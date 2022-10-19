Yengeye kırmızı kart! Alkollü içki reklamı yapan Aslıhan Doğan Turan'a 250 bin TL para cezası... | Saklambaç haberleri





EVDE VAR KRİZ!

Son dönemde herkesin dilinde dadı ve yardımcı fiyatları... Geçtiğimiz günlerde Buse Varol'la evliliğinden iki çocuk babası olan Alişan, iki dadı ile bir yardımcıya toplamda 60 bin TL ödediğini söyleyip isyan etmişti. Şimdi ise geçtiğimiz gün 2. Sayfa programına evlerinin kapılarını açan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'den benzer bir isyan geldi. "Hayat çok pahalı. Dadı olayları filan insanın kursağına getiriyor. Dolarla birlikte dadıların maaşı artıyor, yetişemiyoruz" diyen ünlü çiftin, iki çocukları için tuttukları iki ayrı dadıya toplam 2 bin dolar yani 37 bin TL verdiği öğrenildi. Şimdi ise evlerine yardımcı arayan ünlü çift, yine bin dolar maaşla yani 18 bin 500 TL'ye çalıştıracak kimseyi bulamamaktan yana dert yandı.