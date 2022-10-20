Seda Sayan mülk sahibi olduğu mekanın yenilenmesi şerefine verilen davette eşiyle boy gösterdi

Seda Sayan, önceki gün Etiler'de mülk sahibi olduğu bir mekanın yeni konsepti için verilen açılış davetine katıldı. Sahneden kazandığıyla sayısız gayrimenkul sahibi olan ünlü sanatçı, 'patroniçe' gibi katıldığı davette eşi Çağlar Ökten ile boy gösterdi. Sosyete dünyasının da akın ettiği açılışa şıklığıyla damga vuran 59 yaşındaki Seda Sayan, son yaptırdığı estetik dokunuşlarla da iyice gençleşmişti.
MÜTEVAZI USTA
Nebahat Çehre, önceki gün Etiler'deki bir süpermarket çıkışı görüntülendi. Diğer ünlülerin aksine mütevazı bir market tercih eden Çehre, indirimleri yerinde takip etti. Mutfak alışverişi sonrası aracına yönelen Çehre'ye gazeteciler Farah Zeynep Abdullah'ın "Erkek oyuncuların yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar" isyanı soruldu.
YEŞİLÇAM'DA OLUYORDU
Yeşilçam'ın usta ismi, şu yorumu yaptı: "Yeşilçam'da oluyordu. Kuvvetli bir erkek oyuncuysa o konuşma hakkını buluyordu kendince. Bu dönemde ne erkek oyuncunun ne de kadın oyuncunun böyle bir şey yaptığını zannetmiyorum." Aydın HAMZA
MİNİ KUTLAMA
Didem Balçın, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Yaş günü için kendine pasta alan ünlü oyuncu, oğlunu görememekten yana dert yandı. Balçın, "Bir filmimin çekimi bitti, yakında diğeri başlıyor. Oğlumu biraz daha çok görsem güzel olacak" dedi. Aydın HAMZA