Rol model! Çağla Şıkel bir çantaya servet ödeyenlere tepki gösterdi | Saklambaç haberleri

Çağla Şıkel'den ders niteliğinde sözler... "Bilinçli alışveriş ediyorum. Marka takıntım yok" diyen Şıkel, ekledi: "Bir çantaya çok para verdim. Ama günler sonra o çanta herhangi bir çanta oluyor. Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim diye bakıyorum; o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum."