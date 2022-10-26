Rol model! Çağla Şıkel bir çantaya servet ödeyenlere tepki gösterdi | Saklambaç haberleri

Çağla Şıkel'den ders niteliğinde sözler... "Bilinçli alışveriş ediyorum. Marka takıntım yok" diyen Şıkel, ekledi: "Bir çantaya çok para verdim. Ama günler sonra o çanta herhangi bir çanta oluyor. Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim diye bakıyorum; o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum."
'KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM'
2020 yılında aylık kazancının 200 bin TL olduğunu söyleyen Çağla Şıkel, şu sözleriyle ise görgü dersi verdi: " O paraları bir çantaya hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum. O yüzden o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hark etmiyor!
Dolabında neredeyse 10 milyon TL değerinde çanta koleksiyonu olan Özge Ulusoy ise "Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum" demişti.