İrem Derici, Kurtuluş Kuş ile çıkan aşk iddialarına noktayı koydu





'NAZAR BONCUĞU OLSUN'

"Ay yalanlamaya gerek bile duymadım o kadar içi bomboş bir haber ki. Haberi yapan dostum Alev Alev'in klibini çok izleyip etkisinde kalmış olacak ama kendisine kötü bir haberim var: Klip kurgudan ibaret. Haftalardır Trend1'e yapışmamızın nazar boncuğu olsun bu haberler de."