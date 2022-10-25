Pinokyolar! Yine yalan, yine Ebru Şallı ve Uğur Akkuş!





İŞTE ŞOK İDDİALAR:

8 Ekim günü saat 14.30 sularında Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken trafikte sıkışmış halde ilerlerken bir anda çığlık sesi duyduk. Çığlık sesi gittikçe artınca 'Ne oluyor?' diye arkamızı döndüğümüzde arkadaki araçta Ebru Şallı'nın inmeye çalıştığını, Uğur Akkuş'un ise zorla kapıyı kapattığını gördük. Adam, Şallı'nın üstüne abanarak hem bir yandan eliyle direksiyonu kontrol ediyor bir yandan da Ebru Hanım'ı kapının ucuna kadar sıkıştıracak şekilde itiyordu. Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya hem sözlü şiddet uyguluyor hem de kadını darp ediyordu. Araçtan inen halam, adamın arabasının camlarını yumruklamaya başladı. Sanırım içeriden çocuk kilidi yapılmıştı, çünkü araçtan inemedi Ebru Şallı. Babam, arabayı önüne kırdı. Etraftan da kimse yardım etmiyordu bu arada. Sonra Uğur Akkuş aracı durdurup halama 'Hanımefendi sakin olun, biz aramızda tartışıyoruz. ben onu indireceğim' dedi. Sonra araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine. Araçtan Ebru Hanım'ı biz çıkardık. Titremiş, korkmuş şok halindeydi. Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. İlk başta 'Bir taksi çağırıp evime gideyim' dedi. Kötü bir durumdaydı. 'Bir yeriniz acıyor mu?' dediğimizde bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi. Olayı gören otopark görevlilerinin yoldan çevirdikleri bir ambulansa devrettik Ebru Şallı'yı. Biz kendisinin o olduğunu da sonradan fark ettik. Uğur Akkuş, bu sırada çoktan aracıyla oradan gitmişti. 155'i arayıp olayı anlattım. Ambulans yetkilileri 'Eşi olduğu için Ebru Hanım, şikayetçi olmak istemiyor' dedi. Kendisini istediği yere bırakmayı teklif ettik; bize annesi ve ablasının geleceğini söyledi."