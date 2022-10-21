ATV’nin fenomen dizisi ‘Kuruluş Osman’ en yakın rakibine iki kat fark attı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 101'inci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Efsane yapım, altı dizinin olduğu gecede en yakın rakibine iki kat fark atarak reytinglerde yine rakipsizdi. Kuruluş Osman önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %7,38 izlenme oranı ve %21,23 izlenme payı, AB'de %5,06 izlenme oranı ve %15,81 izlenme payı 20+ABC1'de %7,48 izlenme oranı ve %20,37 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
IŞIL IŞIL GÜLBEN
Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan Gülben Ergen, sahnede ışıldadı. Çarşamba olmasına rağmen mekanı tıka basa dolduran Ergen, kendisini dinlemeye gelen yüzlerce konuğa tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti.
TARZIYLA OFSAYTA DÜŞTÜ
Kasım'da vizyona girecek olan "Hazine" filminin yıldız oyuncu kadrosu, önceki akşam İstanbul'daki bir otelde yapılan özel gösterim için bir araya geldi. Filmin yıldızlarından Şükran Ovalı, organizasyona tüm şıklığıyla katılırken futbolcu eşi Caner Erkin'in antrenmandan çıkıp gelmiş görüntüsü şaşkınlık yarattı.