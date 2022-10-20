Türkiye'nin kanalı ATV, başarısını yine dünyaya kanıtladı! Eski ve yeni dizileri dünyanın birçok ülkesinde ekranlara geldi

Yıllardır "Dizi, ATVde izlenir" sloganıyla yol alan ve iddialı projeleriyle Türkiye'nin kanalı olan ATV bu yıl 38.'si düzenlenen Mipcom 2022 Fuarı'na damgasını vuruyor. Cannes'da gerçekleşen fuara birbirinden iddialı yapımlarıyla katılan ATV, dünyanın dört bir yanından Cannes'a gelen televizyon ve yapım şirketi yetkililerin gözdesi oldu.
ATV'nin yeni sezona iddialı başlayan dizisi "Bir Küçük Gün Işığı", Mediaset Espana ile anlaşma imzaladı. Mediaset Espana'dan Ghislain Barrois, İspanya'da önümüzdeki dönemde yayınlanacak olan dizi için "Bu başarılı Türk dizisi, şirketimizin daha da güçlendirecek" dedi.
İSRAİL'DE GÖSTERİLECEK
ATV'nin yeni sezona fırtına gibi başlayan bir diğer dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" da fuarda büyük ilgi gördü. Başrolünde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in rol aldığı dizi, İsrailli bir firma ile yapılan anlaşma doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde İsrail'de de gösterilecek. Yine atv'nin yeni ve eski birçok dizisi de farklı ülkelerden gelen yetkililerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda yurt dışında yayında olacak.