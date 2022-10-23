Meme kanserinde sembol haline gelen Pembe Top 9. kez saha indi! Hava atışını ünlü oyuncu Pınar Deniz gerçekleştirdi

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top dokuzuncu kez sahaya indi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü'nün meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için hayata geçirdiği "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Güzel oyuncu Pınar Deniz önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonunda Anadolu Efes- Alba Berlin karşılaşmasını Pembe Top ile yaptığı hava atışıyla başlattı. Meme kanserinde erken tanı farkındalığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Pınar Deniz, "Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı gerçeğini tüm kadınlara hatırlatabilmek ve en önemlisi bu farkındalığı yükseltebilmek için Pembe Top hava atışını gerçekleştirdim. Tribünlerden, ekranları başından beni duyan tüm kadınları bu farkındalık çağrısına katılmaya davet ediyorum" dedi. (Doğan Savaş)
'EVLENMEK İSTİYORUM'
Şarkıcı Aleyna Dalveren geçtiğimiz gece Bostancı'da bir mekanda sahne aldı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dalveren, "Sevgilim dürüst olsun, yalan söylemesin yeterli. İnsanlara güvenmek çok zor bu devirde. O yüzden arkadaş olarak tanıyıp direk evlilik kısmına geçmek istiyorum" dedi.
ARDA'DAN PUSULA
Genç şarkıcı Arda çıkardığı "Muamma" adlı teklisinin ardından yeni single çalışması olan "Pusula" yı dinleyicilerin beğenisine sundu. Akılda kalıcı sözleri ile insanlara keyifli dakikalar yaşatan "Pusula"nın klip hikayesini kısa olarak anlatan Arda, "Bir öğrencinin, öğretmenine olan hayranlığını ve hayallerini konu alıyor" dedi.