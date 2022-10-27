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    Çağatay Ulusoy'dan sevgilisi Duygu Sarışın’a doğum günü jesti! | Saklambaç haberleri

    Çağatay Ulusoy, 25 Ekim’de 35 yaşına basan sevgilisi Duygu Sarışın’ı havalara uçurdu. Yakışıklı oyuncu, güzel aşkına doğum günü hediyesi olarak Amsterdam tatiline götürdü. İşte sizler için derlediğimiz 27 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Romantik Çağatay

    25 Ekim'de 35 yaşına basan Duygu Sarışın'ın ayağını aşkı Çağatay Ulusoy yerden kesti. Güzel oyuncuyla ilişkisini yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ulusoy, Sarışın'a yaş gününde Hollanda tatili sürprizi yaptı.



    SON ANDA ÖĞRENDİ
    Haftalar öncesinden uçak biletlerini alıp otelde rezervasyon yaptıran Çağatay Ulusoy, Amsterdam tatilinden de son anda sevgilisine bahsetti. Yakışıklı oyuncunun bu jestiyle havalara uçan Duygu Sarışın, şimdilerde Amsterdam'da Çağatay Ulusoy ve dostlarıyla keyifli günler geçiriyor.



    FİT PINAR
    Güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. 48 yaşındaki bir çocuk annesi Altuğ, renkli ve son derece şık elbisesiyle bir kez daha yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi.



        ŞİPŞAK ALIŞVERİŞ
        Burcu Biricik, önceki gün eşi Emre Yetkin ile alışveriş turuna çıktı. Her zamanki gibi mütevazı ve doğal haliyle objektiflere takılan güzel oyuncu, acelesi olduğu için gazetecilere "Kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar" diyerek alışverişe devam etti.



        HAVALI DOSTLUK
        Ekranların iki güzel oyuncusu Burcu Özberk ile Selen Soyder, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Günün sonunda kısa bir alışveriş turu da yapmayı ihmal etmeyen ikili, oldukça havalı görünürken özellikle Özberk şıklığıyla dikkat çekti.



        UYGUN ADIM MARŞ
        Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki sabah Boğaz'da yürüyüş yaptı. Annesi ve babası Kaya Çilingiroğlu gibi tam bir spor tutkunu olan genç kız, fit görüntüsüyle de dikkat çekti. Zehra Çilingiroğlu, soruları da kibar bir dille geri çevirdi. Aydın HAMZA



            MARİFETLİ NURGÜL
            4 Kasımda vizyona girecek olan "Mahalleden Arkadaşlar" filminin basın toplantısında tüm oyuncu kadrosu hazır bulundu. Başrolü Alper Kul ile paylaşan Nurgül Yeşilçay, sette hamur açtığı gün herkesin geldiğini söyleyip ekledi: "Galiba yapamayacağımı düşündüler ama harika baklava açarım." Aydın HAMZA



            ZİRVENİN ADI BELLİ
            Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', önceki akşam atv'de ekrana gelen altıncı bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. "BBCS" yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,06 izlenme oranı ve %19,20 izlenme payı, 20+ABC1'de %7,04 izlenme oranı ve %17,61 izlenme payı elde ederek iki kategoride birinci sırada yer aldı.



            USTA TAVSİYE!
            Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, önceki gün gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un 'Yarım Asrı Devirenler' adlı kitabının imza gününe katıldı. Kanyon D&R'da gerçekleşen etkinliğe katılan usta sanatçı, şunları söyledi: "Merve çok önemli bir projeye imza attı. Bu dönemde herkesin böyle sevgileri okumaya ihtiyacı var."



                SPORTİF GÜZEL
                Müge Boz, önceki gün Bebek'te spor yaparken görüntülendi. "İş temposuna göre değişen bir spor programım var" diyen Boz, yoğun tempoda çalıştığını söyledi. İki film çektiğini söyleyen Müge Boz, birçok markayla iş birliğinin de devam ettiğini söyledi. Aydın HAMZA



                ÖZGÜR BEYEFENDİ!
                Kıvanç Tatlıtuğ'un uzun süredir yüzü olduğu bir jean markası için çektirdiği yeni reklam filminden kareler ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncu, "İstediğinde özgür, istediğinde beyefendi" sloganıyla görücüye çıkan koleksiyon için verdiği pozlarda iki tutkusunu da bir araya getirdi. Tam bir hayvan sever olan Kıvanç Tatlıtuğ'a sevimli bir köpek eşlik etti.

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                Haberler Saklambaç Çağatay Ulusoy'dan sevgilisi Duygu Sarışın’a doğum günü jesti! | Saklambaç haberleri
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