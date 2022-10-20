Seda Sayan mülk sahibi olduğu mekanın yenilenmesi şerefine verilen davette eşiyle boy gösterdi





MÜTEVAZI USTA

Nebahat Çehre, önceki gün Etiler'deki bir süpermarket çıkışı görüntülendi. Diğer ünlülerin aksine mütevazı bir market tercih eden Çehre, indirimleri yerinde takip etti. Mutfak alışverişi sonrası aracına yönelen Çehre'ye gazeteciler Farah Zeynep Abdullah'ın "Erkek oyuncuların yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar" isyanı soruldu.



YEŞİLÇAM'DA OLUYORDU

Yeşilçam'ın usta ismi, şu yorumu yaptı: "Yeşilçam'da oluyordu. Kuvvetli bir erkek oyuncuysa o konuşma hakkını buluyordu kendince. Bu dönemde ne erkek oyuncunun ne de kadın oyuncunun böyle bir şey yaptığını zannetmiyorum." Aydın HAMZA