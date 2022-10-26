Ebru Şallı, Uğur Akkuş'un kendisine şiddet uyguladığını yine inkar etti! Eski eş Gonca Derin eski mankene cevap verdi





'HERKES KENDİNE GELSİN'

Ebru Şallı, şu sözleriyle de sürekli gündemde olmasına isyan etti: "İstediğiniz Ebru'yu daha çok üzmekse oldu, başardınız. Hanginiz benim yaşadığım emsali olmayan acıyı yaşadı? Ve bu acıya kim katlanabilir? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda. Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana. Artık herkes bir kendine gelsin."