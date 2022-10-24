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    İrem Derici, Kurtuluş Kuş ile çıkan aşk iddialarına noktayı koydu

    İrem Derici, kendisinden 10 yaş küçük Kurtuluş Kuş ile çıkan aşk iddiasını “Bomboş bir haber” diyerek yalanladı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Kuşkusuz doğru değil

    Geçtiğimiz günlerde "Köpek gibi aşığım" diyen İrem Derici'nin kendisinden 10 yaş küçük meslektaşı Kurtuluş Kuş ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kuş ve Burak Bulut ile beraber "Alev Alev" isimli şarkıda da düet yapan 35 yaşındaki Derici, aşk iddiasını şu sözleriyle yalanladı:



    'NAZAR BONCUĞU OLSUN'
    "Ay yalanlamaya gerek bile duymadım o kadar içi bomboş bir haber ki. Haberi yapan dostum Alev Alev'in klibini çok izleyip etkisinde kalmış olacak ama kendisine kötü bir haberim var: Klip kurgudan ibaret. Haftalardır Trend1'e yapışmamızın nazar boncuğu olsun bu haberler de."



    VENEDİK KEYFİ
    Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde Venedik tatiline çıktı. Eşiyle çıktığı tatilden bu anlarını sosyal medyasından paylaşan sosyetik güzelin dünyaca ünlü markalardan oluşturduğu kombini de beğeni topladı. Nazlı Sabancı, Venedik'in ardından rotasını son dönemin gözde yeri Paris'e çevirdi.



        SOSYETİK HASAT
        Magazin ve sosyete dünyası, geçtiğimiz gün Ayvalık'ta buluştu. Ayvalık'ın kültürünü tanıtmak amacıyla Cunda Adası'nda "Dalından Sofraya Bir Zeytin Dalı Hikayesi" adıyla gerçekleştirilen zeytin hasadı, renkli görüntüler oluşturdu. Aralarında Sinem Yıldırım'ın da olduğu ünlü isimler, elleriyle tek tek zeytin topladı.



        İNADINA GÜZELLİK
        Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde güzelliği için ayı kanı enjekte ettireceğini söyleyerek hayvan severlerin tepkisi çekmişti. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen şarkıcı, geri adım atmayıp şöyle dedi: "Bu uygulanmaya başladığı zaman ilk yaptıracak kişilerden birisi olacağım." Doğan SAVAŞ



        ERKEKLER İKİNCİ PLANDA
        Hande Yener, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda sahne aldı. Sahneden hemcinslerine seslenen ünlü şarkıcı, şöyle dedi: "Gerekiyorsa estetik yapın kızlar ama kendiniz için! Sabah kalkıp aynaya baktığınızda kendinizi beğenmek için yapın , erkeklerin beğenmesi ikinci planda olsun."



            HAYATA DÖNDÜ
            Eski eşi ve kız kardeşinin aşk yaşadığına dair çıkan iddialar yüzünden sıkıntılı günler geçiren Emine Ün, yaz aylarında Ayk Karakulakyan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yeni ilişkisi sayesinde yeniden yüzü gülen güzel oyuncu, önceki gün sevgilisiyle güzel havayı fırsat bilip kahvaltı keyfi yaptı.



            YÜZDE YÜZ DOĞAL
            Podyumların estetiksiz güzellerinden Tülin Şahin, pahalı kozmetiklerden kaçınıyor. Cildi için doğanın mucizelerinden faydalanan 41 yaşındaki model, yüzünü nemlendirmek için ise bal, muz ve elmadan yaptığı maskeyi kullanıyor. Tülin Şahin, rendelediği elmayı, ezdiği muz ve balı karıştırıp 10-15 dakika yüzünden bekletiyor. Ardından yüzünü ılık suyla yıkıyor.



            KARDEŞLERİM KLASİĞİ
            Sevilen dizi "Kardeşlerim", Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, önceki akşam ekra- na gelen bölümüyle sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşimİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Son bölümde Şevval, Asiye'ye sürpriz bir teklifte bulunur. Ömer'in vazgeçmeyeceğini anlayan Asiye, ailesini korumak için Şevval'in teklifini kabul etmek zorunda kalır.



                SINIRSIZ BAŞARI
                17-20 Ekim 2022 tarihleri arasında Palais Des Festivals Cannes'da bu yıl 38.si düzenlenen Mipcom Fuar'ına yoğun bir katılım gösterildi. Pandemiden önceki günler kadar kalabalık olan fuarda, atv standına da ilgi büyüktü. Cannes'ın en işlek caddesinde yer alan 30 metre büyüklüğündeki reklam alanındaki Bir Küçük Gün Işığı ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinin afişleri fuar boyunca göz doldurdu.

                İLGİ BÜYÜKTÜ
                Dört gün boyunca aralıksız düzenlenen toplantılarda dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan kanalların ve platformların alım yöneticileriyle bir araya gelindi. Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'dan atv dizilerine büyük ilgi gösterildi.

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                Haberler Saklambaç İrem Derici, Kurtuluş Kuş ile çıkan aşk iddialarına noktayı koydu
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