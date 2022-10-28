Fotoşov! Pelin Karahan, verdiği pozuyla 2 milyon TL'lik aksesuarlarını sergiledi

Eşİ Bedri Güntay'la geçtiğimiz günlerde İtalya tatiline çıkan Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarında hız kesmiyor. Güzel oyuncu, son dönemde verdiği kilolarla adının söz ettirirken lüks merakıyla da ön plana çıkmaya başladı.
Ünlü oyuncu, önceki gün de Milano'daki bir kafede eşine poz verdi. Pelin Karahan, bu pozunu da Instagram'ın hikaye bölümünde paylaşınca eleştirilerin odağı haline geldi.
Kolunu uzatarak verdiği pozuyla bilekliklerini adeta gözlere sokan ünlü oyuncu, alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Foto-görgüsüzlük" yorumlarıyla Pelin Karahan'ı eleştiri yağmuruna tuttu.