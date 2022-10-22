Altın yumurtlayan tavuk! Seda Sayan'dan eşi benzeri olmayan karar

Yaklaşık 7 ay önce kendisinden 25 yaş küçük olan meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan'dan ilginç karar...
Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten 59 yaşındaki sanatçı, magazinn.com'a 20 yıl önce dondurttuğu yumurtaları hakkında konuştu. "Dodurduğum yumurtaları NFT satışına çıkarıyorum" diyen Seda Sayan ekledi: "Gençken dondurulduğunda yumurtalara hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalar anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor. Benim onları kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satacağım."
Satış gelirini de bir vakfa bağışlayabileceğini söyleyen Kadırgalı için sosyal medyada "Kadın resmen altın yumurtlayan tavuk. Her şeyi paraya çevirmeyi başarıyor" esprisi yapıldı.