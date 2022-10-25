İşte fenomen! Meriç Keskin, Doğu'daki kızların eğitimi için 24 saatte 1.8 milyon lira topladı





BU İLK KAMPANYASI DEĞİL

Meriç Keskin'in başlattığı iyilik hareketi ilk değil. Sosyal medya fenomeni, 2020'de İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından da başlattığı yardım hareketiyle 24 saatten kısa sürede 429 bin TL toplamıştı. Meriç Keskin, Nisan'da Malawi'de su kuyusu açtırmıştı. Keskin, yine geçtiğimiz yaz yanan ormanlar için TEMA Vakfı yararına yaptığı bağış kampanyasıyla birçok fidan dikimi sağlamıştı.







Öte yandan Eser Yenenler'in fenomen eşi Berfu Yenenler de geçtiğimiz aylarda yaş günü için bağış çağrısı yapmıştı. Ancak Instagram'ı daha çok gelir kapısı olarak kullanan genç fenomenin çağrısına çok az kişi kulak verince toplanan miktar 3 bin 270 TL'ydi.

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