Kızının eski ayakkabısını satışa çıkarıp gelirini bağışlayacağını duyuran Buse Terim'e tepki yağdı





"Linç kültürünü destekleyen dünya saçması bir saçmalık bu haberler. İhtiyacı olan birçok aileye yıllardır yardım yapan biriyim ve bunu hiç bir zaman yüksek sesle söyleyerek yapmadım. Bu platformdan elde edilen gelirle hangi kurumlara nasıl bir destek verdiğimi bilmeden bu şekilde hedef gösterilmiş olmama da ayrıca çok üzülüyorum."