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    Bade İşçil, su otomatına kaptırdığı 2.5 TL için Instagram hesabından çağrı yaptı | Saklambaç haberleri

    Bade İşçil, dün metrodaki su otomatına 2.5 TL’sini kaptırdı. Parasını geri almak için de 309 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabından yetkililere çağrı yaptı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 28 Ekim TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Ekonomik İşçil!

    Yıllardır çalışmayan ve sık sık "Ekonomik olmak zorundayım" diyen Bade İşçil'in isyanı, "Yok artık" dedirtti. 4. Levent metrosundaki su otomatı makinesine 2.5 TL'sini kaptıran İşçil'in neredeyse oturup ağlamadığı kaldı.

    SUYUNU ÇIKARDI!
    Sabahın erken saatlerinde Instagram'dan otomatın fotoğrafını paylaşan Bade İşçil, "Bu makine otomatımı yuttu" diyerek yetkilileri göreve çağırdı! Güzel oyuncunun paylaşımı sonrası "Ünlüler isyanda işin suyunu çıkardı" yorumları yapıldı.



    EFSANE YENİDEN
    Fikret ve Asım, 'Kutsal Damanaca 4'te yeniden bir araya geldi. Ersin Korkut, yeni filmde Şafak Sezer'le kamera karşısına geçti. 20 Ocak'ta vizyona girecek film, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesini konu alıyor.



    CANDAN MÜJDE
    Sibel Can, bugün 'Bize Kaldı' şarkısını tüm dijital platformlardan müzikseverlerla buluşturdu. Bestesi Mohamed Abo El Eniin'e, sözleri ise İsra Gülümser'e ait olan şarkı, sanatçının unutulmaz hitleri arasında yer alacak.



        İSTEMİYORSAN OYNAMA!
        Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Etiler'de spor merkezinden çıkarken görüntülendi. En doğal haliyle objektiflere takılan güzel sanatçı, "Erkek başrole göre kadın oyuncu seçiliyor" tartışmasıyla ilgili şöyle dedi: "Senin tercihine kalmış bir durum, kabul etme o zaman." (Aydın HAMZA)



        ŞARTLI POZ MELİSA
        Döngel, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Bir erkek arkadaşıyla yemek yiyen güzel oyuncu ,gazetecilerin fotoğraf isteğini "Arkadaşımla çekmeyin, yanımda gördüğünüz her erkeği 'sevgilisi' diye yazıyorsunuz" şartıyla kabul etti.



        BU TARZ ŞÜKRAN
        Önceki gün İstinye'de çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Şükran Ovalı, şık giyim tarzıyla dikkat çekti. Son dönemde verdiği kilolarını da gözler önüne seren güzel oyuncu, dünyaca ünlü markalardan da bol bol alışveriş yaptı.



            ZİRVEYE KURULDU
            Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv'de önceki akşam ekrana gelen 102'nci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizinin yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %7,76 izlenme oranı ve %21,69 izlenme payı, AB'de %5,41 izlenme oranı ve %16,35 izlenme payı 20+ABC1'de %8,35 izlenme oranı ve %21,54 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.



            DEV TRANSFER
            Güçlü kadrosuyla dikkat çeken, atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a usta bir isim dahil oldu. Yayınlandığı günlerde reyting rekoru kıran diziye dahil olan Erkan Can, Oktay Kaynarca'nın (Cezayir) kadim dostu Kocacıklı Koca Ekâbir karakterine hayat verecek.



            HAYALİNE KAVUŞTU
            Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, yıllardır hayalini kurduğu şarkıcılık mesleğine iddialı bir giriş yaptı. Önceki akşam "Sabırsız Nefsim" isimli şarkısını ve klibini görücüye çıkaran Didem, "Ajda Pekkan olacağım'' diyerek iddialı konuştu.



                ÜSTÜ KIŞLIK ALTI YAZLIK
                Çağla Şıkel, önceki gün alışveriş turunda görüntülendi. Yeni sezon ürünleri inceleyerek alışverişin keyfini çıkaran ünlü model, tarzıyla da her zamanki gibi dikkat çekti. Çağla Şıkel, ceketle yaptığı kombinini yazlık terlikle tamamladı.

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                Dere yataklarında kış hazırlığı
                Haberler Saklambaç Bade İşçil, su otomatına kaptırdığı 2.5 TL için Instagram hesabından çağrı yaptı | Saklambaç haberleri
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