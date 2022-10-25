Son model gurur! Tülin Şahin, Danimarka'da dünyaca ünlü yıldızlarla aynı podyumu paylaşacak

Danimarka'da doğup büyüyen Tülin Şahin, önümüzdeki hafta Kopenhag'da düzenlenecek 'Sürdürülebilir Moda' temalı defilede podyuma çıkacak.
Ünlü modelle aynı defilede Danimarka'nın şimdiki kadın başbakanı Mette Frederiksen, eski başbakanlar Helle Thorning- Schmidt (2011-2015) ve Poul Nyrup Rasmussen de (1993- 2001) aynı podyumda olacak.
'Game of Thrones' dizisinin yıldız oyuncuları Nikolaj Coster-Waldau ve Pilou Asbæk de Şahin de Başbakanlar ve parlamenterlerle birlikte podyumdan tüm dünyaya 'sürdürülebilirlik' mesajı verecek.