Güzel para! Katar'dan 22. FIFA Dünya Kupası etkinlikleri için Meryem Uzerli ve Tuba Büyüküstün’e 9 milyon liralık teklif

21 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü isimlerin boy göstereceği etkinliklerin de düzenleneceği görkemli organizasyon için Türkiye'den de birçok ünlü isme teklif götürüldü. Konuşulanlara göre bu isimler arasında Meryem Uzerli ile Tuba Büyüküstün de var.
9 MİLYON TL!
Rol aldıkları projeler sayesinde Arap dünyasında da hatırı sayılır bir şöhreti olan iki güzel oyuncuya, Katar'daki organizasyonlarda boy göstermeleri için 500 bin dolar yani yaklaşık 9 milyon TL teklif edildi. İkili, her konuda anlaşırsa önümüzdeki ay Katar'a gidip ceplerini dolduracak.
Uzerli'nin Arap ülkelerinde çok büyük bir hayran kitlesi var.