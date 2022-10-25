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    İşte fenomen! Meriç Keskin, Doğu'daki kızların eğitimi için 24 saatte 1.8 milyon lira topladı

    Meriç Keskin’den Instagram’ı gelir kapısı yapan fenomenlere ders! İzmirli genç kadın, Doğu’daki kızların eğitimi için yardım çağrısı yaptı ve 24 saatten az bir sürede 1.8 milyon lira topladı. Meriç Keskin, “Sanal dünyanın gerçek yüzü” övgüleri aldı.

    İşte fenomen

    Instagram'daki esprili paylaşımlarıyla ilgiyle takip edilen Meriç Keskin, sosyal medyanın istenirse ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. İzmirli fenomen, yaş günü nedeniyle takipçilerine "İyilik Paylaş" isimli derneğe bağış çağrısı yaptı.



    Instagram'daki 421 bin takipçisine seslenen Meriç Keskin, "Anadolu'da Bir Kızım Var" projesine katkı sağlamak için kolları sıvadı. Binlerce kişi, "Ben de Doğu'daki bir kız çocuğunun eğitimine katkı sağlayayım" diyerek 1 milyon 800 bin TL'lik bağış yaptı.



    Tek başına yaptığı çağrıyla böylesine yüklü bir bağış toplayan Meriç Keskin, kalpleri fethetti. Bu arada bir kız öğrencinin bir yıllık ortaöğretim bursu 2.500 TL olarak açıklanırken Keskin, tek başına yaptığı bağış çağrısıyla şu ana dek tam 720 kıza el uzatmış oldu.



        BU İLK KAMPANYASI DEĞİL
        Meriç Keskin'in başlattığı iyilik hareketi ilk değil. Sosyal medya fenomeni, 2020'de İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından da başlattığı yardım hareketiyle 24 saatten kısa sürede 429 bin TL toplamıştı. Meriç Keskin, Nisan'da Malawi'de su kuyusu açtırmıştı. Keskin, yine geçtiğimiz yaz yanan ormanlar için TEMA Vakfı yararına yaptığı bağış kampanyasıyla birçok fidan dikimi sağlamıştı.



        Öte yandan Eser Yenenler'in fenomen eşi Berfu Yenenler de geçtiğimiz aylarda yaş günü için bağış çağrısı yapmıştı. Ancak Instagram'ı daha çok gelir kapısı olarak kullanan genç fenomenin çağrısına çok az kişi kulak verince toplanan miktar 3 bin 270 TL'ydi.

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