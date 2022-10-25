İşte fenomen! Meriç Keskin, Doğu'daki kızların eğitimi için 24 saatte 1.8 milyon lira topladı

Instagram'daki esprili paylaşımlarıyla ilgiyle takip edilen Meriç Keskin, sosyal medyanın istenirse ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. İzmirli fenomen, yaş günü nedeniyle takipçilerine "İyilik Paylaş" isimli derneğe bağış çağrısı yaptı.
Instagram'daki 421 bin takipçisine seslenen Meriç Keskin, "Anadolu'da Bir Kızım Var" projesine katkı sağlamak için kolları sıvadı. Binlerce kişi, "Ben de Doğu'daki bir kız çocuğunun eğitimine katkı sağlayayım" diyerek 1 milyon 800 bin TL'lik bağış yaptı.
Tek başına yaptığı çağrıyla böylesine yüklü bir bağış toplayan Meriç Keskin, kalpleri fethetti. Bu arada bir kız öğrencinin bir yıllık ortaöğretim bursu 2.500 TL olarak açıklanırken Keskin, tek başına yaptığı bağış çağrısıyla şu ana dek tam 720 kıza el uzatmış oldu.