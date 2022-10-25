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    Son model gurur! Tülin Şahin, Danimarka'da dünyaca ünlü yıldızlarla aynı podyumu paylaşacak

    Tülin Şahin, bir kez daha gururumuz oldu. Ünlü model, önümüzdeki hafta doğup büyüdüğü Danimarka’da ülkenin başbakanları ve dünyaca ünlü yıldızlarla aynı podyumda yürüyecek.

    Son model gurur

    Danimarka'da doğup büyüyen Tülin Şahin, önümüzdeki hafta Kopenhag'da düzenlenecek 'Sürdürülebilir Moda' temalı defilede podyuma çıkacak.



    Ünlü modelle aynı defilede Danimarka'nın şimdiki kadın başbakanı Mette Frederiksen, eski başbakanlar Helle Thorning- Schmidt (2011-2015) ve Poul Nyrup Rasmussen de (1993- 2001) aynı podyumda olacak.



    'Game of Thrones' dizisinin yıldız oyuncuları Nikolaj Coster-Waldau ve Pilou Asbæk de Şahin de Başbakanlar ve parlamenterlerle birlikte podyumdan tüm dünyaya 'sürdürülebilirlik' mesajı verecek.



        YOĞUN İSTEK ALDI
        Danimarkalı parlamenterler tarafından bu anlamlı defilede boy göstermesi için yoğun istek alan Tülin Şahin ise "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum" dedi

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        Haberler Saklambaç Son model gurur! Tülin Şahin, Danimarka'da dünyaca ünlü yıldızlarla aynı podyumu paylaşacak
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