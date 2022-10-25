Malkoç Sualp ile olaylı bir şekilde boşanan Bade İşçil, yalnızlıktan dert yandı | Saklambaç haberleri

Önceki gün Baltalimanı'nda gazetecilerle sohbet eden Bade İşçil, yalnızlıktan dert yandı. 2016'da boşandığı oğlunun babası Malkoç Sualp'ten sonra adı kimseyle anılmayan güzel oyuncu, "Azur'dan sonra özel hayatınızı geri plana mı attınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben bir yere çıkmıyorum, gezmiyorum. Çocukla olunca da zor. Kaderde varsa yaşanır." 39 yaşındaki ünlü oyuncu, aşık olmak istediğini de dile getirip "Gezen biri de değilim, aşk beni nerede bulacak!" diyerek kimseyle tanışma fırsatı bulamadığını itiraf etti. (Aydın HAMZA)
ÇEK BİR ARABA!
Survivor All Star yarışmasında şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bölükbaşı'nın ülkemizde araç fiyatların yüksek olması nedeniyle ülkesi olan Çek Cumhuriyeti'nden otomobilini getirmesi dikkat çekti. Bu arada Nisa Bölükbaşı, sevgilisi Ogeday Girişken ile ayıldıkları hakkında çıkan haberlere "Yok öyle bir şey" dedi.
BAŞROLDE HENRY
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gece Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Sempatik oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet ederken Henry isimli köpeği objektiflere dil çıkararak verdiği pozla Bekiroğlu'ndan rol çaldı. Geçtiğimiz günlerdeki bir galada rol arkadaşı konuşma yaptığı sırada sergilediği umursamaz tavırlarla tepki çeken Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerle ilgili "Bu konu kapandı" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)