Son model gurur! Tülin Şahin, Danimarka'da dünyaca ünlü yıldızlarla aynı podyumu paylaşacak





YOĞUN İSTEK ALDI

Danimarkalı parlamenterler tarafından bu anlamlı defilede boy göstermesi için yoğun istek alan Tülin Şahin ise "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum" dedi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN