Bade İşçil, su otomatına kaptırdığı 2.5 TL için Instagram hesabından çağrı yaptı | Saklambaç haberleri

Yıllardır çalışmayan ve sık sık "Ekonomik olmak zorundayım" diyen Bade İşçil'in isyanı, "Yok artık" dedirtti. 4. Levent metrosundaki su otomatı makinesine 2.5 TL'sini kaptıran İşçil'in neredeyse oturup ağlamadığı kaldı.
SUYUNU ÇIKARDI!
Sabahın erken saatlerinde Instagram'dan otomatın fotoğrafını paylaşan Bade İşçil, "Bu makine otomatımı yuttu" diyerek yetkilileri göreve çağırdı! Güzel oyuncunun paylaşımı sonrası "Ünlüler isyanda işin suyunu çıkardı" yorumları yapıldı.
EFSANE YENİDEN
Fikret ve Asım, 'Kutsal Damanaca 4'te yeniden bir araya geldi. Ersin Korkut, yeni filmde Şafak Sezer'le kamera karşısına geçti. 20 Ocak'ta vizyona girecek film, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesini konu alıyor.
CANDAN MÜJDE
Sibel Can, bugün 'Bize Kaldı' şarkısını tüm dijital platformlardan müzikseverlerla buluşturdu. Bestesi Mohamed Abo El Eniin'e, sözleri ise İsra Gülümser'e ait olan şarkı, sanatçının unutulmaz hitleri arasında yer alacak.