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    Yengeye kırmızı kart! Alkollü içki reklamı yapan Aslıhan Doğan Turan'a 250 bin TL para cezası... | Saklambaç haberleri

    Aslıhan Doğan Turan, sosyal medyada alkollü içki reklamı yaptı. Sosyetik yengeye 50 ile 250 bin TL arasında para cezası gelebilir. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 19 Ekim TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Yengeye kırmızı kart!

    Eski futbolcu Arda Turan'ın sosyal medya fenomenliğine soyunan eşi Aslıhan Doğan Turan, arka arkaya ofsayta düştü. Son birkaç paylaşımında kırdığı potlarla alay konusu olan sosyetik yenge, bu kez baltayı taşa vurdu. Instagram hesabını gelir kapısına çevirip marka linki üzerine link paylaşan Aslıhan Doğan Turan, kural ihlali yaptı.

    'ARKADAŞ' KAMUFLAJI
    Sosyetik güzel, "bir arkadaşım getirdi" diyerek alkollü bir içki şişesini paylaştı. Tekila markasının gizli reklamını yapan sosyetik güzel, yasayı ihlal etti. Aslıhan Doğan Turan'ın bu nedenle 50 ile 250 bin TL arasında değişen para cezası alması gündemde.



    HANDE ERİDİ
    Son yıllarda verdiği kilolarla sıkça gündem olan Hande Erçel, iyice eridi. Önceki gün sosyal medya hesabından reklam yüzü olduğu bir marka için verdiği pozlarını paylaşan güzel oyuncunun sıfır beden görüntüsü olay oldu. Kimileri Hande Erçel için "Aşırı zayıflamış" yorumu yaparken kimilerine göre ise bu zayıflığın nedeni ayarı kaçan photoshop...



    SIRRI SODADA SAKLI
    Tuğba Özay, önceki gün Topkapı'da bir güzellik merkezi açılışında boy gösterdi. Özay, şarkılarıyla da etkinliğe renk kattı. "Hiçbir yerimde en ufak estetik yok. Tamamen Allah vergisi, genlerimle ilgili" diyen ünlü model, ekledi: "Güzelliğimin sırrı zeytinyağı ve soda."



        DERYA FARKI
        Eski futbolcu Hakan Balta'nın en az kendisi kadar mütevazı eşi Derya Balta, kalbinin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sempatik yenge, geçtiğimiz gün ufak çaplı bir kaza yaptı. Bir tur otobüsü, Derya Balta'nın kullandığı otomobile çarptı. Farı kırılan sempatik yenge, "Masrafı şoförlerin maaşından kesiyorlar" gerekçesiyle kırılan farla ilgili herhangi bir işlem yaptırmadı. Derya Balta, 3 bin 750 Euro yani yaklaşık 69 bin TL tutan masrafı da cebinden ödeyip "Cana geleceğine mala gelsin" dedi.



        KLASİK BURCU
        Türkiye'nin en stil sahibi kadınlarından Burcu Esmersoy, önceki gün yine alışveriş turundaydı. İstinye'de objektiflere takılan güzel sunucu, her zaman olduğu gibi yine tarzı ve gazetecilere sergilediği mütevazı tavırlarla büyük beğeni topladı.



        CUMA HEYECANI
        Sahnelerin başarılı ve güzel ismi Derya Uluğ, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Uluğ, "Cuma günü yeni klip çalışmamız yayınlanmış olacak. Son ufak tefek ayrıntılar kaldı, bugün de onlarla ilgili görüşeceğiz" dedi. Güzel şarkıcı, tarzıyla da beğeni topladı.



