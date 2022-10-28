Bade İşçil, su otomatına kaptırdığı 2.5 TL için Instagram hesabından çağrı yaptı | Saklambaç haberleri





ZİRVEYE KURULDU

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv'de önceki akşam ekrana gelen 102'nci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizinin yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %7,76 izlenme oranı ve %21,69 izlenme payı, AB'de %5,41 izlenme oranı ve %16,35 izlenme payı 20+ABC1'de %8,35 izlenme oranı ve %21,54 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.