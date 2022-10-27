Çağatay Ulusoy'dan sevgilisi Duygu Sarışın’a doğum günü jesti! | Saklambaç haberleri

25 Ekim'de 35 yaşına basan Duygu Sarışın'ın ayağını aşkı Çağatay Ulusoy yerden kesti. Güzel oyuncuyla ilişkisini yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ulusoy, Sarışın'a yaş gününde Hollanda tatili sürprizi yaptı.
SON ANDA ÖĞRENDİ
Haftalar öncesinden uçak biletlerini alıp otelde rezervasyon yaptıran Çağatay Ulusoy, Amsterdam tatilinden de son anda sevgilisine bahsetti. Yakışıklı oyuncunun bu jestiyle havalara uçan Duygu Sarışın, şimdilerde Amsterdam'da Çağatay Ulusoy ve dostlarıyla keyifli günler geçiriyor.
FİT PINAR
Güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. 48 yaşındaki bir çocuk annesi Altuğ, renkli ve son derece şık elbisesiyle bir kez daha yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi.