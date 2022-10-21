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    ATV’nin fenomen dizisi ‘Kuruluş Osman’ en yakın rakibine iki kat fark attı

    ATV’nin fenomen dizisi ‘Kuruluş Osman’, altı dizinin olduğu gecede en yakın rakibine iki kat fark atarak yine reytinglerin zirvesindeydi! İşte sizler için derlediğimiz 21 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Kuruluş Osman ezdi geçti

    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 101'inci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Efsane yapım, altı dizinin olduğu gecede en yakın rakibine iki kat fark atarak reytinglerde yine rakipsizdi. Kuruluş Osman önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %7,38 izlenme oranı ve %21,23 izlenme payı, AB'de %5,06 izlenme oranı ve %15,81 izlenme payı 20+ABC1'de %7,48 izlenme oranı ve %20,37 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.



    IŞIL IŞIL GÜLBEN
    Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan Gülben Ergen, sahnede ışıldadı. Çarşamba olmasına rağmen mekanı tıka basa dolduran Ergen, kendisini dinlemeye gelen yüzlerce konuğa tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti.



    TARZIYLA OFSAYTA DÜŞTÜ
    Kasım'da vizyona girecek olan "Hazine" filminin yıldız oyuncu kadrosu, önceki akşam İstanbul'daki bir otelde yapılan özel gösterim için bir araya geldi. Filmin yıldızlarından Şükran Ovalı, organizasyona tüm şıklığıyla katılırken futbolcu eşi Caner Erkin'in antrenmandan çıkıp gelmiş görüntüsü şaşkınlık yarattı.



        SEVİNÇLİ HABER
        Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü anlatacak sinema filminin merakla beklenen başrol oyuncusu açıklandı. Burak Sevinç, merhum sanatçıyı canlandıracak isim oldu. Senaryosu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak tarafından kaleme alınan filmde Göğebakan'ın hayata tutunması, milyonlarla buluşmaları ve sevenlerine vedası anlatılacak.



        TARİHİ DEFİLE
        Adana Fashion Week, Tarihi Taşköprü'de bir moda geçidine sahne oldu. Etkinlikler kapsamında düzenlenen defilede Özge Ulusoy baş manken olarak podyuma çıktı. Gençlere ve kadın girişimcilere destek olmak için düzenlenen organizasyon, Adanalılar tarafından büyük ilgi gördü.



        STARTI DERYA VERDİ
        Derya Uluğ, Azer Bülbül Proje Albümü'nün ilk ve çıkış şarkısı 'Esmerin Adı Oya'yı müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği merhum Azer Bülbül'e ait olan şarkının düzenlemesini güzel şarkıcının müzisyen aşkı Asil Gök yaptı. Şarkıya, Kapadokya'da da klip çekildi.



            TATİLE VAKİT YOK
            Kendisi gibi oyuncu Aras Bulut İynemli ile ilişkisi doludizgin devam eden Bige Önal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çok yoğun bir dönem geçirdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Yazın hiç tatil yapamadık. Aras da ben de çalıştık. Benim sinema filmi projem henüz yeni bitti. İşlerimi halletmek için buraya geldim" dedi. Doğan SAVAŞ



            ÖRNEK SANATÇI
            Kısa süre ikinci bebeğini kucağına alan Seda Bakan, önceki gün bir kozmetik firmasıyla yaptığı iş birliği şerefine verilen bir davetin ev sahibiydi. Kısa sürede doğum kilolarından kurtulduğu görülen ünlü oyuncu, kızı Ela için geçtiğimiz günlerde '40 gün Mevlidi' okutan Seda Bakan, bu konunun gündeme gelmesiyle ilgili şöyle dedi:

            BUNLAR YAŞAMA SEVİNCİM
            "Ben kendi örf ve adetlerimizi çok seviyorum. Dinimizi de kendimce yaşamaya çalışıyorum. O yüzden daha huzurlu oluyorum. Evdeki çay ve kek kokusunu seviyorum. Böyle şeyler bana yaşama sevinci veriyor." Aydın HAMZA


            YILDIRIM TİMİ İŞ BAŞINDA
            Başrollerini Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Jessica May, Murat Han ve Yaprak Medine'nin paylaştığı 'Yalnız Kurt', bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle atv'de ekrana gelecek. Altay ve Akil beraber görev aldığı silah arkadaşlarından oluşan Yıldırım Timi ilk hamlesini yapmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmakla görevlendirilen Abraham Müller'i kaçırmak!

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            Haberler Saklambaç ATV’nin fenomen dizisi ‘Kuruluş Osman’ en yakın rakibine iki kat fark attı
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