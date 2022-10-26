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    Ebru Şallı, Uğur Akkuş'un kendisine şiddet uyguladığını yine inkar etti! Eski eş Gonca Derin eski mankene cevap verdi

    Ebru Şallı, Uğur Akkuş’un kendisine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası “Aile arasında, karı koca arasında tartışma olur” açıklaması yaptı. Şiddeti yine inkar eden eski mankene, iş adamının şiddet uyguladığı eski eşi Gonca Derin’den cevap geldi: “Magazin gazetecilerini suçlamayı bırak, Müge Anlı’ya çıkmamaya bak”

    Derin olay

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş arasındaki 'şiddet' skandalı, dün de gündemdeki yerini korudu.



    8 Ekim saat 14.30 sıralarında Akkuş'un Şallı'ya şiddet uyguladığına tanıklık eden bir genç kadının ifadeleri, şok etkisi yaratmıştı. Olayın görgü tanığı; eski mankeni eşinin elinden zor kurtardıklarını ve Şallı'nın kendilerine Uğur Akkuş tarafından göğsüne darbe aldığını söylediğini iddia etmişti.



    Bu şok iddialar üzerine Uğur Akkuş "Şıracının şahidi bozacı" derken, dün günlerdir 'mağdur' olarak gösterilen Ebru Şallı'dan da beklenen açıklama geldi. Eski manken, "Siz aile değil misiniz? Aile arasında, karı koca arasında tartışma olur, fikir ayrılıkları da. Sizde olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz, anlamadım" sözleriyle Uğur Akkuş'la kavga ettiğini itiraf etti.



        ESKİ EŞTEN OLAY PAYLAŞIM
        Ancak Ebru Şallı, "Şiddet görsem zaten söylerim ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa onu da şikayet ederim" diyerek eşi tarafından darp edildiğine dair çıkan iddiaları inkar etti.



        Şallı'nın bu açıklamasının ardından günlerdir sessizliğini koruyan Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den manidar bir paylaşım geldi. Akkuş tarafından defalarca darp edildiğini söyleyen ve hatta şiddet gerekçesiyle iş insanı hakkında hapis kararı çıkartan Gonca Hanım, "Magazin gazetecilerini suçlamayı bırak, Müge Anlı'ya çıkmamaya bak" paylaşımı yaptı.



        'HERKES KENDİNE GELSİN'
        Ebru Şallı, şu sözleriyle de sürekli gündemde olmasına isyan etti: "İstediğiniz Ebru'yu daha çok üzmekse oldu, başardınız. Hanginiz benim yaşadığım emsali olmayan acıyı yaşadı? Ve bu acıya kim katlanabilir? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda. Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana. Artık herkes bir kendine gelsin."



            Gonca Derin, resmi olarak evliyken Akkuş'un Şallı ile Bodrum'da çekilen aşk pozlarını görünce büyük şok yaşamıştı.

            TAKVİM'in 20 Mart'ta manşetten duyurduğu haberine göre Uğur Akkuş, Gonca Derin'i darp ettiği gerekçesiyle hüküm giydi. İddiaya göre Akkuş'un herhangi bir şiddet olayına karışırsa yeniden cezaevine döneceğini bilen Ebru Şallı, bu yüzden eşinden şikayetçi olmadı.

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            Haberler Saklambaç Ebru Şallı, Uğur Akkuş'un kendisine şiddet uyguladığını yine inkar etti! Eski eş Gonca Derin eski mankene cevap verdi
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