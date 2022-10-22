Altın yumurtlayan tavuk! Seda Sayan'dan eşi benzeri olmayan karar





Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten 59 yaşındaki sanatçı, magazinn.com'a 20 yıl önce dondurttuğu yumurtaları hakkında konuştu. "Dodurduğum yumurtaları NFT satışına çıkarıyorum" diyen Seda Sayan ekledi: "Gençken dondurulduğunda yumurtalara hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalar anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor. Benim onları kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satacağım."