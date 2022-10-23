Meme kanserinde sembol haline gelen Pembe Top 9. kez saha indi! Hava atışını ünlü oyuncu Pınar Deniz gerçekleştirdi





HELAL OLSUN

Oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde yeni doğan bebeğinin 40'ı için mevlüt okutmuş sosyal medyada da baya takdir toplamıştı. Başarılı oyuncudan bir bir örnek davranış daha geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yaklaşık 1 buçuk milyon takipçisi olan oyuncuya, bir firma Instagram hesabında iş birliği paylaşımı yapması için yaklaşık 70 bin lira teklif etti. Bakan, bu teklifi "kullanmadığım, giymediğim ve yemediğim hiçbir şeyin paylaşımını yapmam" diyerek reddetti. Bakan'ın bu davranışı sosyal medyadan paylaşım yaparak para kazanan birçok ünlüye de ders oldu.