ATV’nin fenomen dizisi ‘Kuruluş Osman’ en yakın rakibine iki kat fark attı





ÖRNEK SANATÇI

Kısa süre ikinci bebeğini kucağına alan Seda Bakan, önceki gün bir kozmetik firmasıyla yaptığı iş birliği şerefine verilen bir davetin ev sahibiydi. Kısa sürede doğum kilolarından kurtulduğu görülen ünlü oyuncu, kızı Ela için geçtiğimiz günlerde '40 gün Mevlidi' okutan Seda Bakan, bu konunun gündeme gelmesiyle ilgili şöyle dedi:



BUNLAR YAŞAMA SEVİNCİM

"Ben kendi örf ve adetlerimizi çok seviyorum. Dinimizi de kendimce yaşamaya çalışıyorum. O yüzden daha huzurlu oluyorum. Evdeki çay ve kek kokusunu seviyorum. Böyle şeyler bana yaşama sevinci veriyor." Aydın HAMZA