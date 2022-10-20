Türkiye'nin kanalı ATV, başarısını yine dünyaya kanıtladı! Eski ve yeni dizileri dünyanın birçok ülkesinde ekranlara geldi





İSRAİL'DE GÖSTERİLECEK

ATV'nin yeni sezona fırtına gibi başlayan bir diğer dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" da fuarda büyük ilgi gördü. Başrolünde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in rol aldığı dizi, İsrailli bir firma ile yapılan anlaşma doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde İsrail'de de gösterilecek. Yine atv'nin yeni ve eski birçok dizisi de farklı ülkelerden gelen yetkililerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda yurt dışında yayında olacak.

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