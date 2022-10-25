Malkoç Sualp ile olaylı bir şekilde boşanan Bade İşçil, yalnızlıktan dert yandı | Saklambaç haberleri





TEHLİKELİ TUZAK

Sezona hızlı bir giriş yapan ve her bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan atv'nin başarılı dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in yer aldığı dizinin bu akşamki konusu şöyle: Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider. Leyla'nın mutlu tavrının sebebi evdeki herkesi meraka düşürür. Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşırlar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktur.