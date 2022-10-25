Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Malkoç Sualp ile olaylı bir şekilde boşanan Bade İşçil, yalnızlıktan dert yandı | Saklambaç haberleri

    Bade İşçil, olaylı bir şekilde boşandığı Malkoç Sualp için “Birbirimize olan sivri yanlarımızı törpüledik, iyi eş olamadık ama birbirimize iyi arkadaş olduk” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Ekim TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Issız kadın

    Önceki gün Baltalimanı'nda gazetecilerle sohbet eden Bade İşçil, yalnızlıktan dert yandı. 2016'da boşandığı oğlunun babası Malkoç Sualp'ten sonra adı kimseyle anılmayan güzel oyuncu, "Azur'dan sonra özel hayatınızı geri plana mı attınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben bir yere çıkmıyorum, gezmiyorum. Çocukla olunca da zor. Kaderde varsa yaşanır." 39 yaşındaki ünlü oyuncu, aşık olmak istediğini de dile getirip "Gezen biri de değilim, aşk beni nerede bulacak!" diyerek kimseyle tanışma fırsatı bulamadığını itiraf etti. (Aydın HAMZA)



    ÇEK BİR ARABA!
    Survivor All Star yarışmasında şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bölükbaşı'nın ülkemizde araç fiyatların yüksek olması nedeniyle ülkesi olan Çek Cumhuriyeti'nden otomobilini getirmesi dikkat çekti. Bu arada Nisa Bölükbaşı, sevgilisi Ogeday Girişken ile ayıldıkları hakkında çıkan haberlere "Yok öyle bir şey" dedi.



    BAŞROLDE HENRY
    Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gece Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Sempatik oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet ederken Henry isimli köpeği objektiflere dil çıkararak verdiği pozla Bekiroğlu'ndan rol çaldı. Geçtiğimiz günlerdeki bir galada rol arkadaşı konuşma yaptığı sırada sergilediği umursamaz tavırlarla tepki çeken Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerle ilgili "Bu konu kapandı" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)



        DİYARBAKIR'DA KENAN ŞOV
        Pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu, KerkiSolfej organizasyonuyla önceki akşam Diyarbakırlı sevenlerine unutulmaz bir konser yaşattı. Kentte yoğun ilgi gören ünlü şarkıcı, ardı ardına söylediği en sevilen hitleriyle ritmi bir an olsun düşürmedi.



        DENİZE ÖZLEM
        Zeynep Beşerler, önceki gün oğlu Kerem'le Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Tam bir deniz tutkunu olan Beşerler, "Karaya inince denizi sürekli özlüyorum" dedi. Kış aylarında deniz özlemini katıldığı yelken yarışlarıyla giderdiğini söyleyen devam eden tiyatro oyunu için de çok mutlu olduğunu dile getirdi. (Aydın HAMZA)



        MUHTEŞEM DÖNÜŞ
        Geçtiğimiz Eylül ayında ikinci kez anne olan Merve Özbey, üç ay aradan sonra sahnelere muhteşem bir dönüş yaptı. Önceki akşam İstanbul'da konser veren başarılı sanatçı, kısa sürede eski formuna dönmesiyle ilgili "Evin içindeki koşturmadan kaynaklı bir durum bu. Tabii bir de sağlıklı beslendim" dedi.



            YÜZÜNÜ 'GÜL'DÜRDÜ
            Tuğba Yurt, önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Yurt, kulisinde 'En büyük hayranın' notuyla 500 gülden oluşan buket ile karşılaştı. Sevgilisi Burak Tanrısever'in gönderdiği güllere çok sevinen şarkıcı, "Gül ağacı desek yeri. İyi ki var diğer yarım, sevdiğim" dedi.



            BU TARZ SERENAY
            Serenay Sarıkaya, önceki gün annesi Ümran Seyhan'la Etiler'deki bir mekanda görüntülendi. Hafta sonunu annesine ayıran oyuncu, çıkış kapısında sosyetik playboy Önder Öztarhan'la karşılaşınca ayaküstü sohbet etti. Mekandan Sarıkaya'yı beline sarılıp öperek yolcu eden ikilinin bu anları objektiflere böyle yansıdı. Bu arada güzel oyuncu, her zamanki gibi kusursuz fiziği ve kendine özgü tarzıyla tüm dikkatleri yine üzerine çekti. (Aydın HAMZA)



            DOĞAL GÜZEL
            Son dönemin en popüler isimlerinden Melis Sezen, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Makyajsız haliyle görüntülenmekten çekinmeyen güzel oyuncu, samimi açıklamalar yaptı. Doğayla iç içe yaşamayı sevdiğini söyleyen oyuncu, "Silivri'de aile evim var, boşluk olduğunda oraya kaçmayı seviyorum" dedi.

            'KALBİM HEP DOLU'
            Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Mehmet Uygun ile yeniden barıştığı iddia edilen Melis Sezen, iddialar karşısında şöyle dedi: "Benim kalbim hep dolu, kocaman kalbim var biliyorsunuz." (Aydın HAMZA)



                DERSİMİZ İSPANYOLCA
                Gözde çift Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Çayoğlu, İspanyolca öğrenmek için eğitim almasıyla ilgili "Zor bir dil ama biliyorsunuz ki dizilerimiz o bölgelerde çok yayınlanıyor. İspanya'ya gittiğimizde oradaki sevenlerimle rahatça konuşmak istiyorum" dedi.



                ALF'LE GEZİNTİ
                Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Can yoldaşı olan köpeği Alf ile poz veren güzel oyuncu "Proje okuyorum ve neredeyse anlaşmak üzere olduğum bir iş var. Çok güzel olacak" dedi. Tanrısevsin, aşk hayatı ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.



                ANLAMLI BAĞIŞ
                Geçtiğimiz günlerde haytını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Billur Kalkavan, tıpkı yaşamında olduğu gibi şimdi de umut ışığı olmaya devam ediyor... Henüz 59 yaşındayken kansere yenik düşen merhum sanatçının çocukluk giysileri 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı tarafından Türk Kanser Derneği yararına düzenlenen "Ünlü Objeler Sergisi"ne bağışlandı.



                    YÜREK BURKAN SÖZLER
                    Hastalığı boyunca Billur Kalkavan'ın yanından bir an olsun ayrılmayarak takdir toplayan Bahadırlı, şu sözleriyle yürek burktu: "Billur sağlığında, 'Bunları da çerçevelettirdim. Ne işime yarayacak bilmiyorum ki' demişti. Ama demek ki bu işe yarayacakmış. İnşallah iyi bir yere gider ve hayırlı bir iş olur."



                    TEHLİKELİ TUZAK
                    Sezona hızlı bir giriş yapan ve her bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan atv'nin başarılı dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in yer aldığı dizinin bu akşamki konusu şöyle: Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider. Leyla'nın mutlu tavrının sebebi evdeki herkesi meraka düşürür. Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşırlar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktur.



                    EŞSİZ DESTEK
                    Son zamanlarda verdiği kilolar ve tarzıyla dikkat çeken Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ile bir AVM'deydi. "Şaşırt Beni" adlı tiyatro oyununun provası için alışveriş merkezine gelen güzel oyuncu, "Eşim bugün beni izlemeye geldi. O yüzden her zamankinden daha da heyecanlıyım. Bedri bana her konuda destek olur" dedi.



                        SULTAN İZDİHAMI
                        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne katılan Türkan Şoray, hayranlarıyla birlikte "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini izledi. Şoray, "Bu festivalin binlerce kişiye ulaşması kültür ve sanat açısından çok değerli. O nedenle yıllarca sürmesini diliyorum" dedi.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Projeler Kılıçdaroğlu’na sızdırılıyor
                        Haberler Saklambaç Malkoç Sualp ile olaylı bir şekilde boşanan Bade İşçil, yalnızlıktan dert yandı | Saklambaç haberleri
                            SON DAKİKA