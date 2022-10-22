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    Altın yumurtlayan tavuk! Seda Sayan'dan eşi benzeri olmayan karar

    Ticari zekasıyla da tanınan Seda Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtalarını satacağını söyledi. Kadırgalı için “Altın yumurtlayan tavuk” esprisi yapıldı.

    Altın yumurtlayan tavuk

    Yaklaşık 7 ay önce kendisinden 25 yaş küçük olan meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan'dan ilginç karar...



    Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten 59 yaşındaki sanatçı, magazinn.com'a 20 yıl önce dondurttuğu yumurtaları hakkında konuştu. "Dodurduğum yumurtaları NFT satışına çıkarıyorum" diyen Seda Sayan ekledi: "Gençken dondurulduğunda yumurtalara hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalar anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor. Benim onları kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satacağım."



    Satış gelirini de bir vakfa bağışlayabileceğini söyleyen Kadırgalı için sosyal medyada "Kadın resmen altın yumurtlayan tavuk. Her şeyi paraya çevirmeyi başarıyor" esprisi yapıldı.



        "ARTIK TORUN SEVECEĞİM"
        Yumurtalarını satacağını söyleyen ünlü isim, "Çağlar'la çocuk konularını hiç konuşmadık. Çağlar'ın bir yavrusunun olması benim için büyük avantaj. İkimiz de işlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çağlar'ın çocuğu olmasaydı o yumurtaları kullanırdım. Ben artık torunumu sevmek istiyorum. Yumurtalarımın NFT'sini çıkartabilirim" şeklinde konuştu.



        ÜLKEMİZDE YASAL DEĞİL
        Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılında yayınladığı yönetmelik ile bazı özel koşullarda, kadınların doğurganlığının korunması için yumurta dondurulmasına izin verilmiştir. Ancak yumurta bağışı, Türkiye'de yasal değildir.

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        Haberler Saklambaç Altın yumurtlayan tavuk! Seda Sayan'dan eşi benzeri olmayan karar
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