Ebru Şallı, Uğur Akkuş'un kendisine şiddet uyguladığını yine inkar etti! Eski eş Gonca Derin eski mankene cevap verdi

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş arasındaki 'şiddet' skandalı, dün de gündemdeki yerini korudu.
8 Ekim saat 14.30 sıralarında Akkuş'un Şallı'ya şiddet uyguladığına tanıklık eden bir genç kadının ifadeleri, şok etkisi yaratmıştı. Olayın görgü tanığı; eski mankeni eşinin elinden zor kurtardıklarını ve Şallı'nın kendilerine Uğur Akkuş tarafından göğsüne darbe aldığını söylediğini iddia etmişti.
Bu şok iddialar üzerine Uğur Akkuş "Şıracının şahidi bozacı" derken, dün günlerdir 'mağdur' olarak gösterilen Ebru Şallı'dan da beklenen açıklama geldi. Eski manken, "Siz aile değil misiniz? Aile arasında, karı koca arasında tartışma olur, fikir ayrılıkları da. Sizde olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz, anlamadım" sözleriyle Uğur Akkuş'la kavga ettiğini itiraf etti.