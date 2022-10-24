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    Kızının eski ayakkabısını satışa çıkarıp gelirini bağışlayacağını duyuran Buse Terim'e tepki yağdı

    Buse Terim, kızının eski ayakkabısını 2.300 TL’ye satışa sundu. “Geliri bağışlıyorum” dese de tepkileri engelleyemedi. Vatandaş, “Hayır işlemek istiyorsan ihtiyacı olan bir çocuğa verirsin” eleştirisi yaptı...

    Hayrına polemik

    Pahalı kıyafetlerini sosyal medyadan gözler önüne sermekten çekinmeyen Buse Terim, önceki günün en çok konuşulan isimlerinden biriydi.



    Fatih Terim'in fenomen kızının Terim, ikinci el kıyafetlerin satışa çıkarıldığı platformda kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 TL etiket koydu.



    Satış fiyatı yaklaşık 5.500 TL olan ayakkabı için istediği bedeli görenler, Buse Terim için şu tarz yorumlar yaptı: "Ben asgari ücretle çalışıyorum. Oğlumun yepyeni kıyafetlerini dağıtıyorum. İşte zenginler böyle zengin oluyor." Sert tepkiler üzerine bir açıklama yapan Buse Terim ise şöyle dedi:



        "Linç kültürünü destekleyen dünya saçması bir saçmalık bu haberler. İhtiyacı olan birçok aileye yıllardır yardım yapan biriyim ve bunu hiç bir zaman yüksek sesle söyleyerek yapmadım. Bu platformdan elde edilen gelirle hangi kurumlara nasıl bir destek verdiğimi bilmeden bu şekilde hedef gösterilmiş olmama da ayrıca çok üzülüyorum."



        'DERDİNİZ LİNÇ'
        Buse Terim'in sosyal medyadan yaptığı bu açıklamaise birçokları tarafından inandırıcı bulunmadı. Terim'e kimileri "Madem o kadar hayır yapmak istiyorsun bir sürü ihtiyacı olan çocuk var. Onlardan birine verseydin, daha çok makbule geçerdi" yanıtları geldi.

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