 250 bin TL'ye çıkan ücretler aldığı konuşulan Rachel Araz Kiresepi, eşiyle sahibi olduğu gayrimenkulleri arasına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. İstanbul'un yanı sıra Bodrum'da 70 milyon TL ve Mikonos'ta da yaklaşık 50 milyon TL'lik evleri bulunan fenomenin son yatırımı İngiltere'de...
DEĞERİ 325 MİLYON TL
Şimdilerde özel bir davet için Londra'da olan Rachel Araz, konuşulanlara göre burada satın almak üzere olduğu ve değeri 15 milyon Sterlin'lik yeni dairesini de görme imkanı bulacak. Sosyetik güzel ile eşi Sami Kiresepi, satın alma işlemlerini tamamlamak üzere olduğu söylenen Knightsbridge bölgesinde bulunan yaklaşık 325 milyon TL'lik dubleks dairenin sahibi olunca da dünyaca ünlü yıldızlarla komşu olacak.