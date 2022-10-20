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    Seda Sayan mülk sahibi olduğu mekanın yenilenmesi şerefine verilen davette eşiyle boy gösterdi

    Seda Sayan, önceki gün mülk sahibi olduğu mekanın yenilenmesi şerefine verilen davette eşiyle boy gösterdi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Patroniçe davette

    Seda Sayan, önceki gün Etiler'de mülk sahibi olduğu bir mekanın yeni konsepti için verilen açılış davetine katıldı. Sahneden kazandığıyla sayısız gayrimenkul sahibi olan ünlü sanatçı, 'patroniçe' gibi katıldığı davette eşi Çağlar Ökten ile boy gösterdi. Sosyete dünyasının da akın ettiği açılışa şıklığıyla damga vuran 59 yaşındaki Seda Sayan, son yaptırdığı estetik dokunuşlarla da iyice gençleşmişti.



    MÜTEVAZI USTA
    Nebahat Çehre, önceki gün Etiler'deki bir süpermarket çıkışı görüntülendi. Diğer ünlülerin aksine mütevazı bir market tercih eden Çehre, indirimleri yerinde takip etti. Mutfak alışverişi sonrası aracına yönelen Çehre'ye gazeteciler Farah Zeynep Abdullah'ın "Erkek oyuncuların yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar" isyanı soruldu.

    YEŞİLÇAM'DA OLUYORDU
    Yeşilçam'ın usta ismi, şu yorumu yaptı: "Yeşilçam'da oluyordu. Kuvvetli bir erkek oyuncuysa o konuşma hakkını buluyordu kendince. Bu dönemde ne erkek oyuncunun ne de kadın oyuncunun böyle bir şey yaptığını zannetmiyorum." Aydın HAMZA



    MİNİ KUTLAMA
    Didem Balçın, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Yaş günü için kendine pasta alan ünlü oyuncu, oğlunu görememekten yana dert yandı. Balçın, "Bir filmimin çekimi bitti, yakında diğeri başlıyor. Oğlumu biraz daha çok görsem güzel olacak" dedi. Aydın HAMZA



        MEMLEKET SEVGİSİ
        Ünlü şarkıcılar Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un hayat hikayelerinin konu edildiği filmin halk galası, devam ediyor. İki şarkıcı, Karaman ve Elazığ'da adeta bir halk kahramanı gibi karşılandılar. Mutluluklarını dile getiren ikili, "Sizler bizim yol arkadaşlarımsınız. İyi ki varsınız" dedi.



        AŞK KADINI
        Demet Şener, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sevgilisi Tolga Arman ile seyahatten yeni geldiğini söyleyen Şener, "Çocukları uzun süre bırakmamak için kısa kısa tercih ediyoruz" dedi. Çocuklarının Arman'ı çok sevdiğini de söyleyen Şener, "Tolga, çok sevilecek bir insan, çok düzgün" dedi. Aydın HAMZA



        SANATA YATIRIM
        Yaz ayları boyunca konserden konsere koşan Tuğba Yurt, "Kazancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Sanattan kazandığımı sanata yatırıyorum" yanıtı verdi. Güzel popçu, beğeni toplayan stiliyle ilgili ise şöyle dedi: "Marka takıntım yok. Yeri gelir dünyaca ünlü bir markadan alışveriş yaparken beni görürsünüz, yeri gelir pazardan."



            KİLOLARI ÇİĞNE!
            Miss Turkey Şevval Şahin'in form sırlarından biri de olan 'sakız', son dönemde iyice moda oldu. 23 yaşındaki ünlü modelin "Günde iki tane elma sirkesi sakızı çiğniyorum" dediği sandaloz, satış patlaması yaşadı. Magazin ve sosyete dünyasından birçok güzelin de çiğnediği elma sirkesi sakızı yani bir diğer adıyla sandalozun yağ yakıcı özelliği olduğu biliniyor.



            TABULARI YIKACAK
            Tuğba Özerk, dillere pelesenk olmuş bir çok şarkıyı ve bir çok ünlü sanatçıyı aynı notalarda buluşturan yılın proje albümünün açılışını ''Çalkala'' ile yaptı. Düzenlemesini müzisyen Murat Yeter'in yaptığı şarkıyı kendine has tarzıyla yeniden yorumlayan Özerk, şarkısına tabuları yıkacak bir klip çekeceğini dile getirdi.



            İTİRAF DEMETİ
            Bir dönem küslük yaşayan Demet Akalın ile Ece Erken, geçmişe sünger çekti. Önceki gün Etiler'deki bir mekanda buluşan ikili, çıkışta "Kış için tatil planları yaptık. İlk rotamız Las Vegas" dedi. Akalın, geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2022 yarışmasında üçüncülük tacını takan Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan için yaptığı "torpil" iması sorulunca da şu itirafı yaptı: "Ne ayıp oldu. Aslında ne güzelmiş o kız. Bir tek resimden hemen cezasını kestim kızın. Neşe Erberk'te çok param kalmıştı o yüzden." Aydın HAMZA



                KAÇAK SEVGİLİ
                İlayda Alişan, önceki gün arkadaşları ile birlikte Arnavutköy'de görüntülendi. Güzel oyuncunun yanında yeni sevgilisi de vardı. İlayda Alişan'ın gizemli erkek arkadaşı, flaşların patlaması ile panik yapıp güzel oyuncunun yanından hızlıca uzaklaştı. Ancak çift, aynı kareye girmekten kurtulamadı. (Doğan Savaş)



                İŞLER ÇIKMAZA GİRİYOR!
                Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün paylaştığı 'Aldatmak' dizisinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde ortalık iyice karışıyor. Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir.

                TARIK ÇIRPINIYOR
                Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir. Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken, Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.



                DÖNÜŞ SİNYALİ
                Üç çocuğu ve eşi Halit Ergenç'le yılın altı ayı Londra'da yaşayan Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Önceki akşam da bir etkinliğe katılan güzel oyuncu, yeni projeleriyle ilgili sorular karşısında şöyle dedi: "Açıkçası proje okumaya başladım. Yeni projeler var ancak doğru zamanı ve doğru projeyi bekleyeceğim." Doğan SAVAŞ



                    BEGÜM AŞIK GİBİ
                    Güçlü sesi ve enerjisiyle sahnelerin başarılı ismi Begüm Obiz, yeni single çalışması 'Aşık Gibi'yle sevenleriyle yeniden buluştu. Şarkının sonbahar temalı fotoğraf çekimlerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Obiz aşkı, "Aşk bir illüzyon. Bir nevi büyü. Tesiri çok kuvvetli ve ne yazık ki zamanla ters orantılı" sözleriyle anlattı.



                    GERİ SAYIM BAŞLADI
                    Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı Aşkın Saati filmi tamamlandı. Başrollerini Ali Sürmeli, Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın ve Ayhan Taş gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Aşkın Saati seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.



                    YENİ SOLUK
                    Farklı tarzıyla dikkat çeken Arda Foster solo kariyerinin ilk single'ı 'Gına Geldi' ile pop müziğe yeni bir soluk getiriyor. Foster, şarkıoa hem ikili ilişkilerde haddini aşanlara hem de sosyal medyada sanal isimlerin arkasına saklanarak sözlü saldırılarda bulunanlara sesleniyor.

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                    Haberler Saklambaç Seda Sayan mülk sahibi olduğu mekanın yenilenmesi şerefine verilen davette eşiyle boy gösterdi
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