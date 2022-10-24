Hadise, 37. yaş günü kutlamasında Mehmet Dinçerler'e güç gösterisinde bulundu! “Olağanüstü kadın, o benim”

Mehmet Dinçerler'le olaylı boşanma sürecinde 'güçlü kadın' söylemlerinde bulunan Hadise, kural bozmadı. Dinçerler'den "özgürlüğümü kısıtlayamaz" diye boşanan ünlü popçu, 37. yaş günü kutlamasında da adeta güç gösterisi yaptı. Hadise, lüks bir otelde en yakınlarıyla yaptığı 37. yaş günü kutlamasından paylaştığı fotoğrafına İngilizce olarak "İyi ki doğdum ben. Ben bir kadınım. Olağanüstü. Olağanüstü kadın, o benim" diye yazdı. Hadise'nin ses getiren bu mesajının sırrı ise çözüldü. Bu diziler, 2014'te hayatını kaybeden ABD'li şair ve aktivist Maya Angelou'ya aitti.







TEK BİR BAĞI KALMADI

Öte yandan boşanma sürecinde sık sık gündem olan Mehmet Dinçerler ve annesinin Hadise'ye taktığı yüzük ile setin akıbeti de belli oldu. Hadise, boşanma sürecinde Dinçerler'in ısrar kıyamet istediği tek taş pırlanta yüzük ile seti geçtiğimiz günlerde eski eşine geri yollayarak iş insanıyla olan tüm bağlarını da resmen kopardı.

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