            EVDE VAR KRİZ!
            Son dönemde herkesin dilinde dadı ve yardımcı fiyatları... Geçtiğimiz günlerde Buse Varol'la evliliğinden iki çocuk babası olan Alişan, iki dadı ile bir yardımcıya toplamda 60 bin TL ödediğini söyleyip isyan etmişti. Şimdi ise geçtiğimiz gün 2. Sayfa programına evlerinin kapılarını açan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'den benzer bir isyan geldi. "Hayat çok pahalı. Dadı olayları filan insanın kursağına getiriyor. Dolarla birlikte dadıların maaşı artıyor, yetişemiyoruz" diyen ünlü çiftin, iki çocukları için tuttukları iki ayrı dadıya toplam 2 bin dolar yani 37 bin TL verdiği öğrenildi. Şimdi ise evlerine yardımcı arayan ünlü çift, yine bin dolar maaşla yani 18 bin 500 TL'ye çalıştıracak kimseyi bulamamaktan yana dert yandı.



            AŞKA DAVET
            "Ümidi Kes" ve "Anlasana" şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Ece Çevik, yeni bir single hazırladı. "Hadi Aşka", ilkbaharı geri getiren renkli klibiyle birlikte dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkının klibi, ilkbaharı geri getiren renkli görüntüleriyle yayına girer girmez büyük beğeni topladı.



            ERKENCİ USTA
            Usta oyuncu Selçuk Yöntem, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Amadeus' isimli oyununun provası için erkenden AVM'ye gelen Yöntem, sahneye geçmeden önce kısa bir alışveriş turu yaptı. Usta oyuncuya, AVM'de kaldığı süre boyunca sevenleri yoğun ilgi gösterdi.



                NEŞELİ ALIŞVERİŞ
                Ünlü sanatçı Nükhet Duru, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bir hayli neşeli olduğu gözlenen sevilen şarkıcı, alışveriş turunun ardından çay keyfi yapıp dinlendikten sonra AVM'den ayrıldı. Siyah şık kombini ile dikkat çeken Nükhet Duru, hayranlarından da büyük ilgi gördü.



                NİLÜFER KLİPLENDİ
                Pop Müziği'nin eşsiz sesi Nilüfer, beş yıl aradan sonra çıkardığı "Kendine Bi' Şans Ver"in ikinci video klibi için kamera karşısına geçti. "Olmayınca Olmuyor" şarkısına çekilen klip, Büyükada'nın doğal güzellikleri eşliğinde çekildi. Sevenleriyle muhteşem bir doğal paltoda çekilen görüntülerle buluşacak olan Nilüfer, çalışmalarında yanında olan herkese teşekkürlerini iletti.



                BURAYA DİKKAT!
                Pop müziğin sevilen ismi Buray, bir kez daha duyarlı yanını konuşturdu. Önceki gün katıldığı bir panelde 'Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çeken ünlü sanatçı. şöyle dedi: "Bizim ve sevdiklerimizin sağlığımız için, bizden sonraki kuşakların ve yer kürenin geleceği için üzerinde durmamız gereken en acil konu çevre ve çevre duyarlılığı."



                    EFSANE KARŞILAŞMA
                    ATV ekranlarında dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ATV'de ekrana gelecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, yeni düşmanı Olof ile karşı karşıya gelirken Frigg ise hançerini Malhun Hatun'a doğrultuyor. Öte yandan Osman Bey Kantakuzenos'a gözdağı verir. Oğlu Alaeddin'e bir şey olursa hepsine bu dünyayı dar edecektir.



                    SANATÇILIK ZOR ZANAAT
                    Pop müziğin güçlü sesi Funda Arar, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Arar, şu açıklamayı yaptı: "Sahne sanatçısı olmak zor bir iş. Bize zaman zaman 'Hayat size güzel' diyorlar ama bu işin zorluklarını bilmedikleri için bizim işimizin 2 saatten ibaret olduğunu sanıyorlar."



                    KENAN OYNATTI
                    Kenan Doğulu, önceki akşam İstanbul'da 5 bin kişiye muhteşem bir konser verdi. Sahneye şov yaparak çıkan Doğulu, soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen hayranlarına ''Kimsenin olduğu yerde durmasını istemiyorum hepinizi oynarken görmek istiyorum" diyerek coşturdu.

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                    Haberler Saklambaç Yengeye kırmızı kart! Alkollü içki reklamı yapan Aslıhan Doğan Turan'a 250 bin TL para cezası... | Saklambaç haberleri
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