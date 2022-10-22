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    Arkad'aşk'lık! Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, birlikte Yunanistan tatiline çıktı | Saklambaç haberleri

    Her seferinde “Arkadaşız” diyen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, birlikte Yunanistan tatiline çıkınca aşk dedikodusu yine alevlendi. İşte sizler için derlediğimiz 22 Ekim TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Arkad’aşk’lık!

    Türkiye'nin en gözde güzelleriyle aşk yaşayan Umut Evirgen'in adı Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra Farah Zeynep Abdullah ile anılmaya başlandı. Ancak güzel oyuncu ile ünlü işletmeci, aşk haberlerini "Arkadaşız" diye yalanladı. Çiftin önceki gün Yunanistan'dan yaptıkları paylaşım ise akılları karıştırdı.



    GERÇEK SEVGİLİ GÖNENLİ Mİ?
    Aynı konserden paylaşım yapan güzel oyuncu ile Evirgen'in aşk yaşadığı iddiası yine gündeme geldi.



    Kimilerine göreyse Farah Zeynep Abdullah, ünlü işletmeciyle değil Evirgen'in yakın dostu avukat Nail Gönenli ile beraber...



        AYRILIK İMASI
        Yeni şarkısı "Sen Yokken"le büyük beğeni toplayan Hande Ünsal, önceki akşam Ankara'daki bir mekanda sahne aldı. Ünsal, sevenlerine "Alkışlayanların kapısında yatsınlar inşallah" dedi. Bu cümlesine karşılık kadın izleyicilerden "Yatıyorlar zaten ama affetmiyoruz" cevabı gelince Hande Ünsal "Ben de kendimi alkışlayayım" diyerek ayrılık iması yaptı. Sözleriyle akılları karıştıran Hande Ünsal, uzun süredir Sakiler Grubu'nun üyelerinden Serkan Balkan ile birlikteydi.



        ALO DEDE
        Hande Erçel, önceki gün Etiler'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. İki saatten fazla arkadaşıyla sohbet eden oyuncu, sohbete görüntülü konuşma arası verdi. Dedesiyle görüntülü konuşma yapan Erçel'in bu halleri objektiflere böyle yansıdı.



        KRİTERLİ SENARYO
        Her zamanki gibi tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, "Şu an sadece ailemle zaman geçiriyorum" dedi. Gelen tekliflerin kriterleri sorulunca Hande Erçel, "Senaryonun içime sinmesi gerekiyor. En büyük kriterim bu" dedi. Güzel oyuncu, tarzıyla yine beğeni topladı (Aydın HAMZA)



            SON MODEL KENAN
            Pop müzikteki başarısı kadar giyim tarzıyla da devleşen Kenan Doğulu, modelliği sevdi. Geçtiğimiz sene bir jean markasının yeni yüzü olan ünlü popçu, anlaşmasını uzattı. Markadan 1 milyon TL aldığı konuşulan Kenan Doğulu, yeni sezon kıyafetleri için de verdiği pozlarla profesyonel modelleri aratmadı.



            HASRET GİDERDİLER
            Sıkı dostlar Ezgi Mola ile Serenay Sarıkaya, önceki akşam Caddebostan'daki bir mekanda buluştu. Çıkışta keyifli haller sergileyen ikili, "Uzun süredir böyle bir araya gelip sohbet etmemiştik. Hasret giderdik" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            BİR İSTANBUL MASALI
            Eda Taşpınar, uzun süre ayrı kaldığı İstanbul'a döndü. Eşsiz Boğaz manzarasını çok özleyen sosyetik güzel, önceki gün Alman sevgilisi Patrick ile kano keyfi yaptı. İkili, Boğaz'ın eşsiz güzellikleri eşliğinde romantik anlar yaşadı.



                MUTFAKTA AŞK VAR!
                Son dönemin popüler isimlerinden Deniz Can Aktaş, kendisi gibi oyuncu aşkı Hafsanur Sancaktutan ile olan ilişkisine dair samimi açıklamalar yaptı. Aynı evde yaşadığı güzel oyuncuyla birlikte yemek yapmayı çok seven genç oyuncu, "Yemek yapıp yemekten çok keyif alıyorum. Bu keyif, sevdiğim insanla üçe katlanıyor" dedi.



