Dizi Türkiye’de çekilir 5 kıtada izlenir! 155 ülkeye ihraç edilen Türk dizilerinden dudak uçuklatan gelir

Türkiye dizi liginde dünyanın en iyileri arasına girdi. Tabii ki bu kolay olmadı. 90'lı yıllarda başlayan dizi fırtınası ekranlara çağrı yapıyordu. Süper Baba, Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi ardından Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Asmalı Konak gibi diziler sektörün lokomotifi oldu. Şimdi ise tam bir dizi çılgınlığı yaşanıyor. Televizyon kanallarının dışında internet platformları da dizi yarışına girdi. Tabii bu durum sektörün dünyaya açılmasını sağladı. Son yıllarda dizi üretiminde büyük çıkış yapan Türkiye, ABD'nin ardından en çok ihracat yapan ülke konumunda.
Bugüne kadar 170'ten fazla dizi Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam 155 ülkede izleyiciyle buluştu. ATV'nin büyük ses getiren Kuruluş Osman, Bir zamanlar Çukurova, Karadayı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kara Para Aşk, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi diziler başta olmak üzere birçok ülkede reyting rekorları kırdı.
Türk dizileri, Rusya'dan Çin'e, Kore'den Latin Amerika'ya 700 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Türkiye, ABD ile birlikte en fazla dizi ihraç eden ülke. 1 milyar 300 milyon dolarlık hacme ulaşan Türkiye uluslararası medyada da manşet oldu. Alman medyası, Türk dizilerinin ABD ile birlikte çok önemli güce ulaştığına dikkat çekti.