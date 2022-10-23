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    Meme kanserinde sembol haline gelen Pembe Top 9. kez saha indi! Hava atışını ünlü oyuncu Pınar Deniz gerçekleştirdi

    Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top dokuzuncu kez sahaya indi. Ünlü oyuncu Pınar Deniz, özellikle 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor kontrolünün önemini hatırlattı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Farkındalık atışı

    Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top dokuzuncu kez sahaya indi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü'nün meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için hayata geçirdiği "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Güzel oyuncu Pınar Deniz önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonunda Anadolu Efes- Alba Berlin karşılaşmasını Pembe Top ile yaptığı hava atışıyla başlattı. Meme kanserinde erken tanı farkındalığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Pınar Deniz, "Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı gerçeğini tüm kadınlara hatırlatabilmek ve en önemlisi bu farkındalığı yükseltebilmek için Pembe Top hava atışını gerçekleştirdim. Tribünlerden, ekranları başından beni duyan tüm kadınları bu farkındalık çağrısına katılmaya davet ediyorum" dedi. (Doğan Savaş)



    'EVLENMEK İSTİYORUM'
    Şarkıcı Aleyna Dalveren geçtiğimiz gece Bostancı'da bir mekanda sahne aldı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dalveren, "Sevgilim dürüst olsun, yalan söylemesin yeterli. İnsanlara güvenmek çok zor bu devirde. O yüzden arkadaş olarak tanıyıp direk evlilik kısmına geçmek istiyorum" dedi.



    ARDA'DAN PUSULA
    Genç şarkıcı Arda çıkardığı "Muamma" adlı teklisinin ardından yeni single çalışması olan "Pusula" yı dinleyicilerin beğenisine sundu. Akılda kalıcı sözleri ile insanlara keyifli dakikalar yaşatan "Pusula"nın klip hikayesini kısa olarak anlatan Arda, "Bir öğrencinin, öğretmenine olan hayranlığını ve hayallerini konu alıyor" dedi.



        KUSURSUZ PERFORMANS
        Başarılı sanatçı Derya Bedavacı Ataşehir'de sahne aldı. Saatler öncesinden mekanı doldurmaya başlayan müzikseverleri "Deme" şarkısıyla selamlayan güzel sanatçı, gece boyunca bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile misafirlerinden tam not almayı başardı. Derya Bedavacı, sahnedeki şıklığıyla da göz kamaştırdı.



        HER ZAMAN ŞIK
        Cemiyet hayatının önemli isimlerinden, Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, geride bıraktığımız gün objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelen Emel hanım, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile dikkat çekti.



        36 YAŞINA GİRDİ...
        Oyuncu Wilma Elles, önceki akşam Beşiktaş'ta ortağı olduğu mekanda hem yemek yaptı hem de doğum gününü kutladı. 36 yaşına giren güzel oyuncuyu, iş insanı Muhammed Gömük de ziyaret etti. Gömük'ten hediyesini alan başarılı oyuncu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



            PARİS ÇIKARMASI
            Kariyerinde yaptığı işlerle hep öncü olan sanatçı Yonca Evcimik yine bir ilke imza atarak Paris'te ülkemizi temsil ediyor. Le Carousel du Louvre'da 23 Ekim'e kadar Act Contemporary International Art Fair organizasyonuyla gerçekleşecek olan dijital sanat sergisinde Yonca Evcimik, genç ve yetenekli sanatçılar Gizem Çetin Göktekin ve Billur Ergün Cengiz tarafından oluşturulan NFT çalışmaları ile yer alacak.



            LONDRA YARADI
            Geçtiğimiz ay Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise, yoğun konser maratonundan bulduğu ilk fırsatta Londra'ya gitti. Kardeşiyle İngiltere'de keyif çatan ünlü popçu, önceki gün sosyal medyasından paylaştığı karelerde de mutluluğunu gözler önüne serdi.



            AÇIK HAVA HAZIRLIĞI
            Türk pop müziğinin sevilen ismi Berkay, "Berkay Tour" konserlerine 30 Ekim'de Harbiye Açıkhava sahnesiyle başlıyor. Berkay, "Sonbahar romantizmini şarkılarımızla taçlandıracağız. Hüzünlü aşk şarkılarının yanı sıra enerjimizi yükseltecek eserler de okuyup, hep birlikte eğleneceğiz" dedi.



                ŞARKILARI İLE ISITTI
                Ünlü şarkıcı Sertab Erener önceki akşam Turkcell Vadi'de sahne aldı. Güçlü yorumcu, sözlerine 'Bu soğukta geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum, hepinize sarılıyorum. Ben olsam kendi konserime gelmem. Helal olsun size' diyerek hayranlarını gülümsetti. Şarkıcı, birbirinden güzel şarkılarını peş peşe seslendirdi.



                HELAL OLSUN
                Oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde yeni doğan bebeğinin 40'ı için mevlüt okutmuş sosyal medyada da baya takdir toplamıştı. Başarılı oyuncudan bir bir örnek davranış daha geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yaklaşık 1 buçuk milyon takipçisi olan oyuncuya, bir firma Instagram hesabında iş birliği paylaşımı yapması için yaklaşık 70 bin lira teklif etti. Bakan, bu teklifi "kullanmadığım, giymediğim ve yemediğim hiçbir şeyin paylaşımını yapmam" diyerek reddetti. Bakan'ın bu davranışı sosyal medyadan paylaşım yaparak para kazanan birçok ünlüye de ders oldu.



                HEDEFI 12'DEN VURDU
                Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde, 12'nci kez sahne alarak rekora imza atan pop müziğinin başarılı ismi Serdar Ortaç, Boğaz'ın muhteşem atmosferinde performansı ve şarkılarıyla yine fırtına gibi esti. Kuruçeşme dinleyicisiyle bu sene son kez bir araya gelen ünlü popçu, özenle hazırladığı repertuvarı, orkestrası ve dansçılarıyla dinleyicilerini doyasıya eğlendirdi. Doğan SAVAŞ



                    ALIŞVERİŞ MUTLULUĞU
                    Podyumların aranan yüzlerinden olan güzel model Şevval Şahin, önceki gün sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Baş başa alışverişe çıkan sevgililer uzun süre mağazaları dolaştı. ikili keyifli ve mutlu halleriyle dikkat çekti.



                    BENZERSİZ ŞOV
                    Şarkıcı Zeynep Bastık, "Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında önceki akşam hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bastık, "Çok özenle hazırlandık. İnanın o kadar çok heyecanlıyım ki. Bir an önce sahneye çıkıp sevenlerimle buluşmak istiyorum" diyerek konsere çıktı. Sahneye biri klasik diğeri modern 2 kostümle çıkan Bastık, 'Harbiye büyülü bir dünya. Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum' diyerek söze başladı. Bastık'ı izlemeye gelen ünlü dostlarına da ara ara espriler yaptı. Sanatçı sahneyi tam bir disco şovuna çevirdi. Doğan SAVAŞ



                    PROJE SAKALI
                    Oyuncu Engin Öztürk, önceki gece Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi. Çıkışta soruları yanıtlayan Öztürk, "Yeni bir projemiz var. Sakallarımı o yüzden uzatıyorum. Çok güzel olacağınızdan şüpheniz olmasın" dedikten sonra aracı ile oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ

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                    Haberler Saklambaç Meme kanserinde sembol haline gelen Pembe Top 9. kez saha indi! Hava atışını ünlü oyuncu Pınar Deniz gerçekleştirdi
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