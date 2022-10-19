Yengeye kırmızı kart! Alkollü içki reklamı yapan Aslıhan Doğan Turan'a 250 bin TL para cezası... | Saklambaç haberleri

Eski futbolcu Arda Turan'ın sosyal medya fenomenliğine soyunan eşi Aslıhan Doğan Turan, arka arkaya ofsayta düştü. Son birkaç paylaşımında kırdığı potlarla alay konusu olan sosyetik yenge, bu kez baltayı taşa vurdu. Instagram hesabını gelir kapısına çevirip marka linki üzerine link paylaşan Aslıhan Doğan Turan, kural ihlali yaptı.
'ARKADAŞ' KAMUFLAJI
Sosyetik güzel, "bir arkadaşım getirdi" diyerek alkollü bir içki şişesini paylaştı. Tekila markasının gizli reklamını yapan sosyetik güzel, yasayı ihlal etti. Aslıhan Doğan Turan'ın bu nedenle 50 ile 250 bin TL arasında değişen para cezası alması gündemde.
HANDE ERİDİ
Son yıllarda verdiği kilolarla sıkça gündem olan Hande Erçel, iyice eridi. Önceki gün sosyal medya hesabından reklam yüzü olduğu bir marka için verdiği pozlarını paylaşan güzel oyuncunun sıfır beden görüntüsü olay oldu. Kimileri Hande Erçel için "Aşırı zayıflamış" yorumu yaparken kimilerine göre ise bu zayıflığın nedeni ayarı kaçan photoshop...
SIRRI SODADA SAKLI
Tuğba Özay, önceki gün Topkapı'da bir güzellik merkezi açılışında boy gösterdi. Özay, şarkılarıyla da etkinliğe renk kattı. "Hiçbir yerimde en ufak estetik yok. Tamamen Allah vergisi, genlerimle ilgili" diyen ünlü model, ekledi: "Güzelliğimin sırrı zeytinyağı ve soda."