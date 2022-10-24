Kızının eski ayakkabısını satışa çıkarıp gelirini bağışlayacağını duyuran Buse Terim'e tepki yağdı

Pahalı kıyafetlerini sosyal medyadan gözler önüne sermekten çekinmeyen Buse Terim, önceki günün en çok konuşulan isimlerinden biriydi.
Fatih Terim'in fenomen kızının Terim, ikinci el kıyafetlerin satışa çıkarıldığı platformda kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 TL etiket koydu.
Satış fiyatı yaklaşık 5.500 TL olan ayakkabı için istediği bedeli görenler, Buse Terim için şu tarz yorumlar yaptı: "Ben asgari ücretle çalışıyorum. Oğlumun yepyeni kıyafetlerini dağıtıyorum. İşte zenginler böyle zengin oluyor." Sert tepkiler üzerine bir açıklama yapan Buse Terim ise şöyle dedi: