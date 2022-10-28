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    Fotoşov! Pelin Karahan, verdiği pozuyla 2 milyon TL'lik aksesuarlarını sergiledi

    Pelin Karahan, çıktığı İtalya tatilinde servet değerindeki takılarıyla hava atmak için şekilden şekle girdi. Ünlü oyuncunun gözlere soktuğu bu karesindeki aksesuarlarının toplam değeri 2 milyon TL’ydi!

    Fotoşov!

    Eşİ Bedri Güntay'la geçtiğimiz günlerde İtalya tatiline çıkan Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarında hız kesmiyor. Güzel oyuncu, son dönemde verdiği kilolarla adının söz ettirirken lüks merakıyla da ön plana çıkmaya başladı.



    Ünlü oyuncu, önceki gün de Milano'daki bir kafede eşine poz verdi. Pelin Karahan, bu pozunu da Instagram'ın hikaye bölümünde paylaşınca eleştirilerin odağı haline geldi.



    Kolunu uzatarak verdiği pozuyla bilekliklerini adeta gözlere sokan ünlü oyuncu, alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Foto-görgüsüzlük" yorumlarıyla Pelin Karahan'ı eleştiri yağmuruna tuttu.



        Bu arada ünlü oyuncunun 4.8 milyon takipçisine göstermek için kırk takla attığı dört bilekliğinin toplam değeri de 80 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 490 TL'ydi. Pelin Karahan'ın diğer kolunda ise geçtiğimiz günlerdeki yaş gününde eşinin hediye ettiği 22 bin dolar yani yaklaşık 410 bin TL'lik saati vardı.

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