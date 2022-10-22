Yasemin Özilhan’ın yardım için yıpranmış kıyafetler bağışlaması tepki çekti! Burcu Esmersoy ise etiketli yepyeni eşyalarla yardım eli uzattı

Son dönemde ünlü isimlerin dolaplarındaki kıyafet, ayakkabı ve aksesuarları yardım için bağışlamaları gelenek haline geldi. Magazin ve sosyete dünyasından birçok ünlü isim, satışa sundukları ürünlerden elde edilen gelirleri ise farklı yardım kuruluşlarına bağışlayarak takdir kazandı. Bu isimlerden ikisi de Yasemin Özilhan ile Burcu Esmersoy'du. Aynı internet sitesi üzerinden kıyafet ile ayakkabılarını satışa sunan iki güzel arasındaki fark ise büyüktü!