                "HAYAT ARKADAŞIM"
                Romantik bir tiyatro oyununda Romeo ve Juliet'te oynayan Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan için "Hayat arkadaşım, partnerim" yorumu yaptı.



                MODAYA UYDU
                Son dönemde magazin ve sosyete dünyasında hızla yayılan karavan modasına Şafak Sezer de uydu. Başarılı komedyen, önceki gün Karavan Fuarı'nda gezinerek gözüne kestirdiği ev yapımı karavanı satın aldı.

                    TÜRKİYE'Yİ GEZECEĞİM
                    Sezer,1 milyon TL'lik yeni aracı için şöyle dedi: "Hep böyle bir karavan sahibi olmak istemiştim. Setler başlamadan önce ailemle gezintiye çıkacağım, daha sonra vakit bulamam. Hem bu ev yapımı karavan ile Türkiye'nin her yerini gezeceğim.''



                    DEĞERİ 1 MİLYON TL
                    Semi entegre karavan 6 kişilik oturma 4 kişilik yatak kapasitesine sahip. Tuvalet, banyo, mutfak, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, televizyon ve klima gibi her tülü detayın bulunduğu karavan yaklaşık 1 milyon TL değerinde. (Doğan SAVAŞ)



                    SOSYAL SİTEM
                    Kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evliliği olan Cansu Tosun, sosyal medyayla ilgili itiraflarda bulundu. "Sosyal medyada sen ne almak istersen o var. Ben eğlenmek için kullanmayı tercih ediyorum" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Orada medya da paparazzi de ben olabiliyorum."



                    MARİFETLİ GÜZEL
                    Başarılı oyuncu Wilma Elles, önceki akşam Beşiktaş'ta ortağı olduğu mekandaydı. On parmağında on marifet olan başarılı oyuncu, kendi elleriyle hazırladığı börekleri tatlı karışımı yaparak tatlı böreği hazırladı. 30 çeşit börek tarifi yaptığını dile getiren Wilma Elles, "Çok yakında yeni tariflerimle karşınızda olacağım" dedi.



                        SİYAH KUĞU
                        "Bandırma Füze Kulübü" filminin galası, önceki akşam yapıldı. Alina Boz ve Deniz Can Aktaş'ın başrolünde yer aldığı filmin galasına ilgi büyüktü. Boz, gecedeki şıklığı ve siyah kıyafetiyle "Siyah Kuğu" yorumu yaptırdı. (Doğan SAVAŞ)



                        HEDİYE YAĞMURU
                        Türkiye'nin önde gelen sağlık turizm acentesinin sahibi Esra Tuba Pehlivan, New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki organizasyonunda toplamda 5 milyon dolarlık sağlık hediye çekti dağıttı. Amerikalı vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.



                        HEYE'JAN'LI GECE
                        İstanbul'da önceki akşam klasik müzik rüzgarı esti. Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Flarmoni Orkestrası, Zorlu PSM'de unutulmaz bir konser verdi. Orkestraya, başarılı kemancı Jan Mracek eşlik etti. Mracek, Brahms'ın keman konçertosunu yorumladı. Ayrıca konserde Borusan İstanbul Flarmoni Orkestrası, Debussy'in sevilen yapıtlarını seslendirdi. Genç kemancı Mracek, İstanbul gibi bir kentte sahne almanın ise çok büyüleyici olduğunu söyledi.



                            TÜM TÜRKİYE ESRA EROL İZLEDİ!
                            Esra Erol hafta içi her gün ATV'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikayeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 20 Ekim Perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu.

                            HEPSİNİ GERİDE BIRAKTI
                            Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %5,76 izlenme oranı ve %28,96 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.



                            TÜRKİYE'YE 'KEL'İN
                            Ünlü rapçi Akon, Türkiye'de saç ektirdi. Sonucu çok beğendi. Yakın dostlarına da tavsiye etti: İşlem için sadece 7 bin 500 dolar ödedim. Türk doktorlar, gerçekten dünyanın en iyisi...

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                            Haberler Saklambaç Arkad'aşk'lık! Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, birlikte Yunanistan tatiline çıktı | Saklambaç haberleri
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