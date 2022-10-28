Fotoşov! Pelin Karahan, verdiği pozuyla 2 milyon TL'lik aksesuarlarını sergiledi





Bu arada ünlü oyuncunun 4.8 milyon takipçisine göstermek için kırk takla attığı dört bilekliğinin toplam değeri de 80 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 490 TL'ydi. Pelin Karahan'ın diğer kolunda ise geçtiğimiz günlerdeki yaş gününde eşinin hediye ettiği 22 bin dolar yani yaklaşık 410 bin TL'lik saati vardı.

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