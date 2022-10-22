Arkad'aşk'lık! Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, birlikte Yunanistan tatiline çıktı | Saklambaç haberleri

TÜRKİYE'Yİ GEZECEĞİM

Sezer,1 milyon TL'lik yeni aracı için şöyle dedi: "Hep böyle bir karavan sahibi olmak istemiştim. Setler başlamadan önce ailemle gezintiye çıkacağım, daha sonra vakit bulamam. Hem bu ev yapımı karavan ile Türkiye'nin her yerini gezeceğim.''







DEĞERİ 1 MİLYON TL

Semi entegre karavan 6 kişilik oturma 4 kişilik yatak kapasitesine sahip. Tuvalet, banyo, mutfak, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, televizyon ve klima gibi her tülü detayın bulunduğu karavan yaklaşık 1 milyon TL değerinde. (Doğan SAVAŞ)