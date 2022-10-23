Uğur Akkuş’tan şiddet gördüğü iddia edilmişti! Ebru Şallı çok net konuştu: Şiddet beni çok yaralıyor





Ünlü manken, şiddet iddiaları ile ilgili gelen sorulara "Her şey yolunda, ben gayet iyiyim, kötü bir şey yok, dün zaten sosyal medyada açıklama yapmıştım, kadına şiddete çok karşıyım, çocuk, hayvan, kadın şiddeti asla kabul edilebilir birşey değil, bazen böyle haberleri gördüğümde ve duyduğumda çok üzülüyorum, ayrıca fiziksel değil sosyal şiddet de kadınları ve tabi ki beni çok yaralıyor, kadına hertürlü şiddete hayır diyorum. 'kocam döver de sever de' sözünü de kabul etmiyorum. Herkes ayrılabilir, tartışabilir, ama bu şiddet durumunu affetme ya da görmemezlikten gelme gibi bir durum kesinlikle olmamalı" dedi.