Dizi Türkiye’de çekilir 5 kıtada izlenir! 155 ülkeye ihraç edilen Türk dizilerinden dudak uçuklatan gelir

Türkiye dizi liginde dünyanın en iyileri arasına girdi. Tabii ki bu kolay olmadı. 90'lı yıllarda başlayan dizi fırtınası ekranlara çağrı yapıyordu. Süper Baba, Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi ardından Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Asmalı Konak gibi diziler sektörün lokomotifi oldu. Şimdi ise tam bir dizi çılgınlığı yaşanıyor. Televizyon kanallarının dışında internet platformları da dizi yarışına girdi. Tabii bu durum sektörün dünyaya açılmasını sağladı. Son yıllarda dizi üretiminde büyük çıkış yapan Türkiye, ABD'nin ardından en çok ihracat yapan ülke konumunda.