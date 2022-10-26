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    Rol model! Çağla Şıkel bir çantaya servet ödeyenlere tepki gösterdi | Saklambaç haberleri

    Bir çantaya 500 bin TL ödeyenlere Çağla Şıkel’den ders gibi sözler: “O çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!” İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 26 Ekim TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Rol model!

    Çağla Şıkel'den ders niteliğinde sözler... "Bilinçli alışveriş ediyorum. Marka takıntım yok" diyen Şıkel, ekledi: "Bir çantaya çok para verdim. Ama günler sonra o çanta herhangi bir çanta oluyor. Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim diye bakıyorum; o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum."



    'KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM'
    2020 yılında aylık kazancının 200 bin TL olduğunu söyleyen Çağla Şıkel, şu sözleriyle ise görgü dersi verdi: " O paraları bir çantaya hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum. O yüzden o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hark etmiyor!



    Dolabında neredeyse 10 milyon TL değerinde çanta koleksiyonu olan Özge Ulusoy ise "Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum" demişti.



        ALIŞVERİŞ TURU
        Pınar Altuğ Atacan, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Kızı Su ile birlikte alışveriş merkezine giden Altuğ, "Su fotoğraflarının çekilmesini istemiyor" diyerek objektiflere tek başına poz verdi. Uzun süre kış sezonu için alışveriş yapan Altuğ ve kızı akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.


        BÜYÜK TESADÜF
        Önceki akşam Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Kadir İnanır, büyük bir tesadüf yaşadı. Usta sanatçı, yıllar önce çekmiş olduğu "Elveda Katya" adlı filmde rol aldığı Rus oyuncu Katya ile karşılaştı. İnanır, "Gözlerime inanamıyorum bu kız o zamanlar 13 yaşındaydı. Şimdi ise kocaman kız olmuş" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        İLK KARELER GELDİ
        Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu: Merhaba" filminden ilk kareler paylaşıldı. Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz'ın mükemmel bir performansla canlandırdığı film, 18 Kasım'da Türkiye'nin yanı sıra 10 Avrupa, 10 Ortadoğu ülkesi, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan'da da gösterime girecek.



        OSMAN BEY'E BÜYÜK TUZAK
        ATV ekranlarında dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle atv'de ekrana gelecek. 102'inci bölümüyle nefesleri kesecek dizide; İmparator Andronikos, Olof'a Osman Bey'i ve Ofelya'yı öldürme emri verirken Aktemur da ölümle yüzleşiyor. Osman Bey, kendisine kurulan büyük oyunu bozmak için harekete geçer.



            SESSİZ 'EVET'
            Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında ortaya şok bir iddia atıldı... İlişkilerini sekiz ay önce noktalayan oyuncu çiftin yeniden barıştığı dedikodusu yayıldı. Gündem yaratan bu barışma sonrası önceki akşam ilk kez görüntülenen yakışıklı oyuncu, "Hande Hanım ile barıştınız mı?" sorusu karşısında "Şu an da o konuya hiç girmeyelim" dedi. Kerem Bürsin'in barışmayı yalanlamaması, çiftin hayranları arasında sevinç yarattı.



            LONDRA İMPARATORU
            İbrahim Tatlıses, "Efsane Geri Dönüyor" turnesi kapsamında önceki akşam Londra'nın ünlü konser mekanlarından Eventim Apollo'da sahne aldı. 30 yıl sonra Londra'daki hayranlarıyla bir araya gelen Tatlıses, sahnede fırtına gibi esti. İlginin ve özlemin yoğun olduğu bu özel gecede 3500 müziksever alanı tıklım tıklım doldurdu. İmparator, Londra'da sevenlerine hafızalardan çıkmayacak bir gece yaşattı.



            JET CANSU
            Önceki gün bir AVM'de objektiflere takılan Cansu Tosun, hızlı adımlarıyla dikkat çekti. Yeni projesi için gün saydığını söylemekle yetinen güzel oyuncu, oğlu Marsel'i okuldan almak için acele ettiğini dile getirdi.



                VENEDİK AŞKINA
                Uzun süredir birlikte olan Miray Daner ile Oğulcan Engin, önceki gün İtalya tatiline çıktı. Aşıklar şehri Venedik'te keyif süren ünlü çift, yaptıkları gondol keyfinden bu kareyi paylaştı. Şıklıklarıyla göz dolduran güzel oyuncu ile Engin'in paylaşımına "Maşallah" yorumu yağdı.



                SAĞLIĞINA KAVUŞTU
                Yeni bir şirket kuran Engin Altan Düzyatan, önceki akşam tanıtım daveti verdi. Spor sırasında sakatlanan oyuncu, "Gayet iyiyim" dedi. Düzyatan'ı bu heyecanlı akşamda eşi Neslişah Alkoçlar da yalnız bırakmadı. (Doğan SAVAŞ)



                KIVANÇ DUYDUK
                Ünlü organizatör ve yapımcı Ahmet San, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Türk sinema oyuncularından ümitli olduğunu fakat şarkıcılardan ümidi kestiğini söyleyen efsane organizatör, şunları söyledi: "Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit, Ortadoğu'da Brad Pitt'ten daha meşhur. Yeni şarkıcıların hiçbirini beğenmiyor, müzikalite adına bir değerde eser verdiklerine inanmıyor ve onları dinlemiyorum."



                    YASAK BÖLGE
                    İngiltere'de yaşayan DJ Koray Alpergin, 1 ay önce sırra kadem bastı. Cesedi bir tarladan çıktı. Kız arkadaşı G.D ile ilgili bilgi ise şaşırttı. Genç kadının eski sevgilisinin, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Kadir Yasak olduğu anlaşıldı. Soruşturma sürüyor.

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                    Sözleşmeliye kadroda 31 aralık kriteri
                    Haberler Saklambaç Rol model! Çağla Şıkel bir çantaya servet ödeyenlere tepki gösterdi | Saklambaç haberleri
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