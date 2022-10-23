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    Uğur Akkuş’tan şiddet gördüğü iddia edilmişti! Ebru Şallı çok net konuştu: Şiddet beni çok yaralıyor

    Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’tan şiddet gördüğü iddia edilmişti. Olay sonrası ilk kez ortaya çıkan eski manken, “Kadına şiddet beni çok yaralıyor. ‘Kocam döver de sever de’ sözünü de kabul etmiyorum” diyerek eşine mesaj yolladı.

    AYDIN HAMZA
    Şiddet beni çok yaralıyor

    Ünlü manken Ebru Şallı önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.



    Yaklaşık 4 saat mekanda oturan Şallı çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.



    Ünlü manken, şiddet iddiaları ile ilgili gelen sorulara "Her şey yolunda, ben gayet iyiyim, kötü bir şey yok, dün zaten sosyal medyada açıklama yapmıştım, kadına şiddete çok karşıyım, çocuk, hayvan, kadın şiddeti asla kabul edilebilir birşey değil, bazen böyle haberleri gördüğümde ve duyduğumda çok üzülüyorum, ayrıca fiziksel değil sosyal şiddet de kadınları ve tabi ki beni çok yaralıyor, kadına hertürlü şiddete hayır diyorum. 'kocam döver de sever de' sözünü de kabul etmiyorum. Herkes ayrılabilir, tartışabilir, ama bu şiddet durumunu affetme ya da görmemezlikten gelme gibi bir durum kesinlikle olmamalı" dedi.



        Bu açıklamalar sosyal medyada, "Şallı eşine mesaj gönderiyor" şeklinde yorumlandı.



        Şallı, "Uğur Akkuş, lüxs paylaşımlar yap baskısı yapıyor" iddialarına ise şöyle cevap verdi: Kimsenin bana baskı uyguladığı yok sizi kırmamak için son kez konuşmuş olayım.

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        Haberler Saklambaç Uğur Akkuş’tan şiddet gördüğü iddia edilmişti! Ebru Şallı çok net konuştu: Şiddet beni çok yaralıyor
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