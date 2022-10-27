Çağatay Ulusoy'dan sevgilisi Duygu Sarışın’a doğum günü jesti! | Saklambaç haberleri





ÖZGÜR BEYEFENDİ!

Kıvanç Tatlıtuğ'un uzun süredir yüzü olduğu bir jean markası için çektirdiği yeni reklam filminden kareler ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncu, "İstediğinde özgür, istediğinde beyefendi" sloganıyla görücüye çıkan koleksiyon için verdiği pozlarda iki tutkusunu da bir araya getirdi. Tam bir hayvan sever olan Kıvanç Tatlıtuğ'a sevimli bir köpek eşlik etti.